Zařízení, kde se technologie setkává s popkulturou: Yaber představuje první projektor na světě inspirovaný Keithem Haringem

"Haringův umělecký odkaz se vůbec poprvé přenáší do světa projektorů," prohlásil Marshall, generální ředitel společnosti Yaber. "Naším cílem je zpřístupnit kvalitní zábavu i kultovní umění komukoliv a spojit to nejlepší z obou světů do jediné výjimečné nabídky."

"Spolupráce se společností Yaber, která poprvé přenáší umění Keitha Haringa do podoby projektoru, je skvělý způsob, jak rozšířit jeho odkaz," vysvětluje David Stark, zakladatel a generální ředitel společnosti Artestar, globální agentury pro licencování značek a poradenství zastupující studio Keitha Haringa. "Díky tomuto produktu se s jeho uměním může seznámit nové publikum, jeho dílo se zviditelní a každodenním diváckým zážitkům to dodá zvláštní živost."

Speciální edice projektoru Yaber T2 Plus (s TV donglem) stojí 399 USD a je již k dispozici v oficiálním obchodě společnosti Yaber (https://www.yaber.com/products/t2-special-edition). Pokud jde o standardní projektor Yaber T2 (bez TV donglu), je v současné době k dispozici na americké mutaci služby Amazon a od 26. srpna 2024 se bude prodávat ve službě Amazon v Kanadě, Francii, Japonsku, Německu, Velké Británii, Španělsku, Itálii a Austrálii.

O společnosti Yaber

Společnost Yaber, založená v roce 2018, je průkopníkem v oblasti zábavních projektorů a úspěšně dodala již více než dva miliony zařízení zájemcům ve více než 120 zemích a regionech celého světa. Získala také řadu prestižních ocenění, včetně cen Red Dot Award, Yanko Design Award a CES Innovation Award 2024.

Společnost Yaber je odhodlána posouvat hranice dokonalého obrazu i zvuku. Každý projektor Yaber je vytvořen tak, aby poskytoval výjimečné zážitky, byl ztělesněním snahy o dokonalost a nabízel uživatelům vynikající audiovizuální kvalitu i obohacující cestu stálého sebepřekonávání.

Nejnovější informace najdete na adrese https://www.yaber.com/collections, kde společnost Yaber pokračuje v novém definování dokonalosti v oblasti zábavy.

