Založte si stavební spoření u Buřinky a zhodnoťte své finance až 5,3 % ročně

Jak získat 8.500 korun na stavebku navíc?
Vedle státní podpory nabízí Buřinka svým novým klientům také výrazný finanční bonus. Celkově můžete získat:
- bonus ve výši zdvojnásobení státní podpory až 6.000 Kč za celou dobu spoření,
- bonus 2.500 Kč, pokud během 5 měsíců od uzavření smlouvy naspoříte 75.000 Kč,
- státní podporu až 1.000 Kč ročně při spoření doporučené částky 20.000 Kč a splnění zákonných podmínek,
- garantovaný úrok z vkladů 2,0 % ročně.
Při kombinaci státní podpory, bonusu a garantovaného úroku můžete dosáhnout celkového zhodnocení až 5,3 % ročně. Stavební spoření od Buřinky je tak jedním z nejvýhodnějších konzervativních spořicích produktů na trhu.
Akční nabídka se vztahuje na všechny nové smlouvy o stavebním spoření uzavřené do 31. prosince 2025. Smlouvu lze sjednat online v aplikace George, na webu Buřinky nebo osobně na pobočce České spořitelny či u poradce.
Zásadní je připsání vkladu na účet
Abyste získali státní podporu za rok 2025 a její zdvojnásobení od Buřinky, musí být vaše vklady připsány na účet stavebního spoření ještě do konce roku. Nestačí tedy zadat platbu v posledních prosincových dnech, klíčový je okamžik připsání částky. U mezibankovních převodů se proto vyplatí jednat s předstihem.
"Závěr roku je každoročně obdobím, kdy lidé řeší své finance intenzivněji. Často ale podceňují roli platebního styku. Pokud peníze dorazí na účet stavebního spoření až v lednu, státní podpora za uplynulý rok jim nenáleží. Včasný vklad může přitom v kombinaci s naším bonusem znamenat rozdíl v řádu tisíců korun," upozorňuje Jana Součková z Buřinky.
Kdy a jak zadat nejzazší platby
Internetové bankovnictví George:
- Standardní úhrada – nejpozději v úterý 30. 12. 2025 do 23:00.
- Expresní úhrada – nejpozději ve středu 31. 12. 2025 do 14:30.
Pobočky České spořitelny:
- Standardní úhrada – nejpozději v úterý 30. 12. 2025 podle pracovní doby pobočky.
- Vklad hotovosti přes vkladový bankomat – do středy 31. 12. 2025 do 23:00.
Stabilní finanční základ domácností
Stavební spoření patří dlouhodobě mezi oblíbené způsoby ukládání peněz, zejména díky kombinaci nízkého rizika, státní podpory a předvídatelného výnosu. V době, kdy se úrokové sazby na trhu mění, představuje pro mnoho domácností stabilní základ finanční rezervy, který lze v budoucnu využít také na financování bydlení nebo rekonstrukcí.
