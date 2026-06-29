Zámek Loučeň připravuje Léto s Králem Artušem

„Léto s Králem Artušem jsme připravili tak, aby rodiny měly důvod strávit na Loučeni celý den. Děti se do příběhu aktivně zapojí, budou plnit úkoly a potkávat postavy z legend o králi Artušovi. Park s labyrinty je pro podobný program ideální, nabízí prostor pro pohyb, hru i dobrodružství, “ uvádí Vratislav Zákoutský, kastelán zámku Loučeň. „Rytíře kulatého stolu potkají návštěvníci v zámeckém parku od 4. srpna každé srpnové úterý, středu, čtvrtek a sobotu. Program bude v uvedených dnech probíhat průběžně od 10:00 do přibližně 17:00. Pro plnohodnotný zážitek doporučujeme dorazit během dopoledne, aby návštěvníci stihli projít park s labyrinty, zapojit se do úkolů a zhlédnout hrané výstupy,“ dodává Vratislav Zákoutský.
Příběh vychází z legendy o Artušovi a rytířích kulatého stolu. Morgana chce získat moc nad Kamelotem a prosadit Mordreda. Artuš se vydává za mečem Excaliburem a Guinevere se ocitá v nebezpečí. Do děje vstupují také Merlin, Lancelot, Jezerní paní a Nimue. Děti budou za splněné úkoly získávat kouzelná peříčka, kterými postupně doplní svou kouzelnou hůlku. Ta se na konci výletu stane důležitou součástí příběhu a pomůže Artušovi, Merlinovi a rytířům zastavit čarodějnici Morganu.
Program bude rozložený do několika částí zámeckého areálu. V parku a labyrintech budou rozmístěné tematické úkoly a herní prvky, které návštěvníci mohou objevovat vlastním tempem a v libovolném pořadí. V zámeckém amfiteátru je čekají hrané výstupy posouvající děj příběhu. Rytířské ležení nabídne setkání s kostýmovanými postavami i atmosféru středověkého tábora. Děti si během hry vyzkouší jednoduché rytířské a dobrodružné disciplíny, například zápas s dřevci, střelbu z praku, nabodávání kroužků na kopí, přetahování lanem nebo rytířskou dráhu. Součástí programu budou i úkoly navázané na kouzla, lektvary a pomoc Artušově družině.
Vstupné na program a do parku s labyrinty činí 300 Kč na osobu. V těchto dnech lze využít také cenově zvýhodněné prohlídky zámeckých interiérů s kostýmovanou postavou za příplatek 30 Kč na osobu. Zámek Loučeň si vyhrazuje právo na změnu programu v případě nepříznivého počasí nebo jiných závažných provozních důvodů.
Více informací včetně podrobného programu: www.zamekloucen.cz
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O Zámku Loučeň
Zámek Loučeň patří mezi nejnavštěvovanější památky ve Středočeském kraji. Barokní zámek z počátku 18. století, spojený s rody Valdštejnů, Fürstenberků a Thurn-Taxisů, je veřejnosti přístupný od roku 2007. Celý zámecký areál je památkově chráněný. K hlavním lákadlům patří zámecké interiéry s kostýmovanými prohlídkami, rozlehlý anglický park a unikátní labyrintárium. To tvoří 12 labyrintů a bludišť postavených podle návrhu britského projektanta Adriana Fishera. Součástí areálu je také 12. královský labyrint, vytvořený při příležitosti 700 let od narození Karla IV. Loučeň propojuje historické prostředí se zážitkovým programem. Areál nabízí zázemí pro rodinné výlety, školy, skupiny, pikniky, svatby, firemní akce, konference i teambuildingy. Návštěvníci zde najdou prostor pro pohyb, odpočinek, tematické akce, kostýmované programy i zámeckou gastronomii.
Zdroj: Zámek Loučeň
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