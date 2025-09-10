Zájem rodičů o výživu batolat roste - téměř o 40 % více než loni. NutriCHEQ pokračuje

Autor:
  8:35
Praha 10. září 2025 (PROTEXT) - Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší a právě výživa je jednou z nejdůležitějších oblastí, kde můžeme dětem pomoci ke správnému startu do života. NutriCHEQ je tu proto, aby rodičům poskytl jednoduchou a spolehlivou podporu při výživě dětí od 12 do 36 měsíců.

Úspěšný rok 2024 a rostoucí zájem rodičů 
V roce 2024 využilo nástroj NutriCHEQ 1205 rodičů z celé České republiky, což je téměř o 40 % více než v předchozím roce, kdy se zapojilo 722 rodičů. Tento nárůst ukazuje, že rodičům v Česku stále více záleží na zdraví jejich dětí a chtějí získávat personalizované rady ohledně výživy. 

Proč je výživa v raném věku tak důležitá? 

Výživa v prvních 1000 dnech života představuje klíčové období, které zásadně ovlivňuje zdraví dítěte po celý život. Právě v tomto čase se nejdynamičtěji rozvíjí mozek, imunitní systém i metabolismus. Podle odborníků z Nadačního fondu 1000 dní a projektu NutriCHEQ má výživa v tomto období vliv nejen na růst a vývoj, ale i na vznik nebo prevenci civilizačních onemocnění v dospělosti. Správně nastavené stravovací návyky od útlého věku pomáhají vytvořit pevné základy pro zdravou budoucnost. 

Kde mohou rodiče zlepšit výživu svých dětí? 
Podle průzkumu pouze čtvrtina batolat konzumuje doporučené množství červeného masa a ryb, což jsou alespoň tři porce týdně. Konkrétně 18 % dětí má červené maso nebo ryby méně než jednou týdně (v roce 2023 to bylo 21 %), naopak 36 % dětí jí maso nebo ryby alespoň třikrát týdně (34 % v roce 2023). Tyto potraviny jsou přitom významným zdrojem vitamínu D a železa, jejichž nedostatek negativně ovlivňuje imunitu a kognitivní vývoj dětí. 

Pozitivní zprávy 

Průzkum přinesl i řadu povzbudivých zjištění. Mírně se zvýšila konzumace ovoce a zeleniny, které by děti měly jíst několikrát denně. Denně alespoň dvě porce zeleniny má nyní 57 % dětí, což je o 7 % více než v roce 2023. Potěšujícím trendem je také úbytek dětí, které jedí před obrazovkou mobilního telefonu nebo televize. Aktuálně je to 37 %, zatímco v roce 2023 šlo o 46 %. Zlepšení jsme zaznamenali i v konzumaci sladkostí. 74 % dětí je dostává jen výjimečně, tedy méně než jednou týdně, zatímco v roce 2023 to bylo 67 %. Podíl dětí, které sladkosti konzumují více než třikrát týdně klesl z 16 % na 10 %. Stejný pozitivní vývoj sledujeme také u konzumace džusů. 84 % dětí je nepije vůbec nebo méně než jednou týdně, což je o 8 % více než v roce 2023.

Praktická pomoc pro každého rodiče 
„Naším cílem není hodnotit, ale podporovat rodiče při nastavování správných stravovacích návyků u svých dětí”, zdůrazňuje Monika Ihnatková, členka Správní rady Nadačního fondu 1000 dní. „Ihned po vyplnění dotazníku obdrží rodiče doporučení šitá na míru, která můžou zkonzultovat se svým pediatrem. Jedná se o velmi jednoduchý a nenáročný způsob, jak si ověřit, zda nepotřebuje strava vašeho dítěte upravit tak, aby dostávalo všechny živiny potřebné pro svůj vývoj."

Zapojte se i vy 
Vyplnění NutriCHEQu je rychlé, anonymní a dostupné online na nově upravených stránkách. Každý rodič dítěte ve věku 1-3 roky může:

  • Získat personalizovaná doporučení během několika minut 
  • Přispět k lepšímu pochopení výživových potřeb českých batolat 
  • Pomoci odborníkům vytvářet užitečnější rady pro všechny rodiče 

  

O NutriCHEQ
NutriCHEQ byl vyvinut ve spolupráci s odborníky na pediatrii a výživu pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP a Společnosti pro výživu. Projekt rodičům zpřístupnila Iniciativa Prvních 1000 dní, jejímž zřizovatelem je společnost Danone.

 

O Organizaci

Nadační fond TISÍC DNÍ DO ŽIVOTA již od roku 2014 propojuje přední odborníky na výživu kojenců a batolat s pediatry i rodiči po celé České republice a pomáhá šířit osvětu o důležitosti správné výživy dítěte pro jeho celoživotní zdraví.

 

V případě jakýchkoli dalších dotazů prosím kontaktujte:

info@1000dni.cz

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Krize nákladní železnice doléhá i na výrobce vlaků, CZ Loko propustí až 50 lidí

Výrobce nákladních lokomotiv CZ Loko z České Třebové propustí až 50 zaměstnanců, hlavně z výroby. Na podnik s šesti stovkami pracovníků podle zakladatele Josefa Bárty doléhá svízelná situace, v jaké...

10. září 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Sdílená elektrokola od nextbiku jezdí na Berounsku už pět let a trhají celostátní rekordy

10. září 2025  9:16

Proměny centra Opavy. Slezanka půjde k zemi, osud Divadelního klubu je nejistý

Horní náměstí v centru Opavy zásadně změní svou tvář – někdejší obchodní centrum Slezanka čeká po několika odkladech demolice. Opavský magistrát právě soutěží zhotovitele celé akce. Město se zároveň...

10. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Akko představuje na veletrhu IFA 2025 klávesnici Year of the Snake a urychluje svou globální strategii magnetických spínačů

10. září 2025  9:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Bary střídají kavárny. Bourání Šmoulího města ve Zlíně začne příští týden

Příští týden odstartuje demolice Šmoulího města, dnes už uzavřené lokality plné barů, restaurací a dalších služeb na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy. Nahradí jej nový multifunkční objekt...

10. září 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Nový holicí strojek BRAUN Series 9 Pro+ - ještě lepší technologie pro dokonale hladké oholení

10. září 2025  8:53

Akademie vzdělávání: nový program Svazu pro obce a města

10. září 2025  8:51

Cestující jeli minibusem, řidič ho ovládal z kanceláře. Firma testuje budoucnost

Minibus, který pasažéry rozváží bez přítomnosti řidiče. Že jde o hudbu daleké budoucnosti? Zatím sice ano, ale v testovacím režimu si už cestu takovým vozem vyzkoušely ve Žďáře nad Sázavou stovky...

10. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Vycházející hvězda ASTRAUX zazářila na veletrhu IFA v Berlíně a urychlila expanzi na klíčové trhy EU

10. září 2025  8:41

Zájem rodičů o výživu batolat roste - téměř o 40 % více než loni. NutriCHEQ pokračuje

10. září 2025  8:35

IFA 2025: Dreame představuje v Evropě nové kuchyňské spotřebiče pro praktický život plný chuti

10. září 2025  8:30

16. Mezinárodní Job Days lékařství a zdraví - kariérní dny

10. září 2025  8:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.