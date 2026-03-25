Zásadní rozdíly v přístupu ČNB k družstevním záložnám

Nová syntéza dostupných dokumentů – včetně kontrolních protokolů ČNB, rozhodnutí regulátora a ekonomických výsledků družstevních záložen k letům 2011–2013 – ukazuje, že Metropolitní spořitelní družstvo (MSD) a záložna Creditas (viz Rozhodnutí ČNB ze dne 21.5.2015, Č.j. 2015/54879/570) čelily velmi podobným výtkám ze strany regulátora, avšak jejich následné osudy byly diametrálně odlišné.
1. Ekonomická situace obou záložen byla nesrovnatelně příznivější u MSD než u Creditas
Z dokumentů vydávaných ADZ vyplývá, že v době zásahu ČNB (29.4.2013) bylo MSD ekonomicky v podstatně lepší kondici než Creditas:
- MSD vykazovalo zisk 95 mil. Kč (k 30. 4. 2013), zatímco Creditas měla za rok 2015 zisk pouze 22 mil. Kč.
- MSD disponovalo likvidní rezervou ve výši 3,9 mld. Kč, což odpovídalo 28 % vkladů členů. Creditas mohla podle dokumentů přibližně disponovat jen 1,7 mld. Kč, tedy 19 % vkladů.
- Podíl rizikových úvěrů u MSD činil dle kontrol pouze 1,4 % (pochybné + ztrátové pohledávky). U Creditas naopak až 10,5 %.
2. Přesto ČNB zakročila tvrdě proti ekonomicky silnější instituci
Navzdory příznivějším číslům bylo MSD regulátorem paralyzováno těmito kroky:
- ČNB mu zakázala přijímat vklady a poskytovat úvěry.
- Vrchní státní zastupitelství zablokovalo 2,3 mld. Kč likvidních rezerv a cca 450 mil. Kč poskytnutých úvěrů dlužníkům.
- Faktická blokace aktiv znemožnila vyplácet závazky a vedla k insolvenčnímu návrhu.
Oproti tomu Creditas byla poskytnuta možnost nápravy, a to prostřednictvím 71 nápravných opatření, včetně postupného navyšování kapitálu. Po jejich splnění obdržela Creditas bankovní licenci.
3. Kontroly byly nesrovnatelně rozdílné i v rozsahu
- MSD — jedna čtyřdenní kontrola na místě.
- Creditas — dvě rozsáhlé kontroly, trvající dohromady 8 měsíců s dlouhým pobytem na místě.
Tato disproporce vyvolává další otázky o objektivitě regulatorního procesu.
4. ČNB u obou záložen zjistila „ohrožení finanční stability a další existence“
Přestože regulatorní závěry u obou institucí byly téměř totožné, reakce regulátora byly naprosto opačné:
- MSD: okamžitá paralýza, blokace prostředků, následná insolvencea odebrání povolení odnikat jako družstevní záložna.
- Creditas: prostor k nápravě, kapitálové posílení, vydání bankovní licence.
Závěr: Rozhodování ČNB zůstává nejednoznačné a vyvolává otázky
Souhrn ekonomických dat naznačuje, že MSD mělo v posuzovaném období výrazně lepší finanční výkonnost, vyšší likviditu a nižší rizikovost úvěrového portfolia než Creditas. Přesto MSD nedostalo žádnou šanci k nápravě, zatímco záložna Creditas získala bankovní licenci.
Tyto zjištěné rozpory vyvolávají zásadní otázku:
Jaká kritéria vlastně rozhodují o tom, zda ČNB záložně „zvedne palec“ nahoru, nebo dolů?
A pokud to nejsou ekonomické výsledky ani závěry kontrol, co tedy?
autor: Jan Zavřel