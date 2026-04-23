Zapomeňte na složitosti a upečte dezert plný chutí

Praha 23. dubna 2026 (PROTEXT) - Proč si v květnu zbytečně komplikovat pečení? Když je všechno čerstvé a plné chuti, stačí jen málo. Vzít to, co je zrovna po ruce, a nechat věci zapadnout do sebe. Právě tehdy vznikají kombinace, které nepůsobí vykalkulovaně, ale přirozeně, jako by k sobě patřily odjakživa, i když vás to možná ještě před pár dny vůbec nenapadlo.

S tím souvisí i to, jak se v kuchyni cítíte. Když máte po ruce spolehlivé vybavení, které vás nezdržuje a funguje tak, jak má, vaří se mnohem snadněji a přirozeněji. Nemusíte hlídat každý detail, stačí se soustředit na samotné suroviny a jejich chuť. V takových chvílích vzniká pečení, které je jednoduché, ale má nápad a lehkost, která k jaru přirozeně patří.

Když se potkají chutě, které dávají smysl

Jarní kuchyně přeje kombinacím, které by nás jindy možná nenapadly. Typicky třeba chřest a první jahody, dvě suroviny, které se v květnu potkávají na trzích i v kuchyni a ze kterých může vzniknout překvapivě vyvážený dezert.

Závin s bílým chřestem a jahodami z receptáře MORA není složitý, ale zároveň nepůsobí obyčejně. Hodí se ve chvíli, kdy chcete upéct něco rychlého, ale trochu jiného než klasiku. Aby závin po upečení zůstal křupavý, lehce se posype opraženou strouhankou. Na ni se rozloží nakrájené jahody a kousky předem krátce povařeného bílého chřestu, který stačí vařit zhruba 7 až 9 minut, aby zůstal jemný. Náplň se lehce posype cukrem a podle chuti doplní bylinkami, například tymiánem. Závin se poté zabalí, potře vejcem a posype plátky mandlí, které během pečení zezlátnou a dodají jemnou křupavost. Připravený závin se peče v předehřáté troubě na 200 stupňů přibližně 25 až 30 minut, dokud není povrch zlatavý a těsto propečené. Výsledkem je kombinace chutí, která funguje překvapivě přirozeně. Sladkost jahod, jemnost chřestu a křupavé těsto vytváří dezert, který se hodí jak ke kávě, tak jako lehké zakončení jarního oběda.

Trouba, na kterou se můžete spolehnout

U podobných receptů rozhoduje hlavně pečení. Správná teplota a rovnoměrné rozložení tepla mají větší vliv, než se může zdát. Právě ty určují, jestli bude těsto opravdu křupavé a náplň zůstane šťavnatá. Samostatná elektrická trouba MORA VTPS 786 DB s funkcí páry přidává do domácího pečení další vrstvu jistoty. Kombinace klasického ohřevu a páry pomáhá udržet přirozenou vlhkost uvnitř pokrmu, takže těsto zůstává nadýchané a náplň si zachová svou strukturu i chuť. K dispozici jsou i praktické programy, jako je horkovzdušné pečení, gril nebo speciální režimy pro pečivo a sladké dezerty, které usnadňují přípravu bez zbytečného zkoušení. Velkorysý objem 77 litrů navíc umožňuje péct pohodlně i ve větším množství nebo připravovat více plechů najednou, což se hodí nejen při rodinném vaření, ale i při pečení pro návštěvu. Výhodou je také jednoduché ovládání a automatické programy, díky kterým není potřeba složitě ladit každý detail, a praktická funkce rychlého předehřevu šetří čas při každodenním vaření. Velkým benefitem je i pyrolytické samočištění, které výrazně usnadňuje údržbu trouby. Při této funkci se trouba zahřeje až na 500 °C, čímž dojde ke spálení všech nečistot na jemný popel. Ten pak po vychladnutí stačí jednoduše setřít hadříkem bez jakéhokoliv drhnutí a použití chemie.

Pokud navíc přemýšlíte nad obměnou kuchyně, potěší i praktický bonus. MORA ke svým vestavným spotřebičům aktuálně přidává sadu nádobí, takže se dá začít vařit hned a bez dalších starostí. Více informací na www.mora.cz, cena 12.990 Kč.

Zdroj: MORA

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

První z obviněných kvůli brněnské pískovně míří k soudu, sjednal si dohodu

Pískovna Černovice

Krajský soud v Brně ve čtvrtek začne projednávat dohodu o vině a trestu v kauze pískovny v brněnských Černovicích, kterou si sjednal jeden z obviněných Jiří Novotný. Žalobkyně z Vrchního státního...

23. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  13:22

Hnutí Brnoklidem založené bývalými členy ANO má registraci,lídryní je Podivinská

Brněnští zastupitelé vyloučení z hnutí ANO založili hnutí Brnoklidem a chtějí na podzim kandidovat na magistrát i v některých městských částech. Registraci...

23. dubna 2026  11:44,  aktualizováno  11:44

Jihočeský kraj loni hospodařil s přebytkem 508 mil. Kč, přitom očekával schodek

ilustrační snímek

Jihočeský kraj loni hospodařil s přebytkem 508 milionů korun. Původně rozpočet na rok 2025 předpokládal schodek více než 1,5 miliardy korun. Změnu...

23. dubna 2026  11:36,  aktualizováno  11:36

Tóny v pražském metru rozproudily debatu. Dirigent rozebral gongy linek A, B i C

Želivského je stanice metra nacházející se v Praze pod Vinohradskou ulicí u...

Na sociálních sítích se rozhořela debata, zda se za jednotlivými gongy neskrývá důmyslný výběr tónů, které by odpovídaly počátečním písmenům linek A, B a C. Abychom tyto teorie potvrdili, nebo...

23. dubna 2026  13:14

OBRAZEM: Finišuje ražba stanice Pankrác metra D. Vidět je jádro i tunely eskalátorů

Ražba tunelu a nové stanice metra D Pankrác. (23. dubna 2026)

Na prvním úseku metra D finišují poslední ražby. Aktuálně se dokončuje výrub jádra budoucí stanice Pankrác D. Razicí práce budou pokračovat ještě asi dva měsíce, zbývá dorazit část dna stanice....

23. dubna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

V Ostravě otevřou laboratoř pro výzkum pokročilých materiálových technologií

ilustrační snímek

VŠB – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) příští týden otevře Laboratoř litografických a tenkovrstevných technologií. Díky tomuto novému pracovišti na...

23. dubna 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

Kupujeme zajíce v pytli, říká firma o nádraží v Moldavě. Na ubytovnu ho proměnit nesmí

Současný pohled na nádražní budovu na Moldavě (17. srpna 2018)

Ještě letos se chce nový majitel pustit do základních oprav historického nádraží v Moldavě na Teplicku. Vlastníkem památky z druhé poloviny 19. století se skutečně stane firma Hotel Prince de Ligne...

23. dubna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Bývalý hejtman chce zpět do politiky za nové uskupení, exprimátor Brna dostal košem

Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek

Čtyři roky byl Bohumil Šimek za hnutí ANO hejtmanem Jihomoravského kraje. Minulé volební období strávil v opozici a v krajské politice už působil značně unaveně, takže se nikdo příliš nedivil, když z...

23. dubna 2026  12:52

Výtvarná Litomyšl láká na díla Róny, Kintery, Švankmajera i zahraničních autorů

ilustrační snímek

Smetanova výtvarná Litomyšl letos přinese 15 výstavních projektů. Návštěvníci se seznámí s díly výtvarníka Krištofa Kintery, filmaře Jana Švankmajera, sochaře...

23. dubna 2026  11:13,  aktualizováno  11:13

Toyen, Štyrský, Kolářovi, Válovy. Galerie zkoumá tvorbu slavných párů

Josef Váchal, Apoteóza spiritualismu, 1921, olej, plátno, 135 × 150 cm (sbírka...

Co je doma, to se počítá. Nejde o kdysi populární českou komedii, ale o další pozoruhodnou výstavu v královéhradecké Galerii moderního umění (GMU), jež se osvícenou dramaturgií snaží o nové pohledy...

23. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Nájemná vražda manželky. Soud rozhoduje o muži, který si ji podle obžaloby objednal

U pardubického soudu pokračuje líčení v případu nájemné vraždy...

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové plánuje ve čtvrtek závěrečné řeči a vynesení rozsudku v případu nájemné vraždy devětačtyřicetileté ženy, kterou si podle spisu objednal její manžel...

23. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  12:39

Metry od tragédie. Dron kroužil kolem heliportu a ohrožoval vrtulník záchranářů

Dron kroužil kolem heliportu a ohrožoval vrtulník.

Neznámý dron ohrožoval ve středu odpoledne vrtulník, který se chystal vzlétnout z nemocnice v Liberci. Od stroje se pohyboval několik metrů. Šokovaní záchranáři hovoří o bezohlednosti nejvyššího...

23. dubna 2026  12:32

