Závod, kde byl vítěz každý. Běhej lesy v Brdech prověřilo běžce v horkém počasí

Praha 24. května 2026 (PROTEXT) - Druhá zastávka 12. sezony seriálu Běhej lesy přivedla bezmála dva tisíce běžců do srdce Brdské vrchoviny. Závod, který byl vyprodán už dva měsíce před startem, nabídl nejen unikátní prostředí bývalého vojenského újezdu, ale také první ryze letní podmínky letošní sezony. Na start všech tras se v Obecnici u Příbrami postavilo celkem 1866 účastníků, kteří se museli poprat s vysokými teplotami i náročným profilem tratí.

Od samotného rána panovalo nad areálem i širokém okolí téměř bezoblačné počasí a slunce, které do celého dne vnášelo dobrou náladu, ale na trase se stalo asi největším soupeřem. O to cennější byly výkony všech účastníků, kteří si navzdory náročným podmínkám užili běh hlubokými lesy Brd s minimem asfaltových úseků. Dlouhá i střední trasa navíc zavedly závodníky do okolí vrcholu Tok, nejvyššího bodu celých Brd i Středočeského kraje.

Největší výzvu představovala tradičně dlouhá ČSOB trasa na 22 kilometrů s převýšením téměř 500 metrů. Nejlépe si s horkem i profilem poradil Dominik Chlupáč, který zvítězil v čase 1:26:49. Mezi ženami kralovala Zuzana Pičmanová (1:40:44).

Skvělé výkony nabídla také střední Nova trasa na 12 kilometrů. Po vítězství na Karlštejně potvrdil výbornou formu Přemysl Vida, tvář celého seriálu, který si doběhl pro další triumf v čase 46:32. Ženskou kategorii ovládla Darina Šnajdrová (56:08).

Na nejkratší pětikilometrové trase zvítězil Martin Červený za 22:03. Mezi ženami tentokrát překvapila Barbora Názlerová, která je běžně spojována spíše s triumfy na středních trasách Běhej lesy, v Brdech si vedla ale neméně úspěšně na trase krátké, kterou ovládla časem 21:31, navíc jako první v absolutním pořadí všech závodníků.

Program jako obvykle ovšem ještě předtím odstartovaly dětské závody Dr. Max, do nichž se zapojilo 349 malých sportovců. Rodiny s dětmi mohly po celý den využívat také oblíbenou lesní školku Dr. Max, zatímco dospělí bojovali se svou výzvou na tratích.

Velkou roli na Běhej lesy hraje dlouhodobě též charitativní rozměr celého seriálu. Ve spolupráci s generálním partnerem ČSOB a Mastercard lesní smečka podporuje nadační fond Mathilda, jenž pomáhá s výcvikem vodicích psů pro zrakově postižené. V součtu s první zastávkou Karlštejn se již podařilo vybrat úctyhodných 160 940 korun!

Zázemí závodu nabídlo bohatý doprovodný program i několik novinek letošní sezony. Velký zájem vzbudil nový věrnostní program Revír odměn od ČSOB, díky kterému si řada běžců po absolvování druhého závodu sezony odvezla první odměny. Nová lesní jídelna Krmelec Běhej lesy zase lákala na vylepšenou nabídku jídel z grilu a další občerstvení.

Generali Investments tradičně zajišťovala precizní výsledkový servis i sprinterskou prémii Generali FINISH na posledních 500 metrech trasy. Zakládající partner Lesy ČR připravil lesní pedagogiku pro děti a pokračuje také projekt výsadby nových stromů za každého účastníka, po dvou letošních závodech to už bude celkem 5 108 stromů. O zdraví a doplnění vitamínů se postarala vylepšená a zvětšená zóna Dr. Max. Nový oficiální partner Garnier se v Brdech představil vůbec poprvé vlastní zónou, kde si mohly nejen závodnice užít drobné zkrášlení, všichni pak vzhledem podmínkám ocenili „mlhovací“ bránu v cílovém prostoru, jež ve spalujícím horku patřila k nejnavštěvovanějším místům areálu. Všichni také ocenili posílení signálu od T-Mobile. 

Sezona  2026 má zatím vysoko nasazenou laťku a pokračuje od 19. do 21. června na Vysočině, kde se již počtvrté uskuteční oblíbená Týmovka. Vedle štafetových závodů letos organizátoři opět připravují také bohatý doprovodný program, stejně jako plnohodnotný nedělní závod pro jednotlivce, který známe z ostatních lokací. Výběr je od pár metrů pro děti, až po trailový půlmaraton v krásném prostředí Žďárských vrchů. Neváhej proto a registruj sebe nebo celý tým na behejlesy.cz!

 

Zdroj: Běhej lesy

 

 

