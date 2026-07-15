Zásilkovna spustila sobotní doručování natrvalo v Praze, Brně a Ostravě

Zásilkovna je na trhu prvním hráčem, který sobotní doručení otevírá všem e-shopům, a ne vlastnímu zboží. Po úspěšné pilotní fázi ho zavádí natrvalo v Praze, Brně a Ostravě a během sezóny, tedy v posledních měsících roku 2026, bude v sobotu doručovat po celé České republice.
„To je zásadní zlom. Zboží v sobotu nedostanete jen z velkých skladů, ale i z toho nejmenšího e-shopu. Pilotní provoz sobotního doručení odstartovala Zásilkovna letos na jaře a zájem zákazníků i obchodníků potvrdil, že po víkendovém doručování je na trhu poptávka. Výraznou většinu zásilek doručených v sobotu do boxů si lidé vyzvedávají ještě ten den,“ popisuje Erich Čomor, generální ředitel skupiny Packeta, kam patří i Zásilkovna.
Novinku už v pilotním provozu začalo využívat třeba Zalando, přední evropská platforma pro módu a životní styl, které přes Zásilkovnu jen během první testovací soboty expedovalo 2400 zásilek.
Přes 600 tisíc schránek pro podání všem e-shopům
Zásilkovna zároveň všem e-shopům od července umožňuje podávat zásilky přímo do Z-BOXů, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Síť čítající přes 6500 Z-BOXů s více než 600 tisíci schránek se tak otevírá i tomu nejmenšímu obchodníkovi.
„Naše boxy jsme postavili, provozujeme je i řídíme sami a díky tomu můžeme garantovat kapacitu, kvalitu i dostupnost. Proto nyní otevíráme boxy pro podání e-shopům – můžeme slíbit, že kapacita bude dostatečná i v sezóně, až ji obchodníci budou opravdu potřebovat,“ říká Erich Čomor.
Samotné podání zásilky do Z-BOXu je zdarma. Zásilkovna za tento krok neúčtuje žádný manipulační ani jiný dodatečný poplatek, e-shop hradí pouze standardní cenu přepravy podle svého tarifu. Pro malé e-shopy to znamená výrazně dostupnější logistiku.
Otevření Z-BOXů pro e-shopy vítá Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), podle které může novinka významně pomoci zejména menším internetovým obchodníkům. „Pro malé a střední e-shopy je to velmi konkrétní a praktická pomoc. Menší obchodníci často nemají vlastní sklady, pravidelné svozy ani velké týmy, a proto je pro ně možnost podávat zásilky kdykoli během dne i noci velmi důležitá. Rozsáhlá síť Z-BOXů jim dává větší flexibilitu, zjednodušuje každodenní provoz a pomáhá jim lépe obsloužit vlastní zákazníky. Nejde jen o technickou novinku, ale o rozšíření logistické infrastruktury, která byla dosud dostupnější hlavně větším hráčům. Důležité je také to, že jde o neutrální síť: Zásilkovna sama není e-shopem, internetovým obchodníkům nekonkuruje a poskytuje jim infrastrukturu pro doručení jejich vlastních zásilek,“ říká Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR.
Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR širší dostupnost logistické infrastruktury prospěje spotřebitelům, lokálním obchodníkům i české ekonomice „Český internetový obchod nestojí jen na velkých značkách, ale také na tisících menších a lokálních obchodníků. Každé zjednodušení logistiky, které jim umožní levněji a flexibilněji dostat zboží k zákazníkům, je dobrou zprávou pro spotřebitele i pro celý trh. Otevření husté sítě Z-BOXů pro podání zásilek pomůže menším obchodníkům lépe obsloužit zákazníky v regionech, podpoří lokální podnikání a posílí českou ekonomiku,“ říká Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR.
Zdroj: Zásilkovna (Packeta)