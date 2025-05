Zámek Loučeň byl oceněn jako Inspirativní památka

„Velice rád jsem jménem ministerstva pro místní rozvoj poděkoval všem oceněným za dlouhodobou práci v oblasti ochrany a zpřístupňování kulturního dědictví. Velmi si vážím úsilí, které vynakládají všichni zúčastnění na péči o památky a rád bych ocenil jejich podíl na rozvoji cestovního ruchu a kulturního života v České republice. Zvláštní uznání si zaslouží památky, které jsou otevřené i v zimním období a poskytují návštěvníkům jedinečné zážitky i mimo hlavní sezónu. Rád jsem proto těmto aktivitám vyjádřil uznání a doufám, že tak zároveň inspiroval i další subjekty k podobnému přístupu,“ uvedl Petr Kulhánek, ministr pro místní rozvoj.

„Zámek Loučeň je celoročně zpřístupněný veřejnosti již od svého otevření v roce 2007, tedy ještě v době, kdy se památky po 31. říjnu na zimu uzavíraly a s velkou slávou 1. dubna zase na léto otevíraly. Několik prvních zim jsme to měli hodně složité, potřebovali jsme návštěvníkům ukázat, že navštěvovat památky mohou i v zimě, a hledali jsme atraktivní program, za kterým by přišli. Nemohli jsme si dovolit mít v zimě zavřeno a dotovat zimní provoz uzavřeného zámku z tržeb letních měsíců. S radostí jsem za ty roky pozorovala, že na zimu začaly otevírat i další památky, a dnes se už chystá zimní program na většině objektů, kde to technické podmínky umožňují. Z tohoto důvodu mne velmi potěšilo vyhlášení ceny Inspirativní památka, vysoký počet zaslaných nominací, a samozřejmě také že Zámek Loučeň, a i další členové naší Asociace nestátních otevřených památek (ANOPA) pod drobnohledem hodnotitelů i veřejnosti obstáli. Přála bych si, aby se z vyhlašování ocenění Inspirativní památky stala tradice, aby kromě radosti oceněných, kteří se snaží v době „zimního spánku“ najít cestu k návštěvníkům, se čím dál více mluvilo o tom, že na hrady a zámky se dá chodit po celý rok,“ uvádí Ing. Kateřina Šrámková, majitelka Zámku Loučeň a předsedkyně výkonné rady Asociace nestátních otevřených památek.

Pravidla ocenění ministra pro místní rozvoj - Inspirativní památka

Ocenění bylo možné udělit majiteli nebo provozovateli památky - zámek, hrad, zřícenina, tvrz, klášter, kostel, vila, technická památka atd. ve dvou kategoriích. První kategorií byl - Atraktivní zimní program a rozvoj cestovního ruchu. Kategorie ocenila památky, které kreativně využívají zimní sezónu (listopad, prosinec, leden, únor) nebo část zimní sezóny k pořádání akcí a programů, které přitahují návštěvníky i mimo hlavní turistickou sezónu. Zároveň se zaměřuje na projekty, které přispívají k rozvoji cestovního ruchu v regionu. Hodnocena byla originalita zimního programu, návštěvnost a přínos pro cestovní ruch. Druhou kategorií byla pak Ekonomická udržitelnost a celoroční přístupnost. Tato kategorie se zaměřila na památky efektivně kombinující podnikatelské inovace a služby (gastronomie, ubytování, obchody) s udržitelností provozu a zároveň zajišťují otevřenost pro návštěvníky po celý rok. Parametrem hodnocení zde byla ekonomická stabilita, rozmanitost služeb a celoroční dostupnost.

Jednotlivé památky byly nominovány krajskými koordinátory, Národním památkovým ústavem, Asociací nestátních otevřených památek a Asociací majitelů hradů a zámků. Nominace vyhodnotila hodnotitelská komise složená ze zástupců MMR, CzechTourism a SOCR.

Zámek Loučeň

Kateřina Šrámková řídí zámecký areál od roku 2000. Aktivitami na zámku navázala na odkaz rodinyThurn – Taxisů, posledního a nejvýznamnějšího šlechtického rodu, kterému panství se zámkem Loučeň patřilo, a zároveň přišla s něčím novým. A to, otevřením Labyrintária, souboru 12 labyrintů a bludišť, jako zcela nové atraktivity, která učinila zámecký park na Loučeni evropsky jedinečným k datu 7. 7. 2007. Dále pak úspěšným konceptem zámecké expozice, ve které návštěvníky provází kostýmovaný průvodce v roli člena knížecí domácnosti. A pak beze sporu Příběhem vánočního stromečku, který katapultoval zámek mezi jeden z nejnavštěvovanějších, a to i v zimním období.

ANOPA - Asociace nestátních otevřených památek vznikla v roce 2021, aby se stala jednotným hlasem provozovatelů nestátních památek, zpřístupněných veřejnosti jako turistický cél. Jedná se o uskupení památek z různých koutů země, kdy je každá z památek odlišná a něčím výjimečná. Přesto mají členové společné cíle. Snaží se hájit svá práva a ekonomické zájmy a být sdruženou reprezentací vůči státní správě. Vzájemně se marketingově podporují a sdílí mezi sebou vlastní zkušenosti. Zámek Loučeň je jedním ze zakladatelů a Kateřina Šrámková je předsedkyní výkonné rady Asociace nestátních otevřených památek ANOPA již v druhém funkčním období. Více na https://www.asociacepamatek.cz/

Zámek Loučeň je jednou z nejnavštěvovanějších památek ve Středočeském kraji. Zámek, postavený na počátku 18. století a vlastněný rody Valdštejnů, Furstenberků a Thurn-Taxisů, je provozovaný společností Zámek Loučeň a.s. a od 7. 7. 2007. je přístupný veřejnosti. Lákadlem pro návštěvníky je kromě prohlídek s kostýmovanými průvodci rozlehlý romantický anglický park s labyrintáriem, unikátní kolekcí 12 labyrintnů a bludišť, postavené dle návrhu britského projektanta Adriana Fishera. Celý zámecký areál je památkově chráněný. http://www.zamekloucen.cz/. 12. královský labyrint, který na Loučeni vznikl při příležitosti 700 let od narození Karla IV., má velikost, tvar i symboliku inspirovanou labyrintem katedrály v Chartres. Loučenský areál je ideálním místem s kvalitním kongresovým zázemím a gastronomickými zážitky. Zámecké prostory i park se hodí ke slavnostním banketům, velkým i malým konferencím. Blízkost hlavního města zaručuje snadnou dopravní dostupnost. Destinace nabízí městské služby s venkovskou srdečností. Na zámku v Loučeni se ocitnou návštěvníci na místě plné zeleně a čerstvého vzduchu, kde lze realizovat vlastní aktivity, včetně pohybového fitness, tvůrčích dílen, hudebních produkcí, kostýmovaných eventů. O vynikající večeři se postarají v zámecké restauraci, kde si zájemci mohou dát i místní specialitu Čápy s mákem. Zámek Loučeň je otevřený všem nápadům, lze zde realizovat doslova cokoli. Je známý také svými Family days, na které se sjíždějí rodiny z celé republiky. Nabízí totiž rovněž zázemí pro rodinnou dovolenou. Je ideálním místem nejenom pro oblíbené piknikování, kdekoli se Vám zlíbí, ale jeho odlehlé části se výborně hodí k meditacím, cvičení jógy, chůzi či běhání po konferenci nebo team buildingu. Park poskytuje řadu aktivit jak pro dospělé, tak děti.

Zdroj: Zámek Loučeň

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.