Zákazníci BILLY darovali při jarní Sbírce potravin 71 tun, o 13 % více než loni

Společnost BILLA ČR patří k dlouhodobým partnerům Sbírky potravin a letošní jarní kolo bylo pro společnost již desátým rokem spolupráce s touto celonárodní charitativní iniciativou.
V prodejnách pomáhalo zákazníkům s průběhem sbírky celkem 900 dobrovolníků. Z toho 46 dobrovolníků tvořili zaměstnanci společnosti BILLA, kteří se do akce zapojili nad rámec svých pracovních povinností a pomáhali s přebíráním darů i komunikací se zákazníky přímo na místě.
„Sbírku potravin podporujeme dlouhodobě jako součást naší společenské odpovědnosti a pomoci lidem v nouzi. Dvakrát ročně proto naše prodejny otevírají dveře dobrovolníkům i štědrým zákazníkům, kteří to cítí stejně. Právě díky nim se letos podařilo vybrat o 13 % více potravin a drogerie než při loňském jarním kole – krásné završení deseti let spolupráce,“ říká Ela Hortíková, manažerka udržitelnosti BILLA ČR.
Veškeré darované potraviny, dětská výživa a drogistické zboží budou prostřednictvím potravinových bank rozděleny lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci – rodičům samoživitelům, seniorům, rodinám v krizi nebo osobám se zdravotním znevýhodněním.
Nejúspěšnější prodejnou BILLA během letošní jarní Sbírky potravin se stala pražská prodejna Budějovická, kde zákazníci darovali celkem 1412 kilogramů potravin a drogerie, a to dobrovolnicím z organizace Dobré víly dětem.
Společnost BILLA děkuje všem zákazníkům za jejich štědrost a dobrovolníkům za jejich nasazení a děkuje také Federaci potravinových bank, která Sbírku dlouhodobě pořádá. Díky společnému úsilí se i letošní jarní kolo stalo konkrétní pomocí pro tisíce lidí po celé České republice.
Zdroj: BILLA
