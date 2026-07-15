Zákazníci McDonald's podpořili Dům Ronalda McDonalda v Olomouci téměř 6 mil. Kč

Letošní výsledek potvrzuje, že sbírka Ručičky patří mezi tradiční projekty, které zákazníci McDonald's dlouhodobě podporují. Každá zakoupená samolepka přispívá k rozvoji aktivit nadačního fondu a pomáhá posouvat vpřed výstavbu druhého Domu Ronalda McDonalda v České republice.
„Za každou prodanou Ručičkou stojí člověk, který se rozhodl pomoci rodinám v nelehké situaci. Právě díky této podpoře můžeme pokračovat v budování druhého Domu Ronalda McDonalda v České republice. Velmi si vážíme každého, kdo se do kampaně zapojil a pomáhá nám vytvářet místo, kde budou moci rodiny zůstat spolu po celou dobu léčby svého nemocného dítěte,“ říká Ivana Švingrová Pešatová, ředitelka Domu Ronalda McDonalda Česko.
První Dům Ronalda McDonalda v areálu Fakultní nemocnice Motol a Homolka již čtvrtým rokem pomáhá rodinám z celé České republiky zůstat nablízku svým dětem během náročné léčby. Na tento model nyní naváže druhý Dům, který vzniká ve Fakultní nemocnici Olomouc. Rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí nabídne bezplatné ubytování jen několik kroků od nemocničního lůžka jejich dítěte. I díky letošnímu výtěžku kampaně Ručičky se tak otevření Domu v Olomouci posouvá o další krok.
„To, co dělá tuto kampaň výjimečnou, není jen vybraná částka, ale množství lidí, kteří se rozhodnou pomoci. Každý příspěvek je důkazem, že solidarita a ochota podpořit rodiny vážně nemocných dětí mají v naší společnosti své pevné místo. Jsme hrdí na to, že společně s našimi zákazníky můžeme být součástí projektu, který má skutečný a dlouhodobý dopad,“ říká Alesia Mudzhyri, Impact Lead McDonald's pro Českou republiku a Slovensko.
McDonald's podporuje Dům Ronalda McDonalda Česko dlouhodobě jako jeho zakladatel a generální partner. Zákazníci mohou rodinám vážně nemocných dětí pomáhat nejen během speciálních sbírkových kampaní, ale také po celý rok prostřednictvím projektu Přispěj při placení nebo nákupem Happy Meal v restauracích McDonald's. Vybrané prostředky pomáhají financovat provoz Domu v Praze i vznik nového Domu Ronalda McDonalda v Olomouci.
Zdroj: McDonald's
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.