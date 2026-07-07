Zářivé momenty veletrhu Digital Economy Industry Expo 2026

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Peking 7. července 2026 (PROTEXT) - Veletrh Digital Economy Industry Expo 2026 se konal od 2. do 4. července v Čínském národním kongresovém centru v Pekingu. Pod heslem „Inkluzivní inteligence, konektivita bez hranic“ nabídl šest tematicky odlišných výstavních zón: Global OPC Co-Creation Festival, Mezinárodní pavilon, Pavilon městského rozvoje, Pavilon debutů a premiér, Pavilon aplikací AI+ a Pavilon digitální zábavy a spotřeby. Veletrh spojil špičkové světové instituce, delegace mezinárodních měst, přední domácí technologické podniky i referenční výsledky místní digitální ekonomiky a představil hmatatelnou, imerzivní a interaktivní oslavu digitálních technologií.

Global OPC Co-Creation Festival: budování každoročního centra inovací v oblasti AI

Global OPC Co-Creation Festival, postavený na principech otevřenosti, partnerství a tvorby, spojuje hackathony, hlavní projevy, interaktivní výstavy, praktické workshopy a startupové roadshow do jedné dynamické akce. Tím se postupně etabluje jako každoroční centrum inovací v oblasti umělé inteligence.

Globální zastoupení: budování mezinárodní platformy pro spolupráci v digitálním průmyslu

Veletrhu se zúčastnilo šest předních mezinárodních organizací, včetně Rozvojového programu OSN (UNDP), Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO). Městské delegace z Korejské republiky, konkrétně ze Soulu, Indonésie, Nigérie, Uruguaye, Kazachstánu a dalších zemí představily místní postupy v oblasti digitální infrastruktury, chytré správy a digitálních veřejných služeb. Součástí pavilonu byly také prezentace investičních příležitostí v zahraničí, individuální schůzky mezi zástupci vlád a podniků a specializované brífinky k politikám digitálního obchodu. Tyto aktivity vytvořily obousměrné kanály pro realizaci projektů a mezinárodní spolupráci.

Výkonná výpočetní kapacita a špičkové velké modely v centru pozornosti urychlují éru AI pro všechny

Společnost Zhipu AI představila svůj vlajkový open-source model GLM-5.2, který se umístil na předních příčkách mezinárodně uznávaných žebříčků open-source modelů. Model je propojen s nástrojem pro lokální nasazení AutoClaw, který obsahuje více než 50 praktických funkcí a poskytuje specializovaného kancelářského asistenta s umělou inteligencí dostupného nepřetržitě. Dataify je naproti tomu platforma datových řešení navržená pro éru umělé inteligence.

Řada světových a národních premiér: vtělená inteligence otevírá nové průmyslové horizonty

Průmyslová chytrá výroba: Společnost Xiaoyubot představila tři světové premiéry, včetně průmyslového světového modelu, specializovaného hardwarového základu a prvního svářečského agenta na světě poháněného modelem fyzického světa.

Chytré zdraví a wellness: V oblasti AI + tradiční čínská medicína debutoval první čínský robot s vtělenou inteligencí „Xiaozhi“. Vytváří inovativní ekosystém chytrých služeb tradiční čínské medicíny a pomáhá překlenout významnou technologickou mezeru v tomto odvětví.

Chytrá správa nízkoletového prostoru: Společnost Zhonggong Zhilian, se zaměřením na dron DJI M400, představila komplexní platformu řízení letu a demonstrovala celý pracovní postup pro správu nízkoletového prostoru.

Digitální zemědělství: Na místě byla vystavena kompletní řada zařízení pro digitální zemědělství, která podporují proměnu tradičního hospodaření od „spoléhání se na počasí“ k „zemědělství řízenému daty“.

Specializovaný Pavilon debutů a premiér hostil soustředěné uvedení více než 80 nových produktů. Jeho součástí byla také roadshow zóna probíhající tři po sobě jdoucí dny, která prostřednictvím imerzivní produktové prezentace zdůraznila velké modely, vtělenou inteligenci, chytrou výrobu a chytré zdravotnictví.

Různorodé aplikační scénáře a imerzivní zážitky otevřené všem

Pavilon městského rozvoje zvolil diferencovaný výstavní přístup podle principu „jedna provincie, jeden charakteristický prvek; jedno město, jeden výrazný vrchol“. Jang-čou představilo svou vlajkovou řadu plyšových hraček poháněných umělou inteligencí, zatímco čtvrť Shangdi vytvořila imerzivní zónu HelloAI, která návštěvníkům nabídla praktický přístup k hraničním technologiím, jako jsou digitální dvojčata, neinvazivní EEG a interakce mozek–počítač. Pavilon digitální zábavy a spotřeby spojil virtuální digitální lidi, zážitky, digitální kulturní a kreativní produkty a řešení chytrého maloobchodu. Zároveň hostil setkání zaměřená na IP partnerství a investiční matchmaking, která propojila dodavatele technologií se spotřebitelskými trhy.

 

Zdroj: Global Digital Economy Cities Alliance

 

 

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