Zákazníci Tesco darovali v jarní Sbírce potravin úžasných 75 tun zboží! Online sbírka pokračuje až do 6. května

"Zákazníci Tesco darovali do jarní Sbírky potravin neuvěřitelných téměř 75 tun potravin a drogistického zboží. My jsme k tomu ještě přidali 700 připravených balíčků pomoci v hodnotě 120 tis. Kč. Zapojily se všechny naše prodejny, více než 180 po celé České republice. Naši zákazníci opět ukázali, že mají srdce na správném místě a jsou ochotní pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. Za tuto solidaritu jim patří naše obrovské poděkování. Stejně tak chci ocenit nasazení našich zaměstnanců i dobrovolníků – bez nich by sbírka nemohla proběhnout,“ uvádí Katarína Navrátilová, generální ředitelka společnosti Tesco ČR.

Velký úspěch slavily i předpřipravené balíčky potravinové pomoci v hodnotě 170 Kč, které byly dostupné ve vybraných prodejnách. Jejich složení Tesco pečlivě připravilo ve spolupráci s Potravinovými bankami tak, aby co nejlépe odpovídalo skutečným potřebám lidí v nouzi. Obsahovaly například rýži, těstoviny, omáčky, dětské přesnídávky, instantní polévky či paštiky – praktické a trvanlivé potraviny pro každodenní použití.

Pomáhat lze až do 6. května

Kdo preferuje nakupování online, může přispět prostřednictvím Tesco Online nákupů až do 6. května. K dispozici jsou tři druhy Balíčků pomoci – Základní za 100 Kč, Velký za 300 Kč a Balíček do domácnosti za 150 Kč. Online darování je jednoduché a pohodlné – stačí pár kliknutí z domova. Více zde: https://nakup.itesco.cz/groceries/cs-CZ/shop/sbirka-potravin/sbirka-potravin

Pomoc každý den

Sbírka, kterou pořádá Česká federace potravinových bank, má jasný cíl – poskytnout pomoc lidem v těžké životní situaci, kteří si nemohou dovolit ani základní potraviny či hygienické potřeby. Tesco se do této iniciativy tradičně zapojuje jako zodpovědný soused a partner místních komunit, pro které dělá maximum každý den. Přebytky potravin daruje po celý rok charitativním organizacím ze všech svých obchodů i distribučního centra. V loňském roce tak darovalo potravinovým bankám neuvěřitelných 1633 tun jídla – to představuje 3,8 milionů porcí pro lidi v nouzi.

Více informací o Sbírce potravin najdete na: https://itesco.cz/sbirka-potravin/

Tesco bylo založeno ve Velké Británii již v roce 1919, na tuzemský trh vstoupila společnost Tesco Stores ČR a. s. v roce 1996. V Česku provozuje 186 kamenných obchodů, e-shop iTesco.cz, mobilního virtuálního operátora Tesco Mobile a 17 čerpacích stanic. Zavedlo řadu novinek a inovací. Jako první retailer nabídl věrnostní program Clubcard. Bojuje proti plýtvání potravin, například nabízí křivé ovoce a zeleninu a daruje potravinové přebytky. Nadační fond Tesco letos představil grantový program Správný start, jehož cílem je podpora charitativních projektů zaměřených na děti a mladé lidi. Tento program navazuje na úspěšnou iniciativu "Vy rozhodujete, my pomáháme“, která během 15 kol pomohla tisícům lokálních projektů. V oblasti péče o planetu je jedním z cílů, který Tesco naplňuje již od roku 2020, používání elektrické energie ze 100 % obnovitelných zdrojů.

