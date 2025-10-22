Zaplatí i škody způsobené vodou z kaktusu. Direct začíná nabízet nové pojištění majetku

Uhynulý kaktus a poničená podlaha. Takovéto nemilé překvapení čekalo na majitele, kteří se vrátili domů po delší dovolené. Kaktus se i s květináčem převrátil, praskl a vypustil zadržovanou vodu. Majitelé domu tehdy u pojišťovny se zaplacením poškozené podlahy bohužel neuspěli. Na tuto situaci totiž podmínky nebyly připravené. „Obecně pojišťovny zaplatí z vodovodních škod jen případy, kdy za všechno může voda z trubek. Z praxe však víme, že se může stát i mnoho dalších škod, které také chceme z pojištění platit. Proto jsme se rozhodli, že klientům nabídneme nové pojištění majetku, které pomůže v daleko větším množství případů než dříve,“ říká Eva Bosáková, která má v Directu pojištění majetku na starosti.
Nově tedy pojištění vodovodních škod zaplatí i další případy, tedy nejenom ty způsobené vodou z trubek. „Klientům nabízíme maximálně jednoduché podmínky. A to i díky tomu, že jsme na minimum snížili počet výluk, tedy situací, kdy pojištění nepomůže,“ vysvětluje Bosáková.
I když vám naprší do pokoje ventilačkou
Jednou z výluk, kterou Direct pojišťovna zrušila, se týká atmosférických srážek. Tedy škod, které způsobí například déšť nebo tající sníh ze střechy. „Nově zaplatíme i situace, kdy klientům napršelo dovnitř, protože zapomněli zavřít okno. Toto běžně pojišťovny nezaplatí. My v Directu ale chápeme, že se to může stát, protože ne každou bouřku je možné předpovědět,“ dodává specialistka na majetkové pojištění.
Aby vše vypadalo hezky jako dřív
Novinkou je i pojištění estetických oprav. „To pomůže, když vám například praskne vodovodní trubka ve zdi a vy musíte kvůli tomu rozbít několik obkladaček v koupelně, abyste se k trubce dostali. Problém ale může nastat, když už se tento typ obkladaček neprodává. Standardně vám totiž pojišťovny zaplatí jen ten poničený kus. S pojištěním estetiky ale zaplatíme klidně obložení celé stěny, aby vše vypadlo hezky jako dřív,“ vysvětluje Bosáková.
Nové pojištění nemovitosti a domácnosti nabízí Direct od poloviny října. Jednou z možností, jak si ho sjednat, je přímo na webu. „Vše jsme maximálně zjednodušili, takže stačí zadat pár základních údajů, vybrat si, co chcete pojistit, a to je vše. Zvládne to každý,“ podotýká specialistka z Direct pojišťovny.
Zdroj: Direct pojišťovna