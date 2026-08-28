Závislost na jednom AI modelu je riziko i pro firmy, ukázal případ Anthropicu

Červnový výpadek modelů Fable 5 a Mythos 5
V pátek 12. června americká vláda nařídila firmě Anthropic, aby zahraničním uživatelům, tedy i mimo USA, i cizincům uvnitř USA, odebrala přístup ke dvěma nejvýkonnějším modelům, Claude Fable 5 a Mythos 5. Šlo o důsledek vývozních omezení amerického ministerstva obchodu. Anthropic na tak široce formulovaný příkaz nedokázal reagovat jinak než vypnutím obou modelů úplně pro všechny, protože nebyl schopen za pár hodin rozlišit uživatele podle národnosti. Ministerstvo dotyčná omezení 30. června zrušilo a Anthropic přístup k oběma modelům již obnovil. Výpadek tak nakonec trval necelé tři týdny, ale pro firmy, které na těchto modelech stavěly svůj provoz, to byla citelně dlouhá doba bez náhrady.
Incident poukázal na fakt, že rozhodnutí jediné instituce dokáže v řádu hodin odříznout uživatele po celém světě od nejvyspělejších AI modelů, a to bez ohledu na to, zda šlo o oprávněné opatření. Firmy, instituce i veřejná správa jsou dnes na zahraničních modelech, ať už amerických nebo asijských, do značné míry závislé, a otázka technologické nezávislosti se tak netýká jen Evropy jako celku, ale i jednotlivých firem, které mohou o tento klíčový nástroj přijít prakticky ze dne na den.
Řešením není nejlepší model, ale smysluplná orchestrace
Omezení dvou modelů samozřejmě neznamenalo AI blackout. Uživatelům zůstaly k dispozici starší modely a konkurenční nabídka. Přesto to ukázalo na křehkost a provázanost celého AI ekosystému.
Podle české AI firmy Everbot není řešením spoléhat na aktuálně nejlepší model jednoho dodavatele. Firma, která svůj provoz postaví na orchestraci, tedy na vrstvě, která umí úlohu poslat tomu modelu, jenž se pro ni nejlépe hodí, a v případě potřeby ji přesměrovat jinam, získává dvě věci najednou: lepší výsledky pro každou konkrétní úlohu a zároveň odolnost vůči výpadku jednoho článku řetězce. Když vypadne jeden model, systém dál funguje, jen s jinými parametry.
Diverzifikace napříč modely je stejně důležitá jako nezávislost na konkrétní zemi
Česká vláda v tom ohledu udělala začátkem léta krok, který stojí za pozornost. Koncem června schválila projekt AI Gigafactory, velkého datového centra pro trénink a provoz nejvýkonnějších AI modelů na českém území. Cílem je podle MPO posílit bezpečnost a nezávislost Česka v AI ve strategických oblastech, jako je zdravotnictví, armáda nebo průmysl.
Čísla za projektem jsou nemalá: investice kolem 100 miliard korun, z toho přibližně 70 miliard od soukromého investora Českých Radiokomunikací, 15 miliard od českého státu a 15 miliard od Evropské komise. Datové centrum by mělo vzniknout na pražské Zbraslavi a sloužit veřejnému sektoru, výzkumu, univerzitám i startupům. O jeho konečné podobě ale ještě nemusí být rozhodnuto: Česko se s ním uchází o místo v evropské soutěži EuroHPC, jejíž výsledek má být znám na konci roku 2026, a o podporu z tohoto programu usilují i další země.
„Epizoda se společností Anthropic se nemusela nikoho z nás nikdy přímo dotknout, a přesně to je na ní nejvýmluvnější, nezáviselo to vůbec na nás. Projekty jako AI Gigafactory dávají smysl v horizontu let, ale odolnost proti podobným výpadkům by si měla budovat každá firma už teď, bez ohledu na to, jak dopadne evropská soutěž o vlastní infrastrukturu. Firmy by si tedy měly připravit scénář na situaci, kdy jim přestane fungovat model, na kterém dnes staví svůj provoz,“ dodává Roman Berglowiec, CEO společnosti Everbot.
Zdroj: Everbot