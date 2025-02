Zájem o vyšetření plodnosti stoupá, Češky řeší své reprodukční zdraví

Nedávná akce „Dny pro Vaši budoucnost“ na klinikách GENNET přilákala rekordní počet žen, v meziročním srovnání šlo o nárůst o 50 procent. Pomocí AMH testu byla ženám měřena ovariální rezerva, jejíž hodnoty odrážejí množství vajíček ve vaječnících. Výsledky otestovaných zájemkyň ukázaly, že ženy do 35 let jsou převážně reprodukčně zdravé, nižší hodnoty AMH mělo zhruba 15 procent žen.

Nejlépe na tom byly ženy ve věkové kategorii 24-27 let, kde byly naměřeny takové hodnoty AMH, které naznačují vysokou zásobu vajíček. Jen o něco málo hůř byly na tom ženy mezi 20-23 lety a dále do 31 let. U pacientek mezi 35 a 40 let se hodnoty pohybovaly na hranici normálních výsledků. U pacientek starších 40 let se pak objevila snížená nebo extrémně nízká ovariální rezerva. „Výsledky potvrdily fakt, že s věkem u ženy počet vajíček klesá. Přibližně patnáct procent žen má AMH nízké nehledě na věk a obecně platí, že ženy s nízkou hodnotou AMH by neměly těhotenství odkládat,” okomentoval výsledky testování MUDr. Miloš Černý, Vedoucí lékař IVF kliniky GENNET Praha 7.

U pacientek byla dále zkoumána motivace, proč na testování dorazily: 44 procent uvedlo, že test podstoupilo z preventivních důvodů a aby získaly přehled o svém reprodukčním zdraví. Dalších 41 procent žen přišlo kvůli tomu, že by rády v brzké době otěhotněly. Necelých 8 procent sledovaných žen se o početí snažilo déle než rok a zhruba 6 procent pak více něž půl roku.

„Včasná diagnostika poskytuje klíčové informace, které mohou ženám pomoci při plánování rodiny a při rozhodování o dalším postupu. Testování plodnosti je jednoduché, rychlé a neinvazivní. Identifikování případných problémů v mladém věku může výrazně zlepšit šance na úspěšné otěhotnění a učinit opatření, které mohou být klíčové pro minimalizaci komplikací do budoucna,“ zdůraznil MUDr. Miloš Černý z kliniky GENNET.

Komplexní péče pod jednou střechou

Při cestě za vytouženým miminkem je potřeba myslet na více věcí. Odborníci doporučují preventivní testování plodnosti, v dnešní době je také dobré zapojit genetiku. „Našim pacientům nabízíme na klinice GENNET komplexní péči, kdy kromě odborníků na IVF nabízíme taky služby špičkových genetických laboratoří či odborníků na imunologii či urologii,“ vysvětluje MUDr. Miloš Černý z kliniky GENNET.

Zvláště genetika je v dnešní době důležitá – pomůže odhalit dědičné choroby či různé rizikové predispozice. Na klinice GENNET fungují jedny z nejmodernějších laboratoří ve střední Evropě – GNTlabs, kde se zaměřují právě na genetické testování partnerů i embryí. Tyto laboratoře nabízejí široké portfolio testů: například interní test endometriální receptivity (GERT) přesně určuje, kdy je děložní sliznice v nejvhodnějším stavu pro uhnízdění embrya (tzv. "implantační okno"). V oblasti prenatální diagnostiky se laboratoře zaměřují na neinvazivní prenatální test PRENASCAN, který analyzuje DNA plodu ze vzorku krve matky. Tento test poskytuje vysoce přesné informace o riziku genetických vad, jako jsou například Downův, Edwardsův nebo Patauův syndrom.

Kombinace centra asistované reprodukce, genetiky, imunologie a andrologie na jednom místě poskytuje komplexní řešení pro každý pár i jednotlivce. Pacientky mají také možnost účasti na vzdělávacích akcích, jako jsou webináře nebo další událost zaměřující se na prevenci. Více informací naleznete na www.gennet.cz.

O GENNET

Klinika GENNET byla založena v roce 1996. Aktuálně má klinika tři pobočky – dvě v Praze a jednu v Liberci. GENNET poskytuje veškerá nutná vyšetření nezbytná pro léčbu neplodnosti, a navíc také nejnovější testy z oblasti genetiky, imunologie a andrologie – urologie a fetální medicíny. Disponuje vlastními genetickými a imunologickými laboratořemi. Lékařský tým patří ke špičkám ve svém oboru s mnohaletými zkušenostmi. Výsledky IVF léčby v GENNETu jsou zcela srovnatelné s předními evropskými klinikami. Díky skvělé práci zkušených embryologů dosahují 85% úspěšnosti oplození vajíček, což zvyšuje šance na výběr nejlepšího embrya k transferu. Statistiky úspěšnosti IVF cyklů v GENNETu se zakládají na počtu porozených dětí. Průměrná úspěšnost na jeden embryotransfer a následný porod napříč všemi věkovými skupinami přesáhla 40 %, u věkové skupiny do 30 let dokonce 57 % (jedná se o úspěšnost na transfer jednoho embrya a následný porod). Úspěšnost programu s darovanými vajíčky je více než 69 %. Ročně se na klinikách uskuteční více než 3 000 cyklů a do dnešního dne se díky pomoci lékařů z kliniky GENNET narodilo více než 20 000 dětí. Více informací na www.gennet.cz.

