Zaplatili jste miliony za software. Máte jeho zdrojové kódy?

Firmy investují do vývoje softwaru statisíce, miliony a někdy desítky milionů korun. ERP systémy, výrobní software, skladové systémy, CRM, klientské portály či interní aplikace se často stanou natolik důležitou součástí podnikání, že bez nich firma prakticky nemůže fungovat.
Přesto si řada objednatelů nikdy nepoloží jednoduchou otázku:
Co se stane s naším softwarem, pokud jeho dodavatel zítra přestane fungovat?
Software jste zaplatili. Znamená to, že nad ním máte kontrolu?
Nemusí.
Dodavatel softwaru může skončit v insolvenci nebo likvidaci, přijít o klíčové programátory, přestat poskytovat servis, změnit vlastníka nebo se stát obětí hackerského či ransomwarového útoku. V krajním případě tak může ze dne na den ztratit schopnost software spravovat a rozvíjet.
Stejně tak se může vztah mezi dodavatelem a zákazníkem dostat do stavu, kdy další spolupráce není možná.
V takové chvíli může objednatel zjistit, že sice za vývoj systému zaplatil miliony korun a jeho podnikání je na něm každý den závislé, ale aktuální zdrojové kódy nemá k dispozici. Bez nich nemusí být reálně možné software dál rozvíjet, opravovat nebo předat jinému dodavateli.
A problém, který ještě včera vypadal jako spor s IT firmou, se může během několika dnů změnit v zásadní provozní, a v krajním případě doslova existenční, problém celé společnosti.
Řešením je úschova zdrojových kódů – software escrow
Právě tomuto riziku předchází USCHOVAKODU.cz, největší specializovaný poskytovatel úschov zdrojových kódů v České republice.
Princip je jednoduchý. Dodavatel předá aktuální zdrojové kódy nezávislému schovateli. Objednatel k nim za běžného fungování projektu nemá přístup, takže obchodní tajemství a know-how dodavatele zůstávají chráněny.
Pokud ale nastane předem přesně definovaná krizová situace, mohou být kódy objednateli vydány. Ten pak může zajistit servis, opravy nebo další vývoj vlastním IT týmem či prostřednictvím jiného dodavatele.
Firma tak není existenčně závislá pouze na jedné softwarové společnosti.
Více než 15 let zkušeností a zázemí dvou advokátních kanceláří
USCHOVAKODU.cz se úschovám zdrojových kódů věnuje více než 15 let. Mezi zveřejněné reference služby patří SEFIRA, Asseco Solutions, Avenga, Fakultní nemocnice Bulovka, ČD Cargo, E.ON, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Český úřad zeměměřický a katastrální, ČEZ Distribuce, ČSOB Penzijní společnost a Generali.
Zdrojové kódy jsou bezpečně ukládány v bankách a za službou stojí dvě renomované advokátní kanceláře, které zajišťují její právní a smluvní rámec i profesionální odpovědnost za poskytované právní služby.
Do projektu se nyní vedle advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři zapojuje také advokátní kancelář PETRÁŠ REZEK A PARTNEŘI. Obě kanceláře zůstávají samostatnými subjekty, v rámci USCHOVAKODU.cz však propojují své právní a odborné zázemí.
„Když firma pojišťuje budovu za deset milionů korun, nikomu to nepřipadá zvláštní. Když je ale její provoz existenčně závislý na softwaru za několik milionů, často vůbec neřeší, co se stane, pokud jeho dodavatel skončí, přestane poskytovat servis nebo jej ochromí kybernetický útok. Přitom bez zdrojových kódů se může ze dne na den stát rukojmím jediného dodavatele. Úschova zdrojových kódů je podle nás jednou z nejlevnějších pojistek kontinuity podnikání,“ říká JUDr. Lukáš Rezek, LL.M. partner advokátní kanceláře PETRÁŠ REZEK A PARTNEŘI.
U bank a regulovaných firem už nejde jen o dobrou praxi
Závislost na jediném ICT dodavateli dnes řeší i regulace.
Evropské nařízení DORA ukládá bankám, pojišťovnám a dalším finančním institucím u ICT služeb podporujících kritické nebo důležité funkce vytvářet exit strategie. Finanční instituce musí být schopna smluvní vztah ukončit bez narušení své činnosti a připravit přechod k jinému poskytovateli nebo na interní řešení. Regulace současně výslovně pracuje s rizikem dodavatele, který není snadno nahraditelný. Navazující evropská pravidla požadují, aby byl exit plán dokumentovaný, pravidelně přezkoumávaný a testovaný a aby byl realistický a proveditelný.
Podobným směrem jde česká kyberbezpečnostní regulace. Vyhláška č. 409/2025 Sb. pro poskytovatele regulovaných služeb v režimu vyšších povinností stanoví, že smlouvy s významnými dodavateli mají podle relevance obsahovat mimo jiné ustanovení o autorství programového kódu či programových licencích, podmínky ukončení smlouvy – tedy exit strategii – a podmínky řízení kontinuity činností.
Právní předpisy tedy obecně nenařizují, že zdrojové kódy musí být povinně uloženy v escrow. Profesionální úschova je ale jedním z velmi praktických nástrojů, jak omezit vendor lock-in, tedy závislost na jediném dodavateli, a vytvořit skutečně proveditelný krizový scénář pro případ jeho selhání.
Nestačí jen „někam uložit ZIP se zdrojáky“
Profesionální escrow není pouhá záložní kopie.
Má-li být v krizovém okamžiku skutečně použitelné, musí být jasné, co je uloženo, jak často se kódy aktualizují, za jakých podmínek mohou být vydány a zda skutečně odpovídají používanému softwaru.
USCHOVAKODU.cz proto vedle samotné úschovy nabízí také technické ověření – od kontroly integrity a kompilace přes posouzení funkcionality až po heuristickou analýzu a automatické testování.
Jinými slovy: smyslem není mít v trezoru nějaká data. Smyslem je mít v okamžiku krize aktuální a skutečně použitelný zdrojový kód.
Kdy mohou být zdrojové kódy vydány?
Podmínky se nastavují smluvně podle konkrétního projektu. Typicky může jít o insolvenci či likvidaci poskytovatele, ukončení sjednaného servisu nebo zásadní narušení vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem.
Podstatné je mít pravidla nastavená dříve, než problém nastane.
Ve chvíli, kdy dodavatel zkrachuje, přestane komunikovat nebo jeho provoz ochromí kybernetický incident, bývá na vyjednávání o zdrojových kódech pozdě.
Escrow chrání i dodavatele softwaru
Úschova není opatřením namířeným proti IT firmám. Dodavatel nemusí klientovi zdrojové kódy vydávat okamžitě a vystavovat své know-how riziku. Kód zůstává u nezávislé třetí strany a zákazník jej získá pouze při splnění sjednaných podmínek.
Pro kvalitní softwarovou společnost může být možnost nabídnout profesionální escrow naopak konkurenční výhodou a důkazem důvěryhodnosti vůči velkým zákazníkům.
Nejen software na míru. Escrow se týká i SaaS
Úschova je vhodná nejen pro klasický software vyvinutý nebo upravený na míru. USCHOVAKODU.cz poskytuje řešení také pro software provozovaný formou SaaS, kde může být závislost zákazníka na jednom poskytovateli ještě výraznější.
Kolik taková ochrana stojí?
Základní cena úschovy zdrojových kódů činí 20.000 Kč ročně bez DPH. Ve srovnání s cenou vývoje, implementace nebo škodou způsobenou nemožností kritický systém dále provozovat jde zpravidla o zlomek původní investice.
Úschova proto není určena jen bankám, energetickým společnostem nebo velkým korporacím. Smysl může dávat každé společnosti, která si položí jednoduchou otázku:
Co by se stalo s naším podnikáním, kdybychom zítra přišli o dodavatele našeho nejdůležitějšího softwaru?
Pokud odpověď zní „měli bychom problém“, je vhodné řešit zdrojové kódy dříve, než tento problém skutečně nastane.
Chraňte svůj kód. Chraňte své podnikání.
Více informací: USCHOVAKODU.cz / ESCROW.cz
Zdroj: Advokátní kancelář PETRÁŠ REZEK A PARTNEŘI
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59244.