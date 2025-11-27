Zájem o factoring v Česku dynamicky roste, firmy stále častěji využívají jeho výhody

„Jsem potěšena, že factoring se těší stále většímu zájmu českých firem. Tento trend potvrzuje, že podniky oceňují nejen rychlé financování pohledávek, ale především komplexní přidanou hodnotu, kterou factoring nabízí. Ta je opravdu širokospektrá – od zajištění platební jistoty přes správu a inkaso pohledávek až po významné úspory v administrativě. Klíčovým faktorem úspěchu je schopnost factoringových společností vyvíjet a modifikovat své produkty podle konkrétních potřeb klientů. Flexibilita a inovace jsou dnes nezbytné, protože každá firma má jiné požadavky na cash flow, rizika i procesy. Factoring se tak stává strategickým nástrojem, který pomáhá podnikům nejen přežít, ale i růst v náročném ekonomickém prostředí,“ uvedla Irena Klimešová, ředitelka KB Factoring.
Z celkového objemu factoringu za tři čtvrtletí připadlo 69 % na bezregresní factoring (meziročně se podíl zvýšil o šest procentních bodů). Právě u této formy postoupení pohledávky přechází riziko nezaplacení faktury na factoringovou společnost. Podíl regresního factoringu, kdy při nezaplacení pohledávky zůstává riziko na straně klienta byl 31 %.
„Vidíme jasný trend – factoring se stává preferovaným řešením pro firmy, které chtějí flexibilně reagovat na výkyvy trhu a zlepšit svou finanční stabilitu. Rostoucí podíl bezregresního factoringu potvrzuje, že podniky kladou stále větší důraz na prevenci rizik a jistotu plateb,“ doplnil Petr Novák, finanční ředitel pro střední a východní Evropu společnosti Bibby Financial Services.
Necelé tři čtvrtiny factoringových kontraktů jsou tuzemské. Přibližně 27 procent představoval exportní factoring a pouhé jedno procento připadlo na importní.
Factoring je komplexní služba, která nabízí víc než jen financování pohledávek před jejich splatností. Factoringové společnosti odkoupené pohledávky spravují a inkasují, což přináší úspory v personální a administrativní oblasti a fakticky mění fixní náklady na zaměstnance na variabilní náklad za nakupovanou službu. Factoringová společnost také může svým klientům garantovat, že za své pohledávky dostanou vždy zaplaceno, a to je v dnešní náročné ekonomické situaci velmi žádaný benefit.
Factoring na českém trhu nabízejí společnosti sdružené v České leasingové a finanční asociaci (ČLFA), tedy ČSOB Factoring, Factoring KB, Factoring České spořitelny, UniCredit Factoring a Bibby Financial Services a dále také Raiffeisenbank. Všechny tyto společnosti jsou sdružené v Asociaci factoringových společností (AFS). Členy AFS jsou také komerční pojišťovny Allianz Trade, Atradius, Coface a Credendo.
Detailní informace k financování domácností a podnikatelů naleznete v sekci Statistiky na webových stránkách www.clfa.cz.
O České leasingové a finanční asociaci (ČLFA)
ČLFA je zájmovým sdružením finančních institucí, které poskytují služby financování v oblasti finančního a operativního leasingu, úvěry pro domácnosti i podnikatele a factoring. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu.
V současné době má 35 členů. Více na: http://www.clfa.cz/