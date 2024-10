Zásilkové boxy OX Point spouští v Praze službu novou službu Z ruky do ruky

Praha 3. října 2024 (PROTEXT) - OX Point disponuje sítí více než 300 zásilkových boxů po celé republice. Nyní zavádí v Praze novinku, kterou se konkurence pochlubit nemůže. Pražské boxy OX Point nově slouží i jako místo pro předávání věcí mezi lidmi.

„Naší obrovskou výhodou je škálovatelnost našich služeb. Přijímání a odesílání balíků už chápeme my i naši zákazníci téměř jako samozřejmost. Nyní chceme zpřístupnit lidem další služby i v síti našich veřejných boxů. Využíváme tak know-how, které jsme získali z provozu chytrých úschoven, které jsou nonstop k dispozici veřejnosti lidem mj. v Praze na Hlavním nádraží, na Florenci, v Olomouci, Ostravě, Plzni, Kolíně, Českých Budějovicích i dalších místech Česka,“ říká provozní ředitel OX Point Vladislav Král.

Služba Z ruky do ruky umožní lidem v metropoli předávat si věci mezi sebou. Během několika kliknutí si lidé na dotykové obrazovce vyberou velikost schránky, zadají telefonní číslo adresáta a zvolí si očekávanou délku pronájmu schránky. Zaplatí pomocí platební karty a vloží zásilku do boxu. Systém automaticky pošle adresátovi pomocí SMS PIN k otevření schránky. V případě, že si adresát zásilku nevyzvedne během předpokládané doby, dostane upozornění. Cena služby Z Ruky do ruky je jednotná 49 Kč za 24 hodin bez ohledu na velikost pronajaté schránky.

OX Point je otevřenou sítí zásilkových boxů, do které integruje nové dopravce. Letos se po Balíkovně zařadila do sítě dopravců společnost One Box by Allegro. Konkurenční výhodou boxů OX Point je jejich komplexní využití, které právě nyní zprostředkuje lidem v hlavním městě. Brzy by měla následovat i další místa po celém Česku.

O OX Point:

OX Point je český výrobce a současně otevřená a nezávislá síť samoobslužných chytrých boxů pro všechny dopravce a prodejce. Výrobcem boxů je česká rodinná průmyslová skupina CONTEG Group. Síť navázala spolupráci se společnostmi jako Rohlik.cz, One Box by Allegro, Balíkovna, Správa Železnic nebo síť čerpacích stanic MOL. Boxy jsou určeny pro uložení běžných zásilek, možná je i služba vrácení zásilky či bezkontaktní předávání osobních dokumentů. Část boxů je navíc vybavena chlazením, což umožňuje uložení čerstvých potravin z online supermarketů. Celý vývoj i výroba probíhá v České republice v závodě CONTEG v Pelhřimově.

Zdroj: CONTEG

