Zámecká paní zve na večerní prohlídky a autorské čtení z nové knihy Tajemství zámku Loučeň, kterou pokřtí Milan Šteindler a Ondřej Neff

Autor:
  13:34
Praha 18. srpna 2025 (PROTEXT) - Na Loučeni se chystá literární svátek. Zámecké komnaty se 9. září po setmění otevřou návštěvníkům při speciálních večerních prohlídkách spojených s autorským čtením nově vydané knihy Tajemství zámku Loučeň. Jde o unikátní literární projekt Dany Emingerové a jejích žáků. Díky nim se v posledních pěti letech Loučeň proměnila v zámek spisovatelů. Během každoročních literárních dílen pečlivě prostudovali dobové prameny a vytvořili soubor historických povídek o rodu Thurn-Taxisů, které spojuje současný příběh na pozadí s téměř detektivním rozuzlením. Role kmotrů se ujmou spisovatel Ondřej Neff a herec a režisér Milan Šteindler, kteří se na některých literárních dílnách podíleli jako lektoři. Celou akci doplní autogramiáda knihy a na závěr velká světelná show na hudební motivy Bedřicha Smetany.

„Ten barák je inspirativní jako kráva!” prohlásil spisovatel Ondřej Neff. „A kdo jiný, než šílenci jsou schopni se pustit do takového projektu, jakým jsou příběhy ze starých časů ze života zdejšího šlechtického rodu. Příběhy lásky, zrady, vášně, ale i převratných vynálezů a technického pokroku,” uvádí Dana Emingerová. „Kniha Tajemství zámku Loučeň nabízí směs historicky inspirované prózy, rodinné ságy, čtivé beletrie i humorné nadsázky. Povídky vycházejí z doložených osudů rodu Thurn-Taxisů, jejichž přítomnost v českých zemích bývá vnímána spíše okrajově. Právě díky této knize se čtenářům otevírá pohled na šlechtický svět plný touhy, selhání, úspěchů i noblesy. Je to skoro neuvěřitelné, ale když píšeme společně a dáváme si průběžně k textům upřímnou zpětnou vazbu, vytryskne tak silný proud inspirace a tvůrčí energie, že vznikají silné, dojemné i vtipné příběhy. Když se totiž tvůrčí energie a zpětná vazba nasměruje pozitivně, působí to přesně opačně než destruktivní útoky, které tak často vidíme okolo nás. Jsem na své žáky velmi pyšná, protože jsme vytvořili unikátní model literární spolupráce, který nese výsledky,“ dodává Dana Emingerová.

„Za vznik této knížky může časopis Mladý svět a jeho bývalá reportérka, spisovatelka Dana Emingerová, která dnes učí tvůrčí psaní. Já jsem na ‘Mlaďáku‘ vyrostla. Když jsme se s Danou v roce 2019 seznámily, byla jsem tak nadšená, že jsem se přihlásila na jeden její víkendový kurz Psaní podle Lustiga. Tam jsem viděla, co se svými žáky dokáže, a nalákala jsem ji k nám psát příběhy z Loučeně,“ uvádí Kateřina Šrámková, majitelka zámku Loučeň.

Večerní literární program pro veřejnost začne 9. září v 18:00

Po slavnostním křtu knihy Tajemství zámku Loučeň se zámek otevře návštěvníkům k večerním prohlídkám. Začnou v 18:30 a potrvají, dokud poslední zájemce neprojede zámeckými komnatami. Cesta povede přes sedm zastavení – a na každém z nich ožije jiný příběh inspirovaný skutečnými osudy šlechtického rodu Thurn-Taxisů i jejich poddaných. Na závěr večera čeká na návštěvníky zážitek pod širým nebem: světelná show na motivy Smetanovy symfonické básně Má vlast. Není to náhoda – Bedřich Smetana byl s loučenským panstvím úzce spojen.

Prohlídky jsou zdarma, platí se pouze vstup do parku. Vstupenky už teď najdete na webu www.zamekloucen.cz. Knihu Tajemství zámku Loučeň si můžete zakoupit přímo na zámku nebo v knihkupectvích Kosmas za 449 Kč.

 

SLOVO HISTORIKA – Dějiny, jako pramen fantazie

„Kniha Tajemství zámku Loučeň je v českém kulturním prostředí přinejmenším ve třech směrech unikátní. Zaprvé vznikla přímo na místě, o němž pojednává a pod vlivem génia loci, jeho múz a především duchů těch, kdo podobu a náboj tohoto místa po staletí utvářeli. Za knihou nestojí jeden osamělý literát, který se na pár měsíců uzavře před světem, aby o něm podal nadčasové svědectví. Tady jde o výsledek týmového tvůrčího ducha – společného úsilí lidí různých profesí i věku, kteří sdílejí lásku k psaní. Jejich nesporný talent brousí zkušená spisovatelka a novinářka Dana Emingerová, žákyně Arnošta Lustiga, pod jejímž vedením vznikají na literárních dílnách působivé, silné i zábavné příběhy,“ uvádí Jiří Senohrábek, historik. „Zadruhé je to kniha, v níž se fantazie autorů pohybuje v jasně daných hranicích historických faktů. Autoři nastudovali mnoho historických pramenů, čerpali z knih profesionálních historiků i zapálených regionálních badatelů, kteří si všimli zapadlých dokumentů či zaznamenali vzpomínky pamětníků a úryvky z dobových novin a místních kronik. Třeba o tom, jak Almerie Thurn-Taxis hledala v cestářském štěrku ametysty či jaký poprask způsobila princezna Marie Thurn-Taxis, když poslala do francouzského výtvarného časopisu mužský akt svého mladého učitele malby. Zatřetí byl zámek za Thurn-Taxisů, kteří sem přišli na začátku 19. století, spjat s podzámčím pevnějšími a početnějšími pouty, než bývalo zvykem na jiných šlechtických velkostatcích. Hranice mezi světem zámecké honorace a obyčejných venkovanů se pak nejvíc setřela za Alexandra Thurn-Taxise (1851–1939), který proslul jako vyslovený lidumil. A pak je tu ještě originální nadstavba v podobě ryze současného rámce: jednotlivé povídky různých autorů odehrávající se v minulosti propojila Dana Emingerová zajímavým současným příběhem na pozadí. Hlavní hrdinka Majka Devátová přijíždí na zámek vlastně jako turistka. Jako jedna z nás a chce vše pochopit skrze vlastní zkušenost. I proto je tato kniha jiná. Umožní poznat historii čarokrásného místa ve středních Čechách nikoli stylem nezáživných pouček a letopočtů, ale prostřednictvím čtivých a srozumitelných příběhů, jež jsou sice literární licencí, ale vždycky vycházejí ze skutečných událostí,“ dodává Jiří Senohrábek.

Další dimenzi knize Tajemství zámku Loučeň dodávají dobové snímky a výpravné fotografie Petra Jana Juračky. V textech ožívají i jména slavných loučenských hostů, jako byli Bedřich Smetana, Mark Twain či Rainer Maria Rilke, jehož citované verše působí jako z druhé strany času. Celek rámuje současný příběh hrdinky Majky, která přijíždí na Loučeň hledat zámecké recepty – a nečekaně se ocitne ve víru událostí, které sahají hluboko do minulosti. Fantazii tu však nese realita, nikoli výmysly. Autoři se totiž nechali inspirovat skutečnými událostmi, archivními dokumenty a vyprávěními pamětníků, aby nabídli mozaiku příběhů, které se odehrávají napříč dvěma staletími nejen v zámeckých komnatách, ale i v podzámčí. Plasticky vystupují postavy podkoních, kuchařek, hajných, komorných i nemanželských dětí knížepána. Významnou roli hraje i kulinářská rovina – kniha obsahuje nápadité recepty, které vždy souvisejí s danou povídkou. Čtenář tak nejen listuje dějinami, ale doslova je ochutnává. A s každou kapitolou pomyslně usrkává i kouzelné víno Duino. Kniha působí jako hostina, kde se potkávají autoři, postavy, čtenáři i duchové. Tajemství zámku Loučeň není jen literární sbírkou – je to promyšleně vystavěná paměť jednoho místa, vyprávěná s úctou, hravostí i nadhledem.

Zámek Loučeň je jednou z nejnavštěvovanějších památek ve Středočeském kraji. Zámek, postavený na počátku 18. století a vlastněný rody Valdštejnů, Furstenberků a Thurn-Taxisů, je provozovaný společností Zámek Loučeň a.s. a od 7. 7. 2007. je přístupný veřejnosti. Lákadlem pro návštěvníky je kromě prohlídek s kostýmovanými průvodci rozlehlý romantický anglický park s labyrintáriem, unikátní kolekcí 12 labyrintnů a bludišť, postavené dle návrhu britského projektanta Adriana Fishera. Celý zámecký areál je památkově chráněný. http://www.zamekloucen.cz/. 12. královský labyrint, který na Loučeni vznikl při příležitosti 700 let od narození Karla IV., má velikost, tvar i symboliku inspirovanou labyrintem katedrály v Chartres. Loučenský areál je ideálním místem s kvalitním kongresovým zázemím a gastronomickými zážitky. Zámecké prostory i park se hodí ke slavnostním banketům, velkým i malým konferencím. Blízkost hlavního města zaručuje snadnou dopravní dostupnost. Destinace nabízí městské služby s venkovskou srdečností. Na zámku v Loučeni se ocitnou návštěvníci na místě plné zeleně a čerstvého vzduchu, kde lze realizovat vlastní aktivity, včetně pohybového fitness, tvůrčích dílen, hudebních produkcí, kostýmovaných eventů. O vynikající večeři se postarají v zámecké restauraci, kde si zájemci mohou dát i místní specialitu Čápy s mákem. Zámek Loučeň je otevřený všem nápadům, lze zde realizovat doslova cokoli. Je známý také svými Family days, na které se sjíždějí rodiny z celé republiky. Nabízí totiž rovněž zázemí pro rodinnou dovolenou. Je ideálním místem nejenom pro oblíbené piknikování, kdekoli se Vám zlíbí, ale jeho odlehlé části se výborně hodí k meditacím, cvičení jógy, chůzi či běhání po konferenci nebo team buildingu. Park poskytuje řadu aktivit jak pro dospělé, tak děti.

 

Zdroj: Zámek Loučeň

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Václavské náměstí

Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí pokročila.

vydáno 19. srpna 2025  14:56

Václavské náměstí

Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí pokročila.

vydáno 19. srpna 2025  14:56

Praha Motol

Celý letní prázdniny strávíme bohužel doma v České republice a ve Středních Čechách podařilo se mi v autodílně spadnout do šachty a zlomit si nohu. Fotka vznikla od manželky Petry.

vydáno 19. srpna 2025  14:56

Staroměstské náměstí

Pejsci na Staroměstském náměstí.

vydáno 19. srpna 2025  14:55

Bělehradská ul., Praha 2

Poražena dopravní značka ul. Bělehradská Praha 2

vydáno 19. srpna 2025  14:55

Na dálnici D11 u Nymburka hořel kamion, plameny zasáhly kabinu i návěs

Na 15. kilometru dálnice D11 na Nymbursku ve směru na Hradec Králové hořel v úterý dopoledne kamion. Dálnice proto byla zhruba hodinu uzavřená. Na místě zasahovaly záchranné složky, nikdo se nezranil.

19. srpna 2025  12:42,  aktualizováno  14:55

Festival skla, šperku a bižuterie bude na 34 místech v Liberci i Jablonci

Pětidenní festival skla, šperku a bižuterie bude příští týden na 34 místech v Liberci a nově i sousedním Jablonci nad Nisou. Součástí přehlídky umělců bude 80...

19. srpna 2025  13:03,  aktualizováno  13:03

Na zářijovém galakoncertu v Prostějově vystoupí operní hvězdy Bočková a Barbera

Sopranistka Lada Bočková a mexicko-americký tenorista René Barbera vystoupí v neděli 7. září v Městském divadle v Prostějově na koncertu Operní gala pro...

19. srpna 2025,  aktualizováno 

V neděli bude zahájen další ročník festivalu Zlatá Pecka. Nabídne koncerty, film, divadlo i výstavu

Již devátý ročník tradičního hudebního festivalu Zlatá Pecka bude slavnostně zahájen mší a požehnáním v neděli 24. srpna v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi. Letošní ročník festivalu, který...

19. srpna 2025  14:43

Jako špendlíková hlavička. V pardubickém kostele ukryjí úlomek lebky svatého Bartoloměje

Součástí nového oltáře v kostele svatého Bartoloměje v Pardubicích bude i relikvie světce, po kterém je kostel pojmenovaný. V krabičce je uložený drobný úlomek lebky o velikosti špendlíkové hlavičky....

19. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Zetor loni opět vršil ztrátu a propouštěl. Teď chce nulu a chystá nové traktory

Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors za loňský rok vykázal opět ztrátu v řádech stamilionů, propustil 200 zaměstnanců a v brněnské továrně vyrobil 300 traktorů. Vedení věří, že letos se firma...

19. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Zamést, usušit a znovu použít. Litoměřice zkoušejí recyklovat posypový štěrk

Technické služby v Litoměřicích testují recyklaci posypového štěrku, který se v zimě používá k údržbě silnic a dřív se po jarním úklidu odvážel na skládku. Přístroj štěrk po usušení na slunci...

19. srpna 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.