Zapomínáte často? A víte, že to může být předstupněm Alzheimerovy demence?

Praha 24. února 2026 (PROTEXT) - Zapomenout občas klíče nebo jméno známého je lidské. Pokud se ale výpadky paměti opakují častěji, zhoršují se a začínají ovlivňovat běžný život, může jít o víc než jen „běžné zapomínání“. Právě zde se často nachází hranice mezi normálním stárnutím a stavem, který odborníci označují jako mírnou kognitivní poruchu (MCI), často předstupeň Alzheimerovy demence.

Co je ještě normální zapomínání, a co už ne?

S věkem se mozek mění. Zpomaluje se vybavování informací, déle si vzpomínáme na jména či konkrétní slova. To je přirozené. Varovné signály ale vypadají jinak:

  • Opakované kladení stejných otázek
  • Ztrácení se na známých místech
  • Potíže s plánováním a organizací
  • Změny osobnosti či úsudku
  • Problémy s běžnými každodenními činnostmi

Pokud tyto projevy přetrvávají, může jít o začínající kognitivní poruchu.

 

MCI: Tichý předskokan demence

Mírná kognitivní porucha (MCI – Mild Cognitive Impairment) představuje mezistupeň mezi běžným bezproblémovým stárnutím a demencí.

Lidé s MCI mají už změřitelné zhoršení paměti nebo jiných kognitivních funkcí, ale stále si dokážou zachovat relativní samostatnost. Zdaleka ne každý případ MCI musí vyústit do demence, ale riziko bývá výrazně vyšší.

Odborné studie v tomto směru ukazují, že se u určité části pacientů s MCI během několika málo let rozvíjí v Alzheimerovu nemoc nebo jiný typ demence. Právě proto je včasné rozpoznání klíčové.

Jak demence vzniká?

Demence není jedna nemoc, ale souhrnný název pro skupinu onemocnění, která vedou k postupnému úbytku mozkových buněk. U Alzheimerovy nemoci dochází k:

  • hromadění patologických bílkovin (amyloid beta a tau protein)
  • poškození spojení mezi neurony (synapse)
  • postupnému odumírání mozkových buněk
  • zmenšování určitých oblastí mozku (zejména hipokampu – centra paměti)

Proces začíná často mnoho let před prvními příznaky. To znamená, že když se objeví výraznější potíže s pamětí, onemocnění již může být rozvinuté.

Proč je důležité jednat včas?

Včasná diagnostika umožňuje:

  • zpomalení progrese vhodnou terapií
  • úpravu životního stylu (spánek, dostatek pohybu, nutričně bohatá a vyvážená strava, mentální aktivita)
  • plánování budoucí péče
  • zapojení rodiny a podpůrných služeb

Zásadní je také odbourávání společenského stigmatu. O kognitivních poruchách je třeba mluvit otevřeně, beze strachu a bez předsudků.

Naděje ve výzkumu a inovacích

Moderní medicína se stále více zaměřuje na včasnou detekci a preventivní přístup, a následně na podporu vhodného typu léčby v rámci moderní medicíny. Právě na této myšlence staví aktivity české společnosti H2 Global Group, která spustila světově unikátní studii zaměřenou na inovativní přístupy v oblasti neurodegenerativních onemocnění s pomocí molekulárního vodíku.

Zakladatel skupiny David Maršálek dlouhodobě upozorňuje, že Alzheimerova nemoc není pouze zdravotní problém jednotlivce, ale zásadní společenská výzva. Investice do výzkumu, prevence a inovací proto nejsou jen otázkou zdravotnictví, ale i zodpovědnosti vůči budoucím generacím.

Zapomínání není slabost. Je to signál.

Pokud si všímáte výše zmíněných změn u sebe nebo u svých blízkých, neignorujte je. Konzultace s praktickým lékařem či neurologem může znamenat zásadní přelom ve vašem životě.

Demence nezačíná ze dne na den. Často přichází tiše, právě ve fázi MCI. A právě tam máme největší šanci náš zdravotní stav aktivně ovlivnit. Protože čím dříve začneme jednat, tím máme větší naději na úspěšné zachování kvalitního, plnohodnotného života co nejdéle.

Autor: David Maršálek

O autorovi: David Maršálek je zakladatelem a majitelem skupiny H2 Global Group, která se zaměřuje na vývoj, klinickou validaci a mezinárodní škálování zdravotnických technologií, založených na využívání molekulárního vodíku a na propojování kapitálu s inovacemi v oblasti MedTech, HealthTech, Longevity a dlouhodobé péče i v rámci sociální služeb. Pod jeho vedením skupina získala unikátní patentová řešení z Japonska, navázala spolupráci se špičkovým japonským výzkumným týmem, vybudovala silnou technologickou a vědeckou základnu s globálním přesahem a zvýšila hodnotu firmy na pre-money valuaci 1,6 mld. Kč. V lednu 2026 H2 Global Group zahájila klinickou studii schválenou Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a současně vstoupila do registrační fáze prvního zdravotnického prostředku na světě využívajícího molekulární vodík v oblasti neurodegenerativních onemocnění, s jasně definovanou strategií budování medicíny budoucnosti prostřednictvím škálovatelné technologické platformy, rozšiřitelné do dalších oblastí medicíny. Skupina se tím posouvá do fáze, která je v MedTech považována za klíčový bod tvorby hodnoty, kdy klinická data a regulatorní průchodnost typicky vedou ke skokovému růstu valuace projektů a zvýšenému zájmu strategických partnerů. I proto H2 Global Group zaznamenává rostoucí zájem investorů a podnikatelů z Česka i zahraničí, kteří hledají možnost zapojení se do projektů s globálním tržním potenciálem a výrazným společenským dopadem. David Maršálek má více než 14 let zkušeností a odbornost v oblasti molekulárního vodíku a jeho praktických aplikací v prevenci pro širokou spotřebitelskou veřejnost, stejně jako v oblasti zdravotnictví. Vybudoval mezinárodní tým špičkových odborníků od Japonska přes Evropu po USA a svými aktivitami směřuje k budoucí spolupráci s globálními hráči v oblasti farmacie a MedTech při zavádění molekulárního vodíku do regulovaného zdravotnictví jako součásti „medicíny budoucnosti“, prostřednictvím klinicky a regulatorně ukotvené, škálovatelné platformy. To vytváří předpoklady pro strategické dohody a následně i pro akviziční zájem globálně působících firem, které už dnes aktivně vyhledávají podobné platformy s jasně definovanou klinickou a regulatorní trajektorií, a globálně škálovatelným potenciálem.

www.H2Global.group  

www.MolekularniVodik.cz

www.H2invest.cz

Video: https://youtu.be/pUKZ57wSwFo?si=5DS31oNBTyym6uoe.

 

Zdroj: H2 Global Group

 

 

Policie pátrá po pacientovi havlíčkobrodské psychiatrické nemocnice

Čtvrtý plzeňský obvod dokončil přestavbu bývalé 120 let staré školy na radnici

