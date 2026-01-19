Zájem o příměstské tábory roste, nejžádanější termíny se rychle vyprodávají

V roce 2025 se ceny příměstských táborů v Česku pohybovaly přibližně mezi 3000 až 4000 korun za týden. "Pro letošní rok držíme ceny ve stejné výši, a to i přesto, že rostou provozní náklady," upozorňuje Radka Dobiášová, marketingová manažerka společnosti Kroužky, která z hlediska nabídky a celorepublikového pokrytí patří k největším tradičním pořadatelům příměstských táborů a mimoškolních aktivit pro děti v České republice.
Loni příměstské tábory pořádané společností Kroužky navštívilo více než 3 000 dětí. Přihlášky na letní turnusy příměstských táborů spustila organizace Kroužky právě v těchto dnech. V nabídce jsou desítky turnusů v Praze, Brně, Plzni, Hradci Králové a dalších městech.
"Rodiče dnes nechtějí děti přes prázdniny jen někam 'dát'. Hledají pro ně aktivity, u nichž se jejich dítě bude cítit dobře, odnese si zážitky, a přitom se naučí něco nového nebo prohloubí zájem o své koníčky. A když se k nám za rok vrátí zase, nebo řekne pochvalnou recenzi své kamarádce, bude ta naše největší odměna……A právě o to se v Kroužkách snažíme. Děti potřebují prostor pro hru, nové zážitky a třeba i nové kamarády. A když tohle všechno spojíme s bezpečím a kvalitním vedením, vzniká tábor, který dává smysl rodičům i dětem. Spokojenost rodičů potvrzuje i průměrné hodnocení našich příměstských táborů z loňského roku; 4,84 bodů z 5," doplňuje Radka Dobiášová.
Příměstské tábory navazují na tradici klasických turnusových táborů jako jsou skautské nebo podnikové tábory. Hlavním rozdílem je, že u příměstských táborů není pro děti zajištěno nocování. Poptávka po nich roste posledních 15 let především ve větších městech a u rodičů, kteří nechtějí své děti poslat na klasický několikatýdenní tábor, ale nemají zajištěné hlídání po celou dobu letních prázdnin.
Zdroj: Kroužky