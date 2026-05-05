Zájem o virtuální benefitní karty roste. Lidem je nabízí už 700 zaměstnavatelů

Aktuální data Sdružení pro bankovní karty (SBK) ukazují, že počet platebních transakcí mobily či elektronickými prostředky (tzv. tokeny) loni meziročně vzrostl o 23 % a objem těchto transakcí dokonce o 28 %. Trend v používání mobilních zařízení pro bezhotovostní platby je podle SBK jedním ze zásadních charakterů dynamiky tuzemského trhu.
Na bezkontaktní placení mobilním telefonem si čím dál tím víc zvykají i uživatelé stravenkových a benefitních karet. „Zatímco v roce 2020, když jsme zavedli u našich benefitních karet možnost platit pomocí Google Pay nebo Apple Pay, takto platilo zhruba 5 % uživatelů, dnes už je tímto způsobem provedeno více než 40 % transakcí. Očekáváme, že platby bez přítomnosti fyzické karty budou dále přibývat, což nahrává i rozšiřování virtuálních karet,“ říká Věra Smolíková, ředitelka IT a strategického marketingu v Up Benefity.
Plně virtuální budoucnost
Její slova potvrzují i další data SBK, podle kterých se počet virtuálních platebních karet loni v Česku výrazně navýšil na 1,8 milionu z 1 milionu v roce 2024. Rostoucí obliba bezkontaktního placení mobilem a virtuálních karet se projevuje i v měnících se strategiích zaměstnavatelů, kteří začínají na virtuální benefitní karty postupně přecházet.
„Zejména větší firmy pak preferují takzvaný hybridní model. Svým zaměstnancům nabízejí možnost volby a poskytují jak tradiční fyzickou kartu, tak i její plně virtuální variantu,“ popisuje Smolíková. K tomuto řešení už se ve spolupráci s Up Benefity přiklonilo více než 700 zaměstnavatelů.
Zájem o virtuální benefitní karty přitom přichází z velmi pestrého spektra firem a organizací. Zákaznické portfolio tvoří široký vzorek zaměstnavatelů zahrnující neziskové organizace a veřejné instituce i velké komerční společnosti. Mezi nejvýraznější obory s vysokou mírou adopce virtuální benefitních karet patří podle statistik Up Benefity zdravotnictví, energetika či informační technologie.
Ekologie, bezpečnost a nulová administrativa
Přechod na virtuální benefitní karty přináší zaměstnavatelům vedle komfortu pro jejich zaměstnance několik zásadních výhod. Řešení pomáhá šetřit tuny PVC plastu, jehož ekologické varianty jsou v Česku spíše výjimkou, a výborně tak podporuje plnění závazků v oblasti firemní udržitelnosti a ESG. Zavedení virtuálních karet zároveň znamená pro personalisty a HR oddělení nulovou administrativu, protože zcela odpadá nutnost fyzické distribuce karet po firmě.
Aktivace virtuální benefitní karty zabere zaměstnancům v aplikaci Můj Up nejvýše pár minut. Kartu si zaměstnanec na jedno kliknutí přidá do peněženky Apple Pay nebo Google Pay a může s ní okamžitě platit na více než 36.000 místech v ČR. Placení je naprosto bezpečné v terénu i na internetu, a zcela při něm odpadá riziko ztráty fyzické karty nebo odcizení karetních údajů.
Úspěch tohoto řešení už dříve potvrdila i prestižní soutěž efektivity digitálních projektů IEA (Internet Effectiveness Awards). V nejvýznamnější české soutěži efektivity digitálních projektů, kterou od roku 2005 pořádá Asociace dodavatelů internetových řešení, se první virtuální benefitní karta od Up Benefity stala nejlepším HR počinem roku 2024.
„Tato inovace i její ocenění odbornou porotou znovu potvrzují, že v oblasti benefitů udáváme standardy platebních řešení na trhu a jako jediní nabízíme firmám moderní a flexibilní škálu možností využívání benefitů podle jejich potřeb i očekávání zaměstnanců,“ dodává Stéphane Nicoletti, CEO v Up Benefity.
V oblasti plateb společnost nadále pracuje na zvyšování komfortu při uplatňování benefitů samotnými zaměstnanci, stejně jako na bezpečnosti celého platebního procesu. Nově tak zaměstnanci například ověří své platby po internetu jednoduše a bezpečně přímo v Můj Up, bez nutnosti používat jinou aplikaci.
Zdroj: Up Benefity
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.