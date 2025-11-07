Zastavte se ve Westfield Chodov a vyhrajte robotický vysavač Dreame!

První dny po otevření přinesly množství pozitivních ohlasů. Návštěvníci oceňují zejména možnost praktického testování produktů a odborné poradenství přímo od zástupců značky. Portfolio Dreame je opravdu široké – najdete zde vystavené robotické vysavače, bezdrátové tyčové modely, multifunkční fény s inteligentními funkcemi či robotickou sekačku.
Inteligentní technologie pro čistý domov
Největším lákadlem pro technologické nadšence jsou robotické a tyčové vysavače, které přinášejí množství inovativních řešení pro efektivní péči o domácnost. Z vystavených modelů zaujme zejména absolutní novinka Aqua10 Ultra Roller Complete – první robotický vysavač s mopovacím válcem AquaRoll™, který se během mytí podlah průběžně čistí, aby zaručil hygienickou čistotu bez rozmazávání nečistot. Návštěvníci si jeho fungování mohou prohlédnout v živé ukázce. Součástí balení vysavače je i multifunkční dokovací stanice, která se postará o vysypání nečistot, samočištění mopovacího válce a jeho následné sušení horkým vzduchem.
Mezi tyčovými vysavači od značky Dreame najdete modely, které zvládnou odstranit suché i mokré nečistoty jedním tahem. Model Z30 AquaCycle™ disponuje i automatickou detekcí nečistot, modrým osvětlením kartáče s designem proti zamotávání vlasů a multifunkčními nástavci pro čištění i hůře dostupných prostorů. Majitele chlupatých domácích mazlíčků potěší i nástavec na odstranění línající srsti přímo z vašeho domácího mazlíčka.
Smart řešení pro krásné vlasy
Dámy si přijdou na své díky multifunkčním fénům Dreame, které v sobě spojují více funkcí – od šetrného sušení vlasů, přes natáčení a vyrovnávání, až po eliminaci krepatění či dodání objemu. Během víkendu vám tyto produkty představí profesionální kadeřník, který ukáže, jak si pomocí fénů Dreame jednoduše vytvořit dokonalý účes, který drží.
Zábava a soutěž o X50 Ultra
Během víkendů – počínaje pátkem – se o zábavu postará kolo štěstí, na kterém si můžete vytočit slevu na nákup nebo merch značky Dreame – figurku Dream Boy, deku, láhev na nápoje či klíčenku.
Do soutěže o hlavní výhru - robotický vysavač Dreame X50 Ultra - se zapojíte jednoduše: odfoťte se u figurky Dream Boy, sdílejte fotku na sociálních sítích a označte profil značky (Instagram: @dreame_cz, Facebook: Dreame Česko).
Pop-Up Store Dreame bude ve Westfield Chodov otevřen do 12. listopadu. Přijďte si vyzkoušet nejnovější technologie, vychutnat si kávu zdarma a možná se právě na vás usměje štěstí a vyhrajete špičkový robotický vysavač X50 Ultra od Dreame právě vy.
Zdroj: Dreame
