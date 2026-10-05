Zbytky jídla? Elektrický kompostér Reencle z nich doma vyrobí hnojivo

Řešení tu byla vždy, ale jen pro nadšence
Bioodpad a zbytky z kuchyně zabírají v českých domácnostech třetinu až polovinu směsného odpadu. Část jich navíc mizí ve dřezu nebo v záchodě, přestože to kanalizační řády zakazují. Tuky se v potrubí usazují, ucpávají ho a jejich čištění stojí peníze.
Zpracovat zbytky lokálně vždycky šlo, jen to nebylo jednoduché. Většina metod navíc funguje jen na rostlinný odpad, u vařených zbytků, masa, pečiva nebo mléčných výrobků to bylo složitější.
Zahradní kompost je nejčistší řešení, ale předpokládá, že máte zahradu. Hnědá popelnice funguje, jenže zdaleka ne každý ji má k dispozici po celý rok. Navíc předpokládá skladování a odnášení odpadu, což bývá spojené se zápachem, octomilkami a dalšími nepříjemnostmi. Vermikompostér vám dá špičkové hnojivo, je to ale živý chov žížal, které snesou jen syrové rostlinné zbytky. Bokashi zpracuje kompletní odpad, práce s ním a s jeho výstupem ale rozhodně také není snadná.
Žádná z metod není špatná. Všechny mají ale stejný limit: chtějí po člověku práci navíc. Čas, prostor, peníze nebo ochotu nosit každý den kbelík přes ulici a zpět. Že hlavní bariérou cirkulárnějšího fungování domácností je dostupnost řešení a nedostatek času, ukázala i zářijová anketa Institutu cirkulární ekonomiky na festivalu Dokola.
„Lidé se do toho nezapojí kvůli přesvědčení. Zapojí se, když to bude jednoduché," říká Adam Novák, jednatel společnosti Inovara Group, která korejskou značku Reencle dodává na český a slovenský trh. „A nejlepší řešení je vždycky to, které jsou lidé skutečně ochotni používat."
Rozklad, ne sušení
Elektrický kompostér Reencle je odpověď přesně na tenhle limit. Funguje v bytě i v domě. Stojí v kuchyni a zbytky zpracuje v průměru za 24 hodin, včetně masa a vařených jídel. Rozklad zajišťuje kolonie mikroorganismů, která se sama obnovuje. Bez zápachu a octomilek nad kuchyní. Bez čekání na svoz popelnice. Přihazovat lze kdykoli, spotřeba se pohybuje kolem 1,1 kWh za den.
Od kuchyňských sušiček odpadu, takzvaných dehydrátorů, které vypadají podobně, se liší ve třech věcech. Dehydrátory odpad jen vysuší a rozdrtí, takže výstupem není kompost, ale sušený zbytek. Pracují v cyklech, takže odpad nelze přidávat průběžně a kam s výstupem řešíte každý den. A výměnu filtrů řešíte většinou jednou za 3 měsíce. Z mikrobiálního rozkladu z Reencle naproti tomu vychází materiál plný živin, který se po smíchání se zeminou vrací do půdy jako hnojivo. Na rozdíl od zahradního kompostu, který přes zimu prakticky stojí, přístroj běží celý rok.
Kam objednávky míří
Reencle je na českém trhu zhruba rok. Z objednávek jich 69 procent směřovalo mimo Prahu a města nad sto tisíc obyvatel, velmi často k zákazníkům, kteří živiny z talíře chtějí vrátit do půdy hned u sebe na zahrádce. Kromě domácností přibývají kanceláře, úřady i mateřské školy a dětské skupiny, kam míří výkonnější model Reencle Gravity.
O společnosti Inovara Group
Inovara Group s.r.o. je výhradním distributorem elektrických kompostérů Reencle pro Českou republiku a Slovensko. Sídlí v Praze, IČO 21266085. Více na www.reenclekomposter.cz a www.reencle.sk.
Zdroj: Inovara Group s.r.o.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59457.