Zbavte se vlhkosti v bytě. Sušička Hisense zajistí jemnost i hygienickou čistotu

Praktickým řešením je sušička Hisense DH5I904BWBC s tepelným čerpadlem a kapacitou 9 kg, která se postará o pohodlné a šetrné sušení bez zbytečného čekání. Vyniká pokročilou technologií iCare, která pomocí páry a jemné vodní mlhy proniká do vláken, změkčuje tkaniny, pomáhá omezovat mačkání a odstraňovat nepříjemné pachy.
Inteligentní senzory Auto Dry průběžně monitorují zbytkovou vlhkost a teplotu, díky čemuž automaticky přizpůsobují délku cyklu, pomáhají chránit oblečení před poškozením teplem a šetří čas i energii.
Sušička nabízí až 18 sušicích programů, mezi nimiž nechybějí programy pro jemné prádlo, sportovní oblečení či ložní prádlo. Praktickým pomocníkem je také aplikace ConnectLife, která umožňuje sledovat spotřebu elektřiny v reálném čase.
Prostřednictvím funkce Smart Link navíc dokáže sušička spolupracovat s kompatibilní pračkou. Ta přenese informace o pracím programu do sušičky, která následně automaticky zvolí vhodný sušicí program.
Prohlédněte si nabídku sušiček Hisense a vyberte si model, který nejlépe odpovídá potřebám vaší domácnosti.
Model je dostupný u autorizovaných prodejců za 15.990 Kč.
Zdroj: Hisense
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59818.