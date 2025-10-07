Zbrojní průmysl – očekávaný růst tržeb nad 60 %

Munice nové generace
V září 2025 byl ve spolupráci s předním světovým výrobcem munice úspěšně realizován vývojový projekt klíčových komponentů pro střední kalibry (kanóny na auta, letadla...). Na začátku října pak společnost získala další velký evropský projekt na výrobu komponentů pro moderní munici.
Očekávaný přínos k růstu tržeb z nových „defense“ projektů přesahuje 60 % aktuálních tržeb a je významným milníkem dalšího rozvoje firmy.
Nové příležitosti v Saúdskoarabském království
Proběhlo také první oficiální setkání ohledně působení GEVORKYAN, a.s. v Království Saúdské Arábie. „Vzhledem k tomu, že společnost je již více než 20 let aktivní v oblasti ropného průmyslu a v posledním desetiletí výrazně pokročila v oblasti zbrojního průmyslu, obě strany vidí vážný potenciál pro strategickou spolupráci,“ podotkl Artur Gevorkyan.
O společnosti
Společnost GEVORKYAN, a.s. založená v roce 1996, je globálním a technologickým lídrem v oblasti výroby kovových součástek pomocí práškové metalurgie, spékáním a vstřikováním kovů. Společnost disponuje jedinečným know-how a špičkovým oddělením výzkumu a vývoje.