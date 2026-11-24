Zatímco ještě před několika lety byl inzerát na realitním serveru běžným krokem, dnes se většina transakcí s historickými bytovými domy v lokalitách jako Vinohrady, Letná, Karlín nebo Smíchov odehrává v režimu přísné důvěrnosti. Majitelé, mezi kterými jsou často restituční rodiny i dlouhodobí privátní vlastníci, si stále častěji uvědomují, že veřejné vystavení domu může nemovitost nevratně poškodit.
"Jakmile se na historickém domě objeví plachta nebo veřejná inzerce na portálech, okamžitě to vyvolá vlnu nejistoty. Nájemníci začnou hledat jiné bydlení, pozastaví se investice a nemovitost začne v očích trhu rychle stárnout. Pokud se takový dům neprodá během prvních týdnů, dostane nálepku problémového ležáku a dravé fondy okamžitě tlačí na slevu dvacet až třicet procent," vysvětluje Maria Kopřivová, specialistka na privátní a neveřejné realitní transakce.
Poptávka investorů výrazně převyšuje nabídku
Situaci na pražském trhu charakterizuje obrovský převis poptávky domácího i zahraničního kapitálu. Privátní investoři, rodinné investiční kanceláře i konzervativní fondy hledají bezpečné uložení prostředků proti inflaci a historické nájemní domy v Praze pro ně představují ideální generační aktivum.
Tento kapitál však nehledá na veřejných serverech. Obchody probíhají na základě neveřejných mandátů, kde má poradce přímé napojení na prověřené kupce s okamžitou likviditou. Aktuální přehled parametrů, které investoři u pražských budov vyžadují, shrnují analýzy poptávek po činžovních domech v Praze. Investory nejčastěji zajímá stabilní obsazenost, technický potenciál budovy a možnost půdních vestaveb či modernizace jednotek.
Jak probíhá prodej bez vyzrazení adresy
Neveřejný prodej se řídí přísnými pravidly privátního bankovnictví. V první fázi investor obdrží pouze anonymní investiční teaser, který obsahuje technické parametry budovy, rozlohu, strukturu nájemních smluv a hrubý výnos, ale neuvádí přesnou adresu ani fotografii fasády.
Teprve po ověření bonity zájemce a podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) dochází k odkrytí konkrétní budovy a nahlédnutí do podkladů. "Cílem není pořádat hromadné prohlídky, které zneklidní dům, ale přivést k jednacímu stolu dva až tři konkrétní a předem prověřené zájemce. Ti pak nesoutěží o to, kdo víc srazí cenu, ale kdo nabídne prodávajícímu bezpečnější podmínky a hladší průběh vypořádání," uvádí Maria Kopřivová.
Klíčová je příprava a právní forma prodeje
Stále větší roli hraje také struktura samotné transakce. Zatímco dříve dominoval klasický prodej nemovitosti jako zapsané stavby v katastru (asset deal), dnes mnoho velkých obchodů probíhá formou převodu obchodního podílu v účelově založené společnosti (share deal). Tato varianta nabízí výraznou flexibilitu a daňovou efektivitu pro obě strany, vyžaduje však precizní právní a daňovou prověrku.
Odborníci se shodují, že nejdůležitějším krokem před jakýmkoliv oslovením trhu je důkladný technický a právní audit. Zahrnuje pasportizaci jednotek, kontrolu platnosti nájemních smluv, revize sítí a prověření památkových limitů. Podrobný postup a kontrolní seznam pro majitele nabízí metodika neveřejného prodeje nemovitostí.
"Činžovní dům v Praze je rodinné stříbro. Správně načasovaný a diskrétně vedený prodej dokáže ochránit jeho plnou hodnotu a zajistit rodině finanční zázemí na další generace, aniž by tím utrpěl klid nájemníků nebo pověst domu," uzavírá Maria Kopřivová.
Zdroj: Pura Vida Property Group s.r.o.
Kontakt:
Maria Kopřivová
Pura Vida Property Group s.r.o.
E-mail: info@mariakoprivova.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60170.