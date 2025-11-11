Zapojte se do Evropského týdne testování na HIV a žloutenky. Mějte své zdraví pod kontrolou – prevence je sexy

Jedna kapka, moře klidu – testovací den společnosti Gilead Sciences a ČSAP
I letos, tentokrát v pátek 21. 11. 2025 od 8:00 do 20:00, budeme testovat ve stanu před Hlavním nádražím v Praze. Před provedením rychlotestu vždy proběhne odborné předtestové poradenství se zdravotnickým personálem. Neváhejte a přijďte se otestovat! Naši odborníci vám také rádi zodpoví veškeré dotazy týkající se HIV, žloutenky a syfilis, včetně prevence těchto onemocnění (např. užívání PrEP – pre-expoziční profylaxe jako prevence HIV).
Evropský týden testování na HIV a žloutenky – 18. 11. 2025 - 24. 11. 2025
V průběhu celého testovacího týdne můžete přijít na testy do našich checkpointů v 11 městech České republiky: v Praze, Ústí nad Labem, Teplicích, Plzni, Českých Budějovicích, Liberci, Hradci Králové, Ústí nad Orlicí, Brně, Ostravě a Olomouci. Neváhejte a využijte tuto jedinečnou příležitost a mějte své zdraví pod kontrolou. Testování v našich checkpointech i v testovacím stanu u Hlavního nádraží v Praze je bezplatné a anonymní.
V pondělí 17. 11. 2025 jsou naše checkpointy z důvodu státního svátku zavřené. Naopak ve dnech 18. 11. - 20. 11. 2025 jsme provozní dobu našich center rozšířili. Informace o rozšířené provozní době naleznete na stránce https://bit.ly/ETT_HIV_2025 a spolu se standardní provozní dobu a veškerými informacemi o testování na stránce www.hiv-testovani.cz.
Včasné odhalení HIV vede k rychlému zahájení léčby, díky které se většina pacientů stává neinfekční pro své okolí i své sexuální partnery. Lidé žijící s HIV tak mohou založit rodinu a prožít stejně kvalitní a dlouhý život jako HIV negativní lidé (U=U (Undetectable = Untransmittable)). https://www.hiv-prevence.cz/u-rovna-se-u-nezjistitelny-rovna-se-neinfekcni.html ). Včasné testování a léčba jsou jedny z klíčových kroků ke snižování šíření a výskytu HIV.
V České republice je ročně zjištěno přes 250 nových případů infekce HIV a je hlášeno kolem 1000 infekcí hepatitid C. U některých jedinců může onemocnění probíhat bez zjevných obtíží a bohužel někteří pacienti zjistí svoji diagnózu v pozdním stadiu onemocnění. Cílem včasného testování je tuto situaci změnit a podchytit případné onemocnění již v jeho počátku. Hepatitidu C lze úspěšně vyléčit a infekce HIV je dobře léčitelná, nikoliv však vyléčitelná.
O Evropském týdnu testování na HIV a žloutenky
Evropský týden testování je celoevropská kampaň, která vybízí partnerské organizace (v komunitách, zdravotnických a spřátelených institucích) v celé Evropě, aby se na jeden týden spojily s cílem zvýšit úsilí o testování a podpořit povědomí o výhodách včasného testování na HIV, hepatitidu B a C a syfilis. Letos probíhá kampaň již dvanáctým rokem. Další informace o evropském týdnu testování naleznete například na stránce: https://bit.ly/Evropsky_Testovaci_Tyden_HIV_Hepatitidy_25.
O společnosti Gilead Sciences
Společnost Gilead Sciences se dlouhodobě intenzivně soustředí na vývoj nových preventivních přístupů v oblasti HIV a zároveň i vývoj originálních léčivých přípravků v oblasti léčby HIV, hepatitid a covid-19 pro pacienty, kteří takovou léčbu potřebují.
O České společnosti AIDS pomoc
Česká společnost AIDS pomoc, z.s. je nezisková organizace působící v oblasti prevence HIV, která již 35 let poskytuje podporu lidem žijícím s HIV. Spolek, mimo jiné, poskytuje bezplatné a anonymní testování na HIV infekci a internetové a telefonní poradenství (www.aids-pomoc.cz, 800 800 980).
Zdroj: Gilead Sciences, Česká společnost AIDS pomoc
