Zámecká paní zve na večerní prohlídky a autorské čtení z nové knihy Tajemství zámku Loučeň, kterou pokřtí Milan Šteindler a Ondřej Neff

„Ten barák je inspirativní jako kráva!” prohlásil spisovatel Ondřej Neff. „A kdo jiný, než šílenci jsou schopni se pustit do takového projektu, jakým jsou příběhy ze starých časů ze života zdejšího šlechtického rodu. Příběhy lásky, zrady, vášně, ale i převratných vynálezů a technického pokroku,” uvádí Dana Emingerová. „Kniha Tajemství zámku Loučeň nabízí směs historicky inspirované prózy, rodinné ságy, čtivé beletrie i humorné nadsázky. Povídky vycházejí z doložených osudů rodu Thurn-Taxisů, jejichž přítomnost v českých zemích bývá vnímána spíše okrajově. Právě díky této knize se čtenářům otevírá pohled na šlechtický svět plný touhy, selhání, úspěchů i noblesy. Je to skoro neuvěřitelné, ale když píšeme společně a dáváme si průběžně k textům upřímnou zpětnou vazbu, vytryskne tak silný proud inspirace a tvůrčí energie, že vznikají silné, dojemné i vtipné příběhy. Když se totiž tvůrčí energie a zpětná vazba nasměruje pozitivně, působí to přesně opačně než destruktivní útoky, které tak často vidíme okolo nás. Jsem na své žáky velmi pyšná, protože jsme vytvořili unikátní model literární spolupráce, který nese výsledky,“ dodává Dana Emingerová.
„Za vznik této knížky může časopis Mladý svět a jeho bývalá reportérka, spisovatelka Dana Emingerová, která dnes učí tvůrčí psaní. Já jsem na ‘Mlaďáku‘ vyrostla. Když jsme se s Danou v roce 2019 seznámily, byla jsem tak nadšená, že jsem se přihlásila na jeden její víkendový kurz Psaní podle Lustiga. Tam jsem viděla, co se svými žáky dokáže, a nalákala jsem ji k nám psát příběhy z Loučeně,“ uvádí Kateřina Šrámková, majitelka zámku Loučeň.
Večerní literární program pro veřejnost začne 9. září v 18:00
Po slavnostním křtu knihy Tajemství zámku Loučeň se zámek otevře návštěvníkům k večerním prohlídkám. Začnou v 18:30 a potrvají, dokud poslední zájemce neprojede zámeckými komnatami. Cesta povede přes sedm zastavení – a na každém z nich ožije jiný příběh inspirovaný skutečnými osudy šlechtického rodu Thurn-Taxisů i jejich poddaných. Na závěr večera čeká na návštěvníky zážitek pod širým nebem: světelná show na motivy Smetanovy symfonické básně Má vlast. Není to náhoda – Bedřich Smetana byl s loučenským panstvím úzce spojen.
Prohlídky jsou zdarma, platí se pouze vstup do parku. Vstupenky už teď najdete na webu www.zamekloucen.cz. Knihu Tajemství zámku Loučeň si můžete zakoupit přímo na zámku nebo v knihkupectvích Kosmas za 449 Kč.
SLOVO HISTORIKA – Dějiny, jako pramen fantazie
„Kniha Tajemství zámku Loučeň je v českém kulturním prostředí přinejmenším ve třech směrech unikátní. Zaprvé vznikla přímo na místě, o němž pojednává a pod vlivem génia loci, jeho múz a především duchů těch, kdo podobu a náboj tohoto místa po staletí utvářeli. Za knihou nestojí jeden osamělý literát, který se na pár měsíců uzavře před světem, aby o něm podal nadčasové svědectví. Tady jde o výsledek týmového tvůrčího ducha – společného úsilí lidí různých profesí i věku, kteří sdílejí lásku k psaní. Jejich nesporný talent brousí zkušená spisovatelka a novinářka Dana Emingerová, žákyně Arnošta Lustiga, pod jejímž vedením vznikají na literárních dílnách působivé, silné i zábavné příběhy,“ uvádí Jiří Senohrábek, historik. „Zadruhé je to kniha, v níž se fantazie autorů pohybuje v jasně daných hranicích historických faktů. Autoři nastudovali mnoho historických pramenů, čerpali z knih profesionálních historiků i zapálených regionálních badatelů, kteří si všimli zapadlých dokumentů či zaznamenali vzpomínky pamětníků a úryvky z dobových novin a místních kronik. Třeba o tom, jak Almerie Thurn-Taxis hledala v cestářském štěrku ametysty či jaký poprask způsobila princezna Marie Thurn-Taxis, když poslala do francouzského výtvarného časopisu mužský akt svého mladého učitele malby. Zatřetí byl zámek za Thurn-Taxisů, kteří sem přišli na začátku 19. století, spjat s podzámčím pevnějšími a početnějšími pouty, než bývalo zvykem na jiných šlechtických velkostatcích. Hranice mezi světem zámecké honorace a obyčejných venkovanů se pak nejvíc setřela za Alexandra Thurn-Taxise (1851–1939), který proslul jako vyslovený lidumil. A pak je tu ještě originální nadstavba v podobě ryze současného rámce: jednotlivé povídky různých autorů odehrávající se v minulosti propojila Dana Emingerová zajímavým současným příběhem na pozadí. Hlavní hrdinka Majka Devátová přijíždí na zámek vlastně jako turistka. Jako jedna z nás a chce vše pochopit skrze vlastní zkušenost. I proto je tato kniha jiná. Umožní poznat historii čarokrásného místa ve středních Čechách nikoli stylem nezáživných pouček a letopočtů, ale prostřednictvím čtivých a srozumitelných příběhů, jež jsou sice literární licencí, ale vždycky vycházejí ze skutečných událostí,“ dodává Jiří Senohrábek.
Další dimenzi knize Tajemství zámku Loučeň dodávají dobové snímky a výpravné fotografie Petra Jana Juračky. V textech ožívají i jména slavných loučenských hostů, jako byli Bedřich Smetana, Mark Twain či Rainer Maria Rilke, jehož citované verše působí jako z druhé strany času. Celek rámuje současný příběh hrdinky Majky, která přijíždí na Loučeň hledat zámecké recepty – a nečekaně se ocitne ve víru událostí, které sahají hluboko do minulosti. Fantazii tu však nese realita, nikoli výmysly. Autoři se totiž nechali inspirovat skutečnými událostmi, archivními dokumenty a vyprávěními pamětníků, aby nabídli mozaiku příběhů, které se odehrávají napříč dvěma staletími nejen v zámeckých komnatách, ale i v podzámčí. Plasticky vystupují postavy podkoních, kuchařek, hajných, komorných i nemanželských dětí knížepána. Významnou roli hraje i kulinářská rovina – kniha obsahuje nápadité recepty, které vždy souvisejí s danou povídkou. Čtenář tak nejen listuje dějinami, ale doslova je ochutnává. A s každou kapitolou pomyslně usrkává i kouzelné víno Duino. Kniha působí jako hostina, kde se potkávají autoři, postavy, čtenáři i duchové. Tajemství zámku Loučeň není jen literární sbírkou – je to promyšleně vystavěná paměť jednoho místa, vyprávěná s úctou, hravostí i nadhledem.
Zámek Loučeň je jednou z nejnavštěvovanějších památek ve Středočeském kraji. Zámek, postavený na počátku 18. století a vlastněný rody Valdštejnů, Furstenberků a Thurn-Taxisů, je provozovaný společností Zámek Loučeň a.s. a od 7. 7. 2007. je přístupný veřejnosti. Lákadlem pro návštěvníky je kromě prohlídek s kostýmovanými průvodci rozlehlý romantický anglický park s labyrintáriem, unikátní kolekcí 12 labyrintnů a bludišť, postavené dle návrhu britského projektanta Adriana Fishera. Celý zámecký areál je památkově chráněný. http://www.zamekloucen.cz/.
