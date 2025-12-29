Založte si stavební spoření u Buřinky a zhodnoťte své finance až 5,3 % ročně

Autor:
  15:31
Praha 29. prosince 2025 (PROTEXT) - Díky akční nabídce Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky) můžete ke stavebnímu spoření získat bonus v podobě zdvojnásobení státní podpory, tedy až 6.000 korun. Dalších 2.500 korun vám Buřinka připíše v případě speciálního vkladu. Nabídka platí pro všechny nové smlouvy uzavřené do konce roku. Klíčové je připsání prvního vkladu na účet, k němuž musí dojít též nejpozději do 31. prosince 2025. Právě okamžik připsání rozhoduje o nároku na státní podporu ještě v daném roce. Zájemci tak mají už jen desítky hodin na to, aby při správném načasování zhodnotili své vklady až 5,3 procenty ročně.

Jak získat 8.500 korun na stavebku navíc?

Vedle státní podpory nabízí Buřinka svým novým klientům také výrazný finanční bonus. Celkově můžete získat:

- bonus ve výši zdvojnásobení státní podpory až 6.000 Kč za celou dobu spoření,

- bonus 2.500 Kč, pokud během 5 měsíců od uzavření smlouvy naspoříte 75.000 Kč,

- státní podporu až 1.000 Kč ročně při spoření doporučené částky 20.000 Kč a splnění zákonných podmínek,

- garantovaný úrok z vkladů 2,0 % ročně.

Při kombinaci státní podpory, bonusu a garantovaného úroku můžete dosáhnout celkového zhodnocení až 5,3 % ročně. Stavební spoření od Buřinky je tak jedním z nejvýhodnějších konzervativních spořicích produktů na trhu.

Akční nabídka se vztahuje na všechny nové smlouvy o stavebním spoření uzavřené do 31. prosince 2025. Smlouvu lze sjednat online v aplikace George, na webu Buřinky nebo osobně na pobočce České spořitelny či u poradce.

Zásadní je připsání vkladu na účet

Abyste získali státní podporu za rok 2025 a její zdvojnásobení od Buřinky, musí být vaše vklady připsány na účet stavebního spoření ještě do konce roku. Nestačí tedy zadat platbu v posledních prosincových dnech, klíčový je okamžik připsání částky. U mezibankovních převodů se proto vyplatí jednat s předstihem.

"Závěr roku je každoročně obdobím, kdy lidé řeší své finance intenzivněji. Často ale podceňují roli platebního styku. Pokud peníze dorazí na účet stavebního spoření až v lednu, státní podpora za uplynulý rok jim nenáleží. Včasný vklad může přitom v kombinaci s naším bonusem znamenat rozdíl v řádu tisíců korun," upozorňuje Jana Součková z Buřinky.

Kdy a jak zadat nejzazší platby

Internetové bankovnictví George:

  • Standardní úhrada – nejpozději v úterý 30. 12. 2025 do 23:00.
  • Expresní úhrada – nejpozději ve středu 31. 12. 2025 do 14:30.

Pobočky České spořitelny:

  • Standardní úhrada – nejpozději v úterý 30. 12. 2025 podle pracovní doby pobočky.
  • Vklad hotovosti přes vkladový bankomat – do středy 31. 12. 2025 do 23:00.

Stabilní finanční základ domácností

Stavební spoření patří dlouhodobě mezi oblíbené způsoby ukládání peněz, zejména díky kombinaci nízkého rizika, státní podpory a předvídatelného výnosu. V době, kdy se úrokové sazby na trhu mění, představuje pro mnoho domácností stabilní základ finanční rezervy, který lze v budoucnu využít také na financování bydlení nebo rekonstrukcí.

O Buřince

Již 30 let zajišťujeme pro klienty výhodné stavební spoření a úvěry na bydlení včetně komplexního finančního poradenství. Aktuálně se zaměřujeme na financování udržitelných rekonstrukcí. Naše profilace rekonstrukční banky se odráží nejen v nabídce našich produktů a služeb, ale i v komunikaci. Připravili jsme například 10dílný seriál Úsporné rekonstrukce s Buřinkou. Kombinace odborných článků a odlehčených videí přesvědčí každého, kdo s úspornou rekonstrukcí zatím váhá. Nízkonákladové tipy, jak šetřit v jednotlivých místnostech domova, sdílíme zde.

Jako stavební spořitelna cítíme také závazek vůči oboru stavebnictví, který naplňujeme podporou inovativních postupů a materiálů užívaných při stavbě domů. Více o našich projektech realizovaných na podporu vědy a výzkumu ve stavebnictví najdete na www.inovaceodburinky.cz.

Zdroj: Stavební spořitelna České spořitelny

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

Na skládce se převrátil popelářský vůz, spolujezdec podlehl zraněním

Při nehoda popelářského vozu zemřel spolujezdec.

Kriminalisté z Jindřichova Hradce vyšetřují neštěstí, které se stalo v pondělní odpoledne na skládce u Otína. Převrátil se tam popelářský vůz, spolujezdec při nehodě zemřel.

29. prosince 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Policisté zasahovali v hotelu v Pardubicích. Muž na místě vyhrožoval střelbou

Policisté zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval...

Policisté vpodvečer zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval střelbou. Žádné nebezpečí už podle policie nehrozí.

28. prosince 2025  19:22,  aktualizováno  29. 12. 15:42

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus, skončil s ním v příkopu

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a...

Policisté, hasiči i záchranáři v pondělí vyjížděli k nehodě autobusu, který havaroval na silnici z Plzně do Záluží. Při kolizi se zranil jeho řidič. Jak se později ukázalo, muž autobus ukradl. Navíc...

29. prosince 2025  15:42

Za najetí autem do lidí ve Znojmě dostal hoch podmínku. Mstil se znesvářenému klanu

Znojemský dům, na jehož romské obyvatele si místní stěžují kvůli nepořádku,...

Dramatickým způsobem letos v létě vyvrcholily dlouhodobé rozepře mezi dvěma romskými skupinami ve Znojmě. Šestnáctiletý mladík sedl do auta a v městském parku najel do hloučku členů znepřáteleného...

29. prosince 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolo do metra nově postavíte kamkoliv s jedinou výjimkou, elektrokola mají zákaz

Přeprava kol v metru

Pražský dopravní podnik zavádí od Nového roku vstřícné opatření vůči cyklistům. Nově budou moci s bicyklem v metru do jakéhokoliv vozu. Naopak elektrokola mají v metru zákaz. Od ledna také zdraží...

29. prosince 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Založte si stavební spoření u Buřinky a zhodnoťte své finance až 5,3 % ročně

29. prosince 2025  15:31

Pražská zoo opět krmí zvířata neprodanými stromečky, pro slony jsou i hračkou

Krmení zvířat neprodanými vánočními stromečky v pražské Zoo. (29. prosince 2025)

Zvířata v pražské zoo si budou od pondělí do středy moci pochutnat na vánočních stromcích, které pocházejí z neudaných zásob prodejců. Nevšední krmení letos podle mluvčí zoo Nikoly Dostálkové dostane...

29. prosince 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Na Vysočině budou koncem roku vycházky s KČT, akce recesistů i koupání otužilců

ilustrační snímek

Na Vysočině se na přelomu letoška a nového roku kromě oslav na náměstích mohou lidé zúčastnit různých akcí v přírodě. Výšlapy na kopce i do údolí Doubravy...

29. prosince 2025  13:45,  aktualizováno  13:45

Na český trh vstupuje nový vyhledávač nábytku MOEBEL.cz

29. prosince 2025  15:03

Akvapark v Pasohlávkách letos navštívilo 900.000 lidí, nejvíce od otevření

ilustrační snímek

Do akvaparku v Pasohlávkách na Brněnsku přišlo letos nejvíce návštěvníků za jeho dosavadní třináctiletou existenci, bylo jich téměř 900.000. Rekordní byl...

29. prosince 2025  13:20,  aktualizováno  13:20

Na silvestrovskou půlnoční mši na Hostýně pojedou mimořádné autobusové spoje

ilustrační snímek

Na silvestrovskou půlnoční mši na Svatém Hostýně na Kroměřížsku vypraví dopravce Z-Group bus mimořádné autobusové spoje. Mezi poutním místem a Bystřicí pod...

29. prosince 2025  13:19,  aktualizováno  13:19

Pardubice omezují pyrotechniku během roku, výjimka na Silvestra vyvolává emoce

Zákaz pyrotechniky vyvolává silné reakce.

Pardubice postupně zpřísňují pravidla pro používání pyrotechniky. Zatímco už teď platí omezení v takzvaných citlivých zónách, od léta příštího roku by měl začít platit celoměstský zákaz. Opatření...

29. prosince 2025  14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.