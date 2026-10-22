Zcela nové modely TIGGO7 a TIGGOX7 měly světovou premiéru na akci CHERY Noc značky pod heslem „Společně. Pro rodinu"

Zcela nový TIGGO7: komfort pro každodenní rodinný život
Večer vyprávěly rodiny z Ekvádoru, Polska a Velké Británie příběhy o vzájemné podpoře v těžkých chvílích, o růstu i každodenním životě. Jejich zkušenosti ukázaly potřebu spolehlivé rodinné mobility.
Zcela nové rodinné SUV TIGGO7 nabízí pohodlný prostor, spolehlivou kvalitu a komplexní bezpečnost. Je ideálním pomocníkem při dojíždění do práce, při vyzvedávání a odvážení dětí i při víkendových výletech, díky čemuž je každodenní cestování snazší a jistější.
TIGGOX7: posouváme rodinný život dál
Rodiny z Rumunska, Jižní Afriky a Brazílie se podělily o to, jak se navzájem podporují v kariéře, koníčcích a ambicích, a dodávají si tak sebevědomí k dalšímu objevování.
Debutoval TIGGOX7, první model řady TIGGOX. Je propagován jako rodinné SUV pro pohodlné objevování a kombinuje každodenní městskou praktičnost a komfort se schopností zvládat rozmanité silniční podmínky. Od dojíždění do práce v pracovních dnech až po dovolené v přírodě pomáhá rodinám objevovat nové obzory, aniž by musely volit mezi každodenní praktičností a dobrodružstvím.
Závazek přesahující samotné uvedení na trh
Na akci CHERY Noc značky vystoupil Guibing Zhang, výkonný zástupce ředitele společnosti Chery Auto. Společnost CHERY reaguje na měnící se potřeby rodin prostřednictvím technologií, produktů, které rostou spolu s rodinami, a služeb, které je doprovázejí na jejich cestách. Jako partneři značky CHERY se připojily fotbalové legendy Edwin van der Sar a Peter Crouch.
CHERY, které důvěřuje více než 4,55 milionu uživatelů po celém světě, vnímá každý vztah jako začátek trvalého závazku. Večer byl srdečným setkáním a příslibem do budoucna. Během mezinárodního summitu uživatelů Chery v roce 2026 se Mobo představí na akci s testovacími jízdami modelu CHERY Q, která propojí rodinnou mobilitu s inteligentními technologiemi. Globální uvedení AiMOGA Robotics v roce 2026 ukáže, jak mohou roboti obohatit rodinný život.
V duchu motta „Pro rodinu" bude CHERY i nadále zdokonalovat své produkty a služby, podporovat více domácností a doprovázet rodiny na jejich cestách do budoucnosti.
Kontakt: Zhang Tianyi, zhangtianyi1@mychery.com, +86-15847672664
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59750.