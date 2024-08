Zakončete léto a prázdniny v Butky Parku u Galerie Butovice

Praha 23. srpna 2024 (PROTEXT) - Máte rádi, když je to nejlepší na závěr? Tak to se vydejte do pražských Butovic do tamního Butky Parku v bezprostřední blízkosti obchodního centra Galerie Butovice, který na ploše tří fotbalových hřišť nabízí zábavu pro rodiče i dospělé. Tečku za letošním létem i prázdninami tam můžete udělat zdarma a rozhodně nebudete litovat! Zveme vás na 8. září na akci Back to School.