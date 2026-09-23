Závěrečná akce EUconomy: „Soudržnost není luxus. Je nezbytná.“

Politika soudržnosti EU se projevuje tam, kde se lidé přes hranice vzdělávají, pracují, využívají veřejné služby a spolupracují. To bylo ústředním poselstvím závěrečné akce projektu EUconomy – Partnerships4Prosperity, dvanáctiměsíční mediální iniciativy dpa-Custom Content, spolufinancované Evropskou unií.
Akce se konala v berlínském newsroomu agentury dpa – Deutsche Presse-Agentur a byla živě vysílána na LinkedInu. Novináři, koordinátoři projektů Interreg, studenti, odborníci na komunikaci a další aktéři v oblasti regionální spolupráce diskutovali o tom, jak lze zvýšit viditelnost dopadů politiky soudržnosti EU pro regionální cílové skupiny.
Claudius Schmidt-Faber, vedoucí ekonomický expert Evropské komise, zařadil politiku soudržnosti do kontextu evropské integrace a budoucího regionálního rozvoje. S ohledem na příští víceletý finanční rámec EU od roku 2028 hovořil také o budoucím uspořádání politiky soudržnosti.
„Když hovoříme o politice soudržnosti, jde o jeden z nejkonkrétnějších slibů EU: že integrace má být prospěšná pro všechny regiony, území a občany,“ uvedl Schmidt-Faber. Evropa nemůže být odolná, pokud celé regiony zaostávají, a nemůže být jednotná, pokud hranice i nadále představují překážky. „Soudržnost není luxus. Je nezbytná.“
Interreg vytváří spolupráci a důvěru
Ústředním tématem panelové diskuse byla otázka, proč je dopad politiky soudržnosti pro občany často těžko rozpoznatelný. Dr. Kai Böhme, odborník na evropskou regionální politiku a územní rozvoj a zároveň zakladatel a ředitel společnosti Spatial Foresight, měl vysvětlení: „To, co funguje, není vidět.“ Pokud přeshraniční doprava, zdravotní péče nebo vzdělávací nabídky fungují hladce, zůstává spolupráce, která za tím stojí, často neviditelná. Právě absence překážek může být výsledkem úspěšné politiky soudržnosti, uvedl Böhme.
Izabela Glisic, vedoucí společného sekretariátu programu spolupráce Interreg VI A Braniborsko–Polsko 2021–2027, zdůraznila, že jádrem programu Interreg je podpora spolupráce mezi regiony a státy. Klíčovým bodem je přitom budování důvěry a vytváření vztahů, které by mohly přetrvat i po skončení jednotlivých podporovaných projektů.
Interreg podporuje regiony při řešení výzev mimo jiné v oblastech inovací, mobility, zdravotní péče, přizpůsobení se změně klimatu, nouzové péče a vzdělávání. „Interreg neznamená jen financování projektů. Jde o to vybudovat zvyky spolupráce,“ uvedl Schmidt-Faber. „Vytváří důvěru – a v dnešní Evropě je důvěra strategickou hodnotou.“
TRAIL: Politika soudržnosti ve vysokoškolském vzdělávání
Pinar Hepperle, koordinátorka magisterského studijního programu „Sustainable Business Development“ na Vysoké škole v Offenburgu, představila projektovou perspektivu. Projekt TRAIL, podporovaný programem Interreg, propojuje vysoké školy v Offenburgu, Štrasburku a Basileji. Studenti získávají mezinárodní a praktické zkušenosti a jsou připravováni na udržitelný, přeshraniční pracovní svět.
Projekt TRAIL ukazuje, jak může politika soudržnosti EU propojovat studenty, vysoké školy, podniky a regionální trh práce. Hepperle dále poukázala na klíčovou výzvu v oblasti komunikace o projektu: projekty je třeba vysvětlovat odlišným způsobem různým cílovým skupinám – mezi něž patří studenti, podniky se zájmem o spolupráci, široká veřejnost a zástupci správních orgánů. Úspěšná komunikace proto vyžaduje různé přístupy a formáty namísto jediného sdělení, uvedla Hepperle.
Diskuse jasně ukázala, že zpravodajství o projektech financovaných EU by mělo jít nad rámec částek dotací a institucionálního jazyka. Rozhodující jsou konkrétní otázky: Komu to prospívá? Co se změnilo? Jaká regionální výzva je řešena? A proč k tomu byla nezbytná přeshraniční spolupráce?
O projektu
Projekt „EUconomy – Partnerships4Prosperity“ představuje v rámci multimediálních balíčků obsahu po dobu dvanácti měsíců iniciativy EU z Německa a sousedních zemí – Rakouska, Polska, Česka, Dánska a Francie. Obsah se zaměřuje na klíčová témata, jako je ekonomika, inovace, udržitelnost, odborné vzdělávání a digitální transformace, a je médiím k dispozici zdarma.
Projekt „EUconomy – Partnerships4Prosperity“ je financován Evropskou komisí.
Kontakt pro média: euconomy-pressevent@dpa.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59298.