Zapište si datum: Furniture China a Maison Shanghai 2025 už klepou na dveře

Jako přední světová platforma pro nábytkářský průmysl představuje veletrh Furniture China širokou nabídku bytového, kancelářského i venkovního nábytku, kvalitních materiálů, nejnovějších designů a dekorativních doplňků od více než 2400 předních výrobců. Výstava se zaměřuje na podporu inovací v odvětví a na budování důvěryhodných obchodních partnerství po celém světě.
Letošní veletrh Maison Shanghai 2025 otevře své brány o den dříve a potrvá od 9. do 12. září v areálu Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center (SWEECC). Akce představí více než 800 značek zaměřených na interiérové vybavení a design pro moderní životní styl, nabídne přes 20 specializovaných výstav a uspořádá více než 100 odborných fór a interaktivních aktivit.
V jubilejním roce nabídnou veletrhy Furniture China a Maison Shanghai 2025 nejen prezentaci významných vystavovatelů a širokého spektra produktů, ale také představí speciální programy B2B. Tyto iniciativy mají posílit vztahy se zahraničními nákupčími, ukázat sílu čínského nábytkářského průmyslu a podpořit rozvoj obchodních partnerství po celém světě.
Noc světových nákupčích 2025
Se zájmem očekávaná after-party veletrhu Furniture China se uskuteční 10. – 11. září od 18:30 do 20:00 v salonku Overseas Buyers Lounge (SNIEC). Tato exkluzivní akce je určena k setkání zahraničních nákupčích, lídrů oboru a vystavovatelů, kteří zde stráví večer v uvolněné, ale zároveň profesionální atmosféře. Účastníci se mohou těšit na stylové prostředí, vhodné pro navazování cenných obchodních vztahů, doprovázené prémiovým občerstvením a pečlivě vybraným programem. Setkání má za cíl poskytnout platformu pro obchodní spolupráci a debatu o nových trendech v prostředí společenského charakteru.
Designové fórum Maison (MDF)
MDF, hlavní fórum veletrhu Maison Shanghai, představuje mezinárodní platformu věnovanou diskuzi o proměňujícím se designu. Sdružuje světové lídry v oboru, kteří zde sdílejí nejnovější poznatky z oblasti architektury, interiérového designu, trendů, materiálů a kulturní estetiky. Spojením východní filozofie s globálním dialogem fórum podporuje mezioborové inovace a funguje jako dynamický think-tank zkoumající budoucnost designu. MDF redefinuje pojem „moderní" – nejen v rovině estetiky, ale i prostřednictvím humanistických hodnot, integrace technologií a společenské odpovědnosti, které formují životní styl budoucnosti.
Zaregistrujte se předem a zajistěte si vstupenku na veletrhy Furniture China a Maison Shanghai 2025.
Nejnovější informace najdete na webu akce nebo v oficiální aplikaci DTS FurnitureChina.
02133392156, furniture@imsinoexpo.com