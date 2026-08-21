Zákazníci rozhodli o novém designu limitované edice čističky vzduchu Ionic-CARE

Rekordní zapojení veřejnosti a vyrovnaný souboj
Hlasování probíhalo na oficiálních webových stránkách značky Ionic-CARE během června a července roku 2026. Z šestice originálních variant (exotické dřevo, antracitové dřevo, kartáčovaný bronz, černý mramor, bílý mramor a kartáčovaný hliník) si nejvíce příznivců získalo exotické dřevo, které od zákazníků dostalo celkem 2660 hlasů.
Pouze 555 kusů
Pro zachování vysoké míry exkluzivity bude nová limitovaná edice v provedení exotického dřeva vyrobena v počtu pouhých 555 kusů. Zahájení prodeje je naplánováno na podzim roku 2026. Nový design tak doplní na webu stávající nabídku pěti originálních barev.
Díky technologii hydrografiky není žádná čistička stejná
Stejně jako u stálého modelu v dekoru dubu využívá výrobce k aplikaci designu na povrch čističky pokročilou technologii hydrografiky (waterprintu).
Vzor se na tělo čističky nanáší ručně. To zaručuje, že každý zákazník získá jedinečný kousek a že žádné dvě čističky nejsou stejné. Video: https://www.youtube.com/watch?v=Jm_jx4lDT6Y
„Ionic-CARE je jediná značka čističek vzduchu, která dává zákazníkům možnost zapojit se opakovaně do hlasování a vybrat nový design. Zároveň jsme jediný výrobce v ČR, který prodává čističku v pěti originálních barvách,“ říká Zdeněk Tomáš z obchodního oddělení firmy HÖGNER s.r.o.
Soutěž o čističku vzduchu
V rámci hlasování proběhla také soutěž o čističku vzduchu zdarma. Šťastnou vylosovanou výherkyní se stala paní Renata z Bystřice nad Pernštejnem.
O firmě HÖGNER s.r.o. a její značce Ionic-CARE
Značka Ionic-CARE (přidat prolink na homepage Ionic-CARE) firmy HÖGNER s.r.o. je na trhu více než 19 let. Dlouhodobě se zaměřuje na vývoj a prodej čističek vzduchu, které kombinují 96% účinnost čištění, tichý chod a nízké provozní náklady. Důraz klade na zdravotní prevenci a čistotu vzduchu v domácnostech i kancelářích, ale také na originální vzhled přístrojů, dobře vybavený autorizovaný servis a kvalitní zákaznickou péči.
Zdroj: HÖGNER
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.