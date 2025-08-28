Zapište si datum: Furniture China a Maison Shanghai 2025 už klepou na dveře

Šanghaj 28. srpna 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Veletrh Furniture China 2025 oslaví ve dnech 10. – 13. září své 30. výročí v areálu Shanghai New International Exhibition Centre (SNIEC). Akci pořádá Čínská národní asociace nábytkářů ve spolupráci se společností Shanghai Sinoexpo Informa Markets. Do šanghajského Pchu-tungu jsou zváni zákazníci z celého světa, aby se zúčastnili pestrého programu zaměřeného na obchodní příležitosti, networking a inspiraci.

Jako přední světová platforma pro nábytkářský průmysl představuje veletrh Furniture China širokou nabídku bytového, kancelářského i venkovního nábytku, kvalitních materiálů, nejnovějších designů a dekorativních doplňků od více než 2400 předních výrobců. Výstava se zaměřuje na podporu inovací v odvětví a na budování důvěryhodných obchodních partnerství po celém světě.

Letošní veletrh Maison Shanghai 2025 otevře své brány o den dříve a potrvá od 9. do 12. září v areálu Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center (SWEECC). Akce představí více než 800 značek zaměřených na interiérové vybavení a design pro moderní životní styl, nabídne přes 20 specializovaných výstav a uspořádá více než 100 odborných fór a interaktivních aktivit.

V jubilejním roce nabídnou veletrhy Furniture China a Maison Shanghai 2025 nejen prezentaci významných vystavovatelů a širokého spektra produktů, ale také představí speciální programy B2B. Tyto iniciativy mají posílit vztahy se zahraničními nákupčími, ukázat sílu čínského nábytkářského průmyslu a podpořit rozvoj obchodních partnerství po celém světě.

Noc světových nákupčích 2025

Se zájmem očekávaná after-party veletrhu Furniture China se uskuteční 10. – 11. září od 18:30 do 20:00 v salonku Overseas Buyers Lounge (SNIEC). Tato exkluzivní akce je určena k setkání zahraničních nákupčích, lídrů oboru a vystavovatelů, kteří zde stráví večer v uvolněné, ale zároveň profesionální atmosféře. Účastníci se mohou těšit na stylové prostředí, vhodné pro navazování cenných obchodních vztahů, doprovázené prémiovým občerstvením a pečlivě vybraným programem. Setkání má za cíl poskytnout platformu pro obchodní spolupráci a debatu o nových trendech v prostředí společenského charakteru.

Designové fórum Maison (MDF)

MDF, hlavní fórum veletrhu Maison Shanghai, představuje mezinárodní platformu věnovanou diskuzi o proměňujícím se designu. Sdružuje světové lídry v oboru, kteří zde sdílejí nejnovější poznatky z oblasti architektury, interiérového designu, trendů, materiálů a kulturní estetiky. Spojením východní filozofie s globálním dialogem fórum podporuje mezioborové inovace a funguje jako dynamický think-tank zkoumající budoucnost designu. MDF redefinuje pojem „moderní" – nejen v rovině estetiky, ale i prostřednictvím humanistických hodnot, integrace technologií a společenské odpovědnosti, které formují životní styl budoucnosti.

Zaregistrujte se předem a zajistěte si vstupenku na veletrhy Furniture China a Maison Shanghai 2025.

Nejnovější informace najdete na webu akce nebo v oficiální aplikaci DTS FurnitureChina.

 

02133392156, furniture@imsinoexpo.com

 

 

Lesní mateřská škola v Jablonci nad Nisou přivítá v pondělí první předškoláky

Nová lesní Mateřská škola Venku v Jablonci nad Nisou přivítá v pondělí první předškoláky. Výstavba jednoduché dřevostavby, díky které může druhé největší město...

Se záložáky na Proseku. V atmosféře končících prázdnin ve čtvrtek 28. srpna 2025 v proseckém parku Přátelství proběhl den Krajského vojenského velitelství h. m. Prahy. Pod záštitou starosty Prahy 9...

Rybná

Frézování Rybné ulice (28.8.)

Se záložáky na Proseku. V atmosféře končících prázdnin ve čtvrtek 28. srpna 2025 v proseckém parku Přátelští proběhl den Krajského vojenského velitelství h. m. Prahy. Pod záštitou starosty Prahy 9...

Žena na elektrokoloběžce nepřežila střet s náklaďákem, oživovali ji desítky minut

Desítky minut záchranáři oživovali mladou ženu, která ve čtvrtek jela v centru Plzně na elektrokoloběžce po přechodu a srazila se s odbočujícím nákladním autem. Těžká zranění nepřežila.

Nádraží v Žatci má po opravě historický vzhled, ocenili jej i památkáři

Památkově chráněná nádražní budova v Žatci získala rekonstrukcí historický vzhled. Původní zůstala dlažba i sloupy u nástupištního přístřešku. Sochař zrestauroval štukovou výzdobu, odborníci vyrobili...

Liberec opravil za 103 milionů školní budovu využívanou žáky speciálních tříd

Do opravených prostor přijdou v září žáci speciálních tříd prvního stupně, kteří se učí v ZŠ U Soudu v Liberci. Budova je po rekonstrukci za bezmála 103...

Honosnost Vily Engelsmann v Brně překvapila potomky rodiny z USA a Austrálie

Ze Spojených států a Austrálie přijeli do Brna při příležitosti festivalu židovské kultury Štetl Fest potomci rodiny průmyslníků Engelsmannových. V Brně se...

Nejprve umělý trávník, později by areál u Medinu mohl získat i profi hřiště

Obliba fotbalu v Novém Městě na Moravě roste. Za poslední tři roky se členská základna tamního SFK Vrchovina zhruba zdvojnásobila a zájem o tento sport se zvyšuje i mezi dětmi a mládeží. Podmínky pro...

Policie pátrá po seniorovi z Orlové, odešel z pečovatelského domu

Karvinští kriminalisté pátrají po třiaosmdesátiletém muži v ohrožení. Adolf Pasz odešel ve středu odpoledne z pobytového zařízení sociálních služeb v Orlové....

