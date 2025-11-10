Zámek Loučeň oceněn jako Český Goodwill

Zámek Loučeň byl oceněn v soutěži třináctého ročníku ocenění pro firmy, kterých si lidé váží Český Goodwill 2025. Firmové oscary přezvalo osmnáct podnikatelů z celého Česka. Cena je udělována za inovace, odpovědnost a hrdost poctivého českého podnikání. Oceněno bylo osmnáct firem z dvaapadesáti zbrusu nových finalistů, kteří vzešli z celkového počtu 113 nominací zaslaných veřejností. Odborná porota vybrala nejsilnější podnikatelské příběhy v kategoriích Marketér, Tradice, Inovace, Partner a Made in Czechia, zatímco veřejnost rozhodla o držiteli titulu Osobnost Český Goodwill 2025. Zámek Loučeň získal ocenění v kategorii TRADICE Český Goodwill 2025. Tým Zámku Loučeň a.s. vedený Kateřinou Šrámkovou dlouhodobě rozvíjí historické dědictví a turistický ruch regionu. Český Goodwill je oceněním pro firmy, kterých si lidé váží. Od roku 2013 je pořádá česká poradenská firma HPCG (Hlavatý & Partners Consulting Group). Nad transparentním průběhem dohlíží světově uznávaná certifikační autorita TÜV SÜD Czech.
„Ocení jsme za dobu otevření zámku Loučeň získali celou řadu. Každého si nesmírně vážíme. Ocenění Goodwill je o to cennější, že do soutěže nominuje firmy veřejnost. A to takové, které znají, kterých si váží pro jejich odpovědný přístup k podnikání, férové jednání se zaměstnanci, zákazníky nebo dodavateli, či etický přístup k nejširšímu okolí firmy. Takovým pak veřejně vyjadřují své uznání a oceňují jejich poctivou práci prostřednictvím nominace na ocenění Český Goodwill,“ uvádí Ing. Kateřina Šrámková MBA, majitelka zámku Loučeň a předsedkyně výkonné rady Asociace nestátních otevřených památek ANOPA.
Kateřina Šrámková řídí zámecký areál od roku 2000. Aktivitami na zámku navázala na odkaz rodinyThurn – Taxisů, posledního a nejvýznamnějšího šlechtického rodu, kterému panství se zámkem Loučeň patřilo, a zároveň přišla s něčím novým. A to, otevřením Labyrintária, souboru 12 labyrintů a bludišť, jako zcela nové atraktivity, která učinila zámecký park na Loučeni evropsky jedinečným k datu 7. 7. 2007. Dále pak úspěšným konceptem zámecké expozice, ve které návštěvníky provází kostýmovaný průvodce v roli člena knížecí domácnosti. A pak beze sporu Příběhem vánočního stromečku, který katapultoval zámek mezi jeden z nejnavštěvovanějších, a to i v zimním období. V současné době se řadí zámek Loučeň mezi čtvrtou nejnavštěvovanější památku u nás.
Labyrintárium v zámeckém parku Loučeň v letošním roce oslavilo již své osmnácté výročí od chvíle, kdy se poprvé otevřelo veřejnosti. Jedná se o první svého druhu v České republice a dosud největší areál labyrintů a bludišť ve střední Evropě. Od roku 2007 navštívily toto jedinečné místo téměř tři miliony návštěvníků, kteří sem přicházeli a stále přicházejí hledat nejen zábavu, ale i zklidnění, inspiraci a radost z pohybu v krásné krajině. Loučenské Labyrintárium tvoří dvanáct tematicky i konstrukčně odlišných prvků – labyrintů i bludišť, rozmístěných v rozlehlém anglickém parku, jehož podobu v 19. století formovali zahradníci Václav a Karel Skalník ve spolupráci s botanikem Janem Evangelistou Purkyněm. Zatímco některé z těchto cest mají duchovní a meditační rozměr, jiné slouží jako prostor pro hravou soutěž nebo rodinné dobrodružství. Všech dvanáct cest společně tvoří harmonii, ve které si každý návštěvník najde „ten svůj“ labyrint – ať už je to místo pro zamyšlení, odpočinek, soutěžení nebo rodinnou zábavu.
Ocenění podnikatelé obdrželi hodnotné ceny od partnerů projektu v celkové hodnotě jeden milion korun. Zlatí firmoví oscaři navíc převzali unikátní křišťálové trofeje vzniklé ve spolupráci firmy AVETON a designérského dua HA-HA, jejichž elegantní tvar symbolizuje propojení hodnoty a odpovědnosti v českém podnikání.
Organizátorem projektu Český Goodwill je ISO Consulting s.r.o., člen skupiny HPCG. V souladu s platnou legislativou je organizátor řádně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Český Goodwill je ochranná známka spol. ISO Consulting s.r.o., registrovaná Úřadem průmyslového vlastnictví. Více na www.cesky-goodwill.cz
Zámek Loučeň je jednou z nejnavštěvovanějších památek ve Středočeském kraji. Zámek, postavený na počátku 18. století a vlastněný rody Valdštejnů, Furstenberků a Thurn-Taxisů, je provozovaný společností Zámek Loučeň a.s. a od 7. 7. 2007. je přístupný veřejnosti. Lákadlem pro návštěvníky je kromě prohlídek s kostýmovanými průvodci rozlehlý romantický anglický park s labyrintáriem, unikátní kolekcí 12 labyrintnů a bludišť, postavené dle návrhu britského projektanta Adriana Fishera. Celý zámecký areál je památkově chráněný. http://www.zamekloucen.cz/. 12. královský labyrint, který na Loučeni vznikl při příležitosti 700 let od narození Karla IV., má velikost, tvar i symboliku inspirovanou labyrintem katedrály v Chartres. Loučenský areál je ideálním místem s kvalitním kongresovým zázemím a gastronomickými zážitky. Zámecké prostory i park se hodí ke slavnostním banketům, velkým i malým konferencím. Blízkost hlavního města zaručuje snadnou dopravní dostupnost. Destinace nabízí městské služby s venkovskou srdečností. Na zámku v Loučeni se ocitnou návštěvníci na místě plné zeleně a čerstvého vzduchu, kde lze realizovat vlastní aktivity, včetně pohybového fitness, tvůrčích dílen, hudebních produkcí, kostýmovaných eventů. O vynikající večeři se postarají v zámecké restauraci, kde si zájemci mohou dát i místní specialitu Čápy s mákem. Zámek Loučeň je otevřený všem nápadům, lze zde realizovat doslova cokoli. Je známý také svými Family days, na které se sjíždějí rodiny z celé republiky. Nabízí totiž rovněž zázemí pro rodinnou dovolenou. Je ideálním místem nejenom pro oblíbené piknikování, kdekoli se Vám zlíbí, ale jeho odlehlé části se výborně hodí k meditacím, cvičení jógy, chůzi či běhání po konferenci nebo team buildingu. Park poskytuje řadu aktivit jak pro dospělé, tak děti.
Zdroj: Zámek Loučeň