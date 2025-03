Zánět dásní poškozuje celé tělo. Alarmující je, že s tím většina lidí nic nedělá, říká dentální hygienistka Lenka Malíková

Mezinárodní projekt World Oral Health Day organizuje od roku 2008 Světová dentální federace společně s více než 150 národními dentálními asociacemi a ve spolupráci s globálními partnery. Účastní se i Česká stomatologická komora. Cílem této iniciativy je připomenout si důležitost ústní hygieny, zdravých stravovacích návyků a edukovat v oblasti prevence onemocnění ústní dutiny v každém věku.

Ústní zdraví je totiž mnohem důležitější, než si mnozí myslí. Platí to zejména u milionů lidí, kteří bojují s vysokým krevním tlakem. Vědecký výzkum v posledních letech ukazuje silnou souvislost právě mezi hypertenzí a onemocněním dásní.

„Ústní dutina je pro bakterie jako vstupní brána do našeho těla. Průměrnému člověku se v ústech vyskytuje až 700 druhů mikroorganismů, z nichž některé mohou vyvolat nepříjemný zánět dásní. Téměř 90 % české populace zánětem dásní trpí a více než 50 % těchto zánětů pak přechází do další fáze – parodontitidy, tedy zánětu závěsného aparátu zubu. Skrze ústní dutinu se následně bakterie mohou dostat do krevního oběhu. Tam vyvolají chronický zánět nízkého stupně a ten negativně ovlivňuje zdraví cév a zvyšuje riziko pro srdce,“ popisuje dentální hygienistka a lektorka Philips Oral HealthCare Lenka Malíková.

Vysoký krevní tlak není jediným onemocněním, které je přímo napojeno na stav zubů a dásní. Zánětlivé bakterie totiž dokážou potrápit i pacienty s cukrovkou, zhoršit chronická onemocnění ledvin, osteoporózu a také vyvolat komplikace během těhotenství. U starších lidí dokonce chronický zánět způsobuje zhoršení kognitivních funkcí a může vést až k demenci.

Chronický zánět může vést i k rakovině

Nejsmutnější je ovšem linka mezi zuby a rakovinou. Řada výzkumů prokázala souvislost mezi systémovým zánětem a mnoha typy rakoviny, včetně lymfomu, onemocnění prostaty, vaječníků, slinivky břišní, tlustého střeva a plic. Mechanismů, kterými může zánět přispívat ke vzniku nádoru, je hned několik – včetně mutací DNA.

„Tato zjištění jsou zcela alarmující, zejména v kontextu toho, že onemocnění srdce jsou nejčastější příčinou smrti v České republice a nádory jsou na druhém místě. Zánět dásní poškozuje celé tělo, ale mnoho lidí s ním nic nedělá, protože si myslí, že krvácení dásní je normální, nebo mají obavy z návštěvy lékaře. Polovina dospělých nechodí na jednu ze základních preventivních prohlídek a 14 % lidí nebylo na některé z preventivních prohlídek posledních 10 let. Nemluvě o dentální hygieně,“ říká Lenka Malíková a dodává, že mezi nejrizikovější faktory pro zdraví ústní dutiny a celého těla patří také kouření.

Co se týče samotné hygieny, tak 25 % Čechů a 31 % Slováků vůbec neřeší čištění mezizubních prostor, což je jedním z důvodů, proč jsou u nás záněty dásní tak rozšířené. Abychom jim předešli, je zásadní pečovat o své zuby a také o mezizubní prostory skutečně každý den – čistit si zuby ráno i večer alespoň 2 minuty a k tomu denně používat také mezizubní kartáčky nebo ústní sprchu. Další informace o efektivní prevenci naleznete na stránkách www.desateroprozivot.cz.

Kvalitnější život

Nová zjištění o propojení zdraví ústní dutiny s kondicí celého těla a se systémovými onemocněními (označení pro nemoci, které postihují celé tělo), se objevují téměř každý den. Stomatologie se přestává oddělovat od ostatních lékařských oborů, a tak výzkumníci neustále přicházejí s dalšími studiemi. Jedním z nejdůležitějších rozdílů mezi parodontitidou a jinými systémovými onemocněními je totiž skutečnost, že první z nich má známou příčinu a je běžnými prostředky léčitelná. Pozornost vědců obrací k podpoře ústního zdraví s nadějí, že představuje prostředek ke zdravějšímu organismu a kvalitnějšímu životu.

