Zastávka s výhledem na Pálavu. McDonald's otevřel restauraci u Perné

Obec Perná leží v západní části chráněné krajinné oblasti Pálava, sotva sedm kilometrů severně od Mikulova, a v jejím katastru se rozkládá kolem dvou set hektarů vinic. Právě zdejší svahy daly jméno i slavné vinné odrůdě Pálava. Do této krajiny nyní přibývá nová restaurace McDonald's, která stojí u odpočívadla na frekventované trase mezi jižní Moravou a Rakouskem. Vítá tak nejen místní obyvatele, ale i turisty mířící za vínem a pálavskou přírodou či ještě více na jih.
„Otevření restaurace právě na Pálavě je pro nás velkou ctí. Zároveň mám obrovskou radost, že jako první McDonald's v tomto regionu budeme mnohem blíž místním i návštěvníkům, kteří sem přijíždějí objevovat krásy zdejší krajiny. Věřím, že se naše restaurace stane příjemným místem setkávání a zastávkou na cestách po Pálavě,“ říká franšízantka Renata Roubínková-Baierová.
Interiér nové restaurace se nese v designu Ray, který odkazuje k zakladateli značky Rayi Krocovi. Sebevědomé spojení klasických prvků s moderním pojetím vytváří nadčasové a příjemné prostředí zaměřené na pohodlí zákazníků. Hosté se mohou usadit na 93 místech uvnitř, v teplejších měsících pak na venkovní zahrádce s dalšími 62 místy, odkud se otevírá výhled přímo na Pálavu. Rodiny s dětmi určitě ocení i venkovní Playland.
Objednávky lze vyřídit tradičně u pultu nebo prostřednictvím čtyř oboustranných samoobslužných kiosků, které celý proces zrychlují a zjednodušují. V nabídce nechybí ikonické produkty jako Big Mac, kuřecí nugetky nebo hranolky, ranní návštěvníky pak potěší oblíbené snídaňové menu.
Řidiči mohou využít službu McDrive a vyzvednout si objednávku pohodlně přímo z vozu. Restaurace myslí také na životní prostředí, a proto je u ní k dispozici nabíjecí stanice pro elektromobily.
Nový McDonald's u Perné je otevřen každý den od 7 do 23 hodin. Nabízí tak zázemí pro rychlou zastávku na cestě i pro klidné posezení s výhledem na vinice a vápencové skály Pálavy.
Zdroj: McDonald's