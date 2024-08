Zámek Loučeň a jeho magická svatební místa

Loučeň (Nymbursko) 12. srpna 2024 (PROTEXT) - Debaty o významu svatby asi nikdy neutichnou. Svatba dvou lidí má své nadšence i oponenty. Není divu, celé řadě párů se dlouholetý vztah vydařil, ale je mnoho těch, kteří tak úspěšní nebyli. Snažíme se přijít na to, čím to je, že existují páry, které měly to štěstí a žijí ve společné symbióze řadu let. Jan Werich to trefně vystihl ve své úvaze o štěstí ve společném životě dvou lidí: „Vydařené manželství je div světa. Copak by se dnes mluvilo o Filémonovi a Baukidě, kdyby to nebyl div světa? Tři tisíce let se vzpomíná na dva neznámé lidi jen proto, že se jim vydařilo manželství“. Mohou ovlivnit svatbu a první krok do společného života nejrůznější rituály? Mohou toto vše ovlivnit místa, kde se daný obřad pořádá? Zámek Loučeň se realizací svateb věnuje bezmála dvacet let. Za tuto dobu si své „ANO“ na zámku a v zámeckém parku řeklo více jak tisíc párů. A tak tady právem věří, že místo, kde se svatební obřad pořádá, je podstatné. To, co snoubence na zámek Loučeň přivádí, je romantická scenérie a překrásný anglický park. Loučeňský zámek je svou polohou a dobrou dostupností atraktivní jak pro páry z blízkého okolí, tak je také často vyhledávaným místem pro snoubence ze zahraničí. Velký aspekt při výběru destinace hraje pro Loučeň také to, že v České republice není mnoho zámeckých areálů, kde je možné realizovat celou svatbu na jednom místě. A to je jedna z velkých výhod zámku Loučeň. Nabízí snoubencům nejen možnost realizace svatebního obřadu, ale rovněž zajištění všech služeb spojených se svatebními oslavami včetně velké kapacity ubytování v zámeckém hotelu. Na Loučeni lze prožít zkrátka svůj pohádkový svatební den i noc. Nebo třeba celý týden.