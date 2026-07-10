Zájem o příměstské tábory kulminoval na konci června. První turnusy startují, většina kapacit je obsazena

„Letos jsme viděli opravdu silný finiš. Stejně jako v předchozích letech řeší řada rodin výběr tábora až na poslední chvíli. Přestože jsou některé turnusy nebo oblíbené typy táborů brzy vyprodané, mnoho rodičů spoléhá na to, že se místo ještě uvolní. I k tomu někdy skutečně dochází, například při změně plánů některých účastníků se mohou volná místa objevit i několik dní před začátkem turnusu. O takové termíny je pak mezi zájemci tradičně velký zájem a bývají obsazeny během několika hodin,“ říká Radka Dobiášová, marketingová manažerka společnosti Kroužky, a doplňuje: „Zájem v závěru června podpořila také časově omezená nabídka, kdy rodiče mohli po celý měsíc využít 15% slevu na příměstské tábory.“
Společnost Kroužky aktuálně nabízí příměstské tábory v 11 krajích České republiky, přičemž rodiče si mohou vybírat z více než 250 turnusů. Většina z nich startuje ihned s prvním dnem prázdnin, to letos bylo na přelomu června a července.
Dlouhodobě patří mezi nejžádanější například tábor Dobrodružství v ZOO, který se pravidelně řadí mezi nejrychleji obsazované. Celková nabídka je koncipovaná tak, aby si své našlo opravdu každé dítě, od kreativních aktivit přes sport až po vědecké experimenty.
„Sledujeme aktuální trendy i potřeby rodičů a podle toho přizpůsobujeme nabídku i program jednotlivých táborů. Důležité pro nás je, aby si každé dítě našlo téma, které ho baví a na tábor se těšilo,“ doplňuje Radka Dobiášová.
V nabídce tak nechybí například kreativní tábory s angličtinou, sportovně zaměřené programy, vědecké týdny plné pokusů nebo speciální programy pro předškolní děti.
Velkou roli při rozhodování rodičů hrají také zkušenosti ostatních. Kroužky dlouhodobě staví na důvěře a pozitivních recenzích, které jsou veřejně dostupné na webových stránkách organizace. Právě vracející se rodiny patří mezi důležité potvrzení kvality programů.
Vedle letních táborů organizace zároveň od 1. června spustila také přihlašování na kroužky pro školní rok 2026/2027. Nabídka se průběžně rozšiřuje a nové aktivity na webu přibývají každý den.
Zdroj: Kroužky