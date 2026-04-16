Zaměstnanci E.ONu uklízeli Česko už podesáté. Zaměřily se na turistické trasy

E.ON se akce Ukliďme Česko účastní dlouhodobě a pravidelně ji podporuje také jako vítěze soutěže E.ON Energy Globe z roku 2014. Právě kontinuita a důraz na dlouhodobý pozitivní dopad patří mezi hlavní důvody, proč se do úklidu každoročně zapojují stovky zaměstnanců napříč regiony.
„To, že se naši zaměstnanci už deset let pravidelně zapojují do akce Ukliďme Česko, je pro mě jasným důkazem, že jim není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme. Dobrovolnictví u nás nevzniká shora, ale přirozeně zevnitř – lidé se hlásí sami, přicházejí s vlastními podněty a chtějí přiložit ruku k dílu. Právě takové aktivity ukazují, že i zdánlivě malé kroky mohou mít ve výsledku velký dopad. O to víc mě těší, že se z této iniciativy stala dlouhodobá tradice, která spojuje naše zaměstnance napříč regiony,“ uvedla Claudia Viohl, generální ředitelka E.ONu v České republice, která sama uklízela na jedné z tras projektu Turistika beze stop v Modřanské rokli v Praze.
Letošní ročník byl výjimečný způsobem, jakým se vybírala místa k úklidu. E.ON spojil síly s Klubem českých turistů, se kterým na projektu Turistika beze stop spolupracuje, vytipoval konkrétní úseky turistických tras, které si zásah dobrovolníků žádaly nejvíce. Do hledání takzvaných „míst, která prokouknou“, se zároveň zapojila i široká veřejnost – zákazníci i turisté mohli posílat své tipy prostřednictvím sociálních sítí a firemních newsletterů.
Do úklidu se zapojilo zhruba 200 zaměstnanců ve třech hlavních regionech. V Brně a okolí vyrazilo do terénu přibližně 90 dobrovolníků, kteří uklízeli v Kohoutovicích, Černovicích, ulici Kuldově a také v obcích Sokolnice či Moravany u Brna. Speciální pozornost zde dostala také turistická trasa v Národním parku Podyjí. V Českých Budějovicích se přibližně 80 dobrovolníků zaměřilo na lokality Družba, Nemanice, Zavadilka, Rožnov nebo Plavskou. Novinkou byl úklid turistické trasy Fričova stezka v Boršově nad Vltavou. V Praze se zhruba 20 zaměstnanců soustředilo na Modřanskou rokli v rámci iniciativy Turistika beze stop.
Během letošního ročníku dobrovolníci sesbírali celkem 264 pytlů odpadu o celkové hmotnosti 3900 kilogramů. Kromě běžného nepořádku, jako jsou plastové obaly, plechovky nebo cigaretové nedopalky, se v přírodě tradičně objevily také objemnější či kuriózní nálezy. Hlavním cílem akce však zůstává především prevence a osvěta – tedy snaha, aby odpad v přírodě vůbec nevznikal.
„Znovu jsem si potvrdil, jak silnou energii má dobrovolnictví v praxi. Když vidíte kolegy, kteří dobrovolně vyrazí do terénu a společně mění své okolí k lepšímu, je to nejen inspirující, ale i zavazující. Ukliďme Česko pro nás není jednorázová akce, ale součást dlouhodobého přístupu k odpovědnosti vůči společnosti i přírodě. Dalším takovým projektem je zároveň Turistika beze stop, protože bychom neměli zapomínat na to, že by ani při našich výletech po nás neměli v přírodě zůstávat žádné stopy,“ doplnil Tomáš Bělohoubek, jednatel společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.
Akce Ukliďme Česko je jen jednou z forem firemního dobrovolnictví, kterému se E.ON dlouhodobě věnuje. Vedle úklidu přírody se zaměstnanci zapojují také do pomoci sociálním službám, neziskovým organizacím nebo komunitním projektům v regionech, kde společnost působí.
