Zažijte jaro a léto v Solné komoře

Když do Solné komory zavítá jaro, krajina se začíná probouzet k novému životu. Rozkvetlé květiny na loukách, svěží horský vzduch a slunečné dny lákají k aktivnímu objevování zdejší přírody. Díky rozmanitému charakteru krajiny patří tato oblast mezi nejpestřejší outdoorové ráje v Evropě. Milovníci pěší turistiky mají na výběr pohodové procházky kolem jezer, vyhlídkové stezky i náročné horské túry a via ferraty.
Také cyklisté si v Solné komoře přijdou na své. Hustá síť cyklostezek nabízí ideální podmínky – ať už pro horská, silniční nebo gravel kola, nenáročné projížďky i celodenní cyklovýlety. Region se navíc každoročně stává místem setkání cyklistických nadšenců z celého světa, když se zde koná jeden z nejdrsnějších maratonů horských kol v Evropě Salzkammergut Trophy a také při závodě Race Around Austria, jehož účastníci přijali výzvu objet na kole nonstop kolem celého Rakouska.
Solná komora však svou sportovní tvář neodhaluje jen v horách a na cyklostezkách. Mnohá jezera lákají k osvěžujícímu vykoupání a užijete si zde také jachting, jízdu na paddleboardu a dokonce i potápění. Kdo dává přednost klidnějšímu tempu, může si vychutnat pohodovou plavbu lodí, strávit tiché hodiny na břehu jezera nebo objevovat malebná městečka a kulturní zajímavosti regionu. Mezi ně patří například císařské město Bad Ischl, zámek Ort v Gmundenu nebo známá poutní místa Mondsee a Sankt Wolfgang u jezera Wolfgangsee.
Ať už cestujete za sportem, nebo za odpočinkem – aby byla vaše dovolená dokonalá, musí být její součástí také kulinářské požitky. Kromě jablečného závinu, císařského trhance a vídeňského řízku na vás v Solné komoře čekají vynikající jarní gastronomické speciality. Od čerstvě sklizeného chřestu až po aromatický medvědí česnek – nechte se hýčkat místní gastronomií! V letním období pak prostě „musíte“ ochutnat rybí speciality ze Solné komory, jako je Steckerlfisch (grilovaná ryba na dřevěném prutu) nebo síh jezerní.
Ze Solné komory si samozřejmě musíte odvézt domů chutný suvenýr: doporučujeme například dezert Zaunerstollen, Ischler Törtchen (dortíky z Bad Ischlu), Klimtpralinen (Klimtovy pralinky), perník nebo tradiční „bílé zlato“ regionu: sůl ze Solné komory.
