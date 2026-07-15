Zákaz mobilů ve školách nevyhání techniku. Budoucnost patří interaktivní výuce

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Praha 15. července 2026 (PROTEXT) - Používání mobilních telefonů ve školách čekají změny. Připravovaná legislativa počítá s omezením používání osobních mobilních telefonů během vyučování, cílem ale není vytlačit moderní technologie ze tříd. Naopak. Zatímco osobní zařízení mají ustoupit do pozadí, stále větší prostor získává interaktivní výuka založená na technologiích, které jsou pod kontrolou učitele a podporují společnou práci celé třídy.

Debata o zákazu mobilů ve školách v posledních měsících sílí. Připravovaná změna navazuje na praxi většiny škol, které již dnes používání mobilních telefonů upravují prostřednictvím školního řádu. Podle údajů Ministerstva školství má pravidla pro používání mobilních telefonů formálně nastavena 93 % škol. Chystaná úprava má sjednotit přístup škol a omezit používání osobních mobilních telefonů během vyučování. Nadále se přitom diskutuje například o režimu jejich používání během přestávek. Předpokládá se, že případné změny začnou platit od školního roku 2027/2028.

Podstatné ale je, že zákaz nemíří proti technologiím jako takovým. Směřuje především na osobní zařízení, která mohou odvádět pozornost žáků od výuky.

Od osobních mobilních telefonů ke společné práci

Mobilní telefon se v posledních letech stal pro mnoho žáků rychlou cestou k informacím, obrázkům, videím nebo interaktivním aplikacím. Tyto možnosti ale nemusí zmizet společně s osobními telefony.

Naopak stále více škol využívá interaktivní tabule a panely, které umožňují učitelům pracovat s digitálním obsahem společně pro celou třídu. Výklad lze během několika okamžiků doplnit o fotografie, animace, videa, mapy nebo online cvičení, aniž by každý žák sledoval vlastní displej. Učitel přitom zůstává tím, kdo určuje tempo hodiny, vybírá obsah a zapojuje jednotlivé žáky do společné práce.

Interaktivní výuka staví na výhodách moderních technologií

To, co děti na mobilních telefonech přirozeně přitahuje, tedy rychlý přístup k informacím, vizuální obsah nebo možnost interakce, dnes dokáže nabídnout také moderní interaktivní výuka. Interaktivní tabule umožňují během jedné hodiny snadno kombinovat výklad s videi, prezentacemi, digitálními učebnicemi nebo interaktivními kvízy. Žáci mohou společně řešit úkoly, diskutovat nad zobrazeným obsahem nebo spolupracovat při skupinových aktivitách. Technologie se tak stává přirozenou součástí výuky, která podporuje aktivní zapojení celé třídy.

Připravované omezení mobilních telefonů neznamená krok zpět v digitalizaci škol. Naopak potvrzuje, že technologie mají ve výuce své místo, pokud slouží jako společný nástroj pod vedením učitele. Z našich zkušeností navíc vyplývá, že školy dnes nejčastěji investují právě do interaktivních sestav, které umožňují efektivně využívat digitální obsah v kombinaci s tradiční výukou a zároveň podporují spolupráci mezi učitelem a žáky,“ říká Libor Kožoušek, jednatel společnosti VMS VISION.

Budoucnost škol patří smysluplně využívaným technologiím

Připravované změny kolem používání mobilních telefonů otevírají širší debatu o tom, jakou roli mají technologie ve vzdělávání. Nejde o to, zda do škol patří, ale o to, jak je využívat tak, aby podporovaly soustředění, spolupráci a aktivní zapojení žáků. Právě interaktivní výuka ukazuje, že moderní technologie mohou být účinným pomocníkem, pokud zůstávají v rukou učitele a slouží vzdělávání jako celku.

 

Zdroj: VMS VISION

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