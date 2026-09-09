Září patří biopotravinám. BILLA rozšiřuje nabídku novou řadou privátní značky

Oblíbené produkty BILLA Bio známé z rakouských prodejen BILLA nově také v Česku
V období měsíce biopotravin uvádí BILLA na český trh novou řadu produktů BILLA Bio. Oblíbená tradiční privátní značka přináší první vlnu certifikovaných biopotravin, mezi nimiž nechybí rostlinné nápoje, těstoviny, za studena lisované oleje, sýry ani snídaňové produkty.
„Zákazníci dnes mají k biopotravinám mnohem snazší přístup než v minulosti a mohou je zařadit do svého běžného nákupu napříč řadou kategorií. V období měsíce biopotravin chceme upozornit nejen na širokou nabídku certifikovaných bioproduktů, ale také představit značku BILLA Bio, kterou zákazníci znají z našich rakouských prodejen a kterou nyní přinášíme i do České republiky. Naším cílem je odbourat mýtus, že bio znamená drahé. Chceme, aby si kvalitní ekologické potraviny mohl v BILLE dát do nákupního košíku každý bez strachu z vysoké ceny,“ říká Daniela Korotvičková, vedoucí nákupního oddělení společnosti BILLA ČR.
Každý produkt z řady BILLA Bio nese oficiální logo Evropské unie pro ekologickou produkci, které zákazníkům garantuje dodržování přísných standardů ekologického zemědělství. Nová řada rozšiřuje stávající nabídku bioproduktů v prodejnách BILLA o další certifikované biopotraviny za dostupné ceny.
Certifikace, která má jasná pravidla
Označení BIO je spojeno s jasně definovanými pravidly ekologického zemědělství a podléhá kontrolnímu systému stanovenému evropskou legislativou. Produkty nesoucí oficiální evropské logo ekologické produkce musí splňovat požadavky týkající se původu surovin, způsobu hospodaření i následného zpracování. Právě jednotná certifikace zákazníkům usnadňuje orientaci v široké nabídce biopotravin a poskytuje jim záruku, že výrobek splňuje stanovené podmínky ekologické produkce.
Bio dostupnější pro každodenní nákup
Uvedení nové řady BILLA Bio doprovází také sleva 20 % na celý sortiment značky. Nabídka platí od 2. září do 1. prosince 2026 při využití aplikace BILLA klub. Součástí měsíce biopotravin je také speciální katalog se zvýhodněnými cenami. Vedle certifikovaných biopotravin v něm zákazníci najdou i řadu dalších produktů skvělých pro pestrý a vyvážený jídelníček.
Značka BILLA Bio přináší rostlinné nápoje, těstoviny, za studena lisované oleje, sýry i potraviny, které si své místo najdou od snídaně až po večeři.
Zdroj: BILLA ČR