Zákaz mobilů ve školách neznamená třídy bez technologií. Musí ale dávat smysl

Návrh na zákonné omezení používání mobilních telefonů ve školách ukazuje na rozdíl mezi osobními zařízeními a technologiemi, které jsou přímo součástí výuky. Mobil může být zdrojem informací, ale stejně snadno se stává zdrojem rozptýlení. Každý žák navíc může v jednu chvíli sledovat jiný obsah.
Omezování mobilů není zákaz technologií
Technologie určené přímo pro učebnu mají jinou úlohu. Jejich cílem není přivést každého žáka k vlastní obrazovce, ale naopak, soustředit pozornost celé třídy na společný obsah. Učitel může pracovat s videem, animací, mapou, digitální učebnicí nebo interaktivním úkolem a současně zapojovat žáky do společné práce.
Tomu odpovídá i současná praxe škol. Podle mimořádného šetření Ministerstva školství z května 2026 má pravidla pro používání mobilních telefonů a dalších osobních elektronických zařízení ve školním řádu již 93 % škol. Regulace osobních zařízení tak není okrajovým tématem, ale součástí širší debaty o tom, jak technologie ve vzdělávání používat smysluplně.
Rozhoduje způsob využití, ne počet technologií
Moderní učebna nemusí být místností plnou displejů. Důležitější než množství technologií je jejich účel a vzájemné propojení.
„Ve školách dnes podle našeho názoru dochází k důležitému posunu. Už nejde jen o to, jakou technologii do učebny pořídit, ale především o to, jak zapadne do způsobu výuky a jaký přínos bude mít pro učitele i žáky. Dobře navržená učebna proto nemusí být založena na jediném typu zařízení. Interaktivní LCD panel, projektor, klasická tabule nebo vizualizér mohou mít každý své místo, pokud společně vytvářejí prostředí, které podporuje názornost, spolupráci a aktivní zapojení žáků,“ říká Libor Kožoušek, jednatel společnosti VMS VISION.
Smyslem proto není vybírat mezi jednotlivými technologiemi, ale hledat jejich vhodnou kombinaci podle potřeb konkrétní učebny. Interaktivní LCD panel může nabídnout práci s digitálním obsahem, projektor propojit klasickou tabuli s prezentacemi, videem či dalšími materiály a vizualizér zase umožnit celé třídě sledovat detail skutečného předmětu nebo tištěného materiálu. Každá z těchto technologií přitom řeší jinou část výuky a společně mohou vytvořit prostředí, které podporuje různé způsoby práce učitele i žáků.
Technologie mohou rozšířit možnosti klasické výuky
Právě kombinace různých nástrojů ukazuje, že modernizace učebny nemusí znamenat nahrazení všeho, co fungovalo dosud. Interaktivní projektor například umožňuje propojit digitální obsah s klasickou tabulí a učitel tak může pracovat s prezentací, videem nebo dalšími materiály a zároveň využívat prostor pro klasické psaní. Společnost VMS VISION například nabízí řešení, která tyto dva způsoby práce propojují.
Podobně může ve výuce posloužit vizualizér, který přenese obraz knihy, dokumentu, drobného předmětu nebo například vzorku z mikroskopu na velkou zobrazovací plochu. Celá třída tak může sledovat detail, který by jinak viděli jen žáci v prvních lavicích. Technologie přitom nenahrazuje reálný předmět ani práci učitele, ale umožňuje jejich názornější sdílení s celou třídou.
Technologie mají podporovat učitele, ne řídit výuku
Ani nejlepší vybavení samo o sobě kvalitní výuku nevytvoří. Rozhodující je stále učitel a jeho schopnost zvolit pro konkrétní situaci správný nástroj. Technologie mu mohou nabídnout nové způsoby, jak učivo vysvětlit, názorně představit nebo zapojit více žáků, neměly by však určovat samotný způsob výuky.
„Při vybavování škol je důležité začít u konkrétních potřeb učitelů a způsobu, jakým jednotlivé učebny fungují. Naším cílem není hledat jednu univerzální technologii pro všechny, ale řešení, ve kterém jednotlivé prvky dávají smysl a vzájemně se doplňují. Někde může být vhodnější interaktivní LCD panel, jinde projektor v kombinaci s tabulí nebo vizualizér. Podstatné je, aby technologie podporovaly způsob výuky, nikoli aby se výuka musela přizpůsobovat technologiím,“ doplňuje Libor Kožoušek, jednatel společnosti VMS VISION.
Návrh na omezení používání mobilních telefonů tak nemusí znamenat ústup technologií ze škol. Naopak může být příležitostí přehodnotit, jakým způsobem technologie ve školách využívat, a více se zaměřit na jejich skutečný přínos pro učitele i žáky. Budoucnost vzdělávání totiž nebude stát na množství technologií, ale na jejich promyšleném a smysluplném využití.
Zdroj: PR Moc, s. r. o.