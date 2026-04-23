Zapomeňte na složitosti a upečte dezert plný chutí

S tím souvisí i to, jak se v kuchyni cítíte. Když máte po ruce spolehlivé vybavení, které vás nezdržuje a funguje tak, jak má, vaří se mnohem snadněji a přirozeněji. Nemusíte hlídat každý detail, stačí se soustředit na samotné suroviny a jejich chuť. V takových chvílích vzniká pečení, které je jednoduché, ale má nápad a lehkost, která k jaru přirozeně patří.
Když se potkají chutě, které dávají smysl
Jarní kuchyně přeje kombinacím, které by nás jindy možná nenapadly. Typicky třeba chřest a první jahody, dvě suroviny, které se v květnu potkávají na trzích i v kuchyni a ze kterých může vzniknout překvapivě vyvážený dezert.
Závin s bílým chřestem a jahodami z receptáře MORA není složitý, ale zároveň nepůsobí obyčejně. Hodí se ve chvíli, kdy chcete upéct něco rychlého, ale trochu jiného než klasiku. Aby závin po upečení zůstal křupavý, lehce se posype opraženou strouhankou. Na ni se rozloží nakrájené jahody a kousky předem krátce povařeného bílého chřestu, který stačí vařit zhruba 7 až 9 minut, aby zůstal jemný. Náplň se lehce posype cukrem a podle chuti doplní bylinkami, například tymiánem. Závin se poté zabalí, potře vejcem a posype plátky mandlí, které během pečení zezlátnou a dodají jemnou křupavost. Připravený závin se peče v předehřáté troubě na 200 stupňů přibližně 25 až 30 minut, dokud není povrch zlatavý a těsto propečené. Výsledkem je kombinace chutí, která funguje překvapivě přirozeně. Sladkost jahod, jemnost chřestu a křupavé těsto vytváří dezert, který se hodí jak ke kávě, tak jako lehké zakončení jarního oběda.
Trouba, na kterou se můžete spolehnout
U podobných receptů rozhoduje hlavně pečení. Správná teplota a rovnoměrné rozložení tepla mají větší vliv, než se může zdát. Právě ty určují, jestli bude těsto opravdu křupavé a náplň zůstane šťavnatá. Samostatná elektrická trouba MORA VTPS 786 DB s funkcí páry přidává do domácího pečení další vrstvu jistoty. Kombinace klasického ohřevu a páry pomáhá udržet přirozenou vlhkost uvnitř pokrmu, takže těsto zůstává nadýchané a náplň si zachová svou strukturu i chuť. K dispozici jsou i praktické programy, jako je horkovzdušné pečení, gril nebo speciální režimy pro pečivo a sladké dezerty, které usnadňují přípravu bez zbytečného zkoušení. Velkorysý objem 77 litrů navíc umožňuje péct pohodlně i ve větším množství nebo připravovat více plechů najednou, což se hodí nejen při rodinném vaření, ale i při pečení pro návštěvu. Výhodou je také jednoduché ovládání a automatické programy, díky kterým není potřeba složitě ladit každý detail, a praktická funkce rychlého předehřevu šetří čas při každodenním vaření. Velkým benefitem je i pyrolytické samočištění, které výrazně usnadňuje údržbu trouby. Při této funkci se trouba zahřeje až na 500 °C, čímž dojde ke spálení všech nečistot na jemný popel. Ten pak po vychladnutí stačí jednoduše setřít hadříkem bez jakéhokoliv drhnutí a použití chemie.
Pokud navíc přemýšlíte nad obměnou kuchyně, potěší i praktický bonus. MORA ke svým vestavným spotřebičům aktuálně přidává sadu nádobí, takže se dá začít vařit hned a bez dalších starostí. Více informací na www.mora.cz, cena 12.990 Kč.
