Zcela nové modely TIGGO7 a TIGGOX7 měly světovou premiéru na akci CHERY Noc značky pod heslem „Společně. Pro rodinu"

Autor:
  13:51
Sledovat Metro na Googlu

Wu-chu (Čína) 22. října 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Dne 21. října se v rámci akce CHERY Noc značky ve městě Wu-chu v provincii An-chuej sešly rodiny z celého světa pod heslem „Společně. Pro rodinu". Jejich příběhy doprovázely světové premiéry zcela nového modelu TIGGO7 a TIGGOX7, prvního modelu řady TIGGOX. Oba modely řeší rozmanité potřeby rodin v oblasti mobility a ztělesňují heslo společnosti CHERY „Pro rodinu".

Zcela nový TIGGO7: komfort pro každodenní rodinný život

Večer vyprávěly rodiny z Ekvádoru, Polska a Velké Británie příběhy o vzájemné podpoře v těžkých chvílích, o růstu i každodenním životě. Jejich zkušenosti ukázaly potřebu spolehlivé rodinné mobility.

Zcela nové rodinné SUV TIGGO7 nabízí pohodlný prostor, spolehlivou kvalitu a komplexní bezpečnost. Je ideálním pomocníkem při dojíždění do práce, při vyzvedávání a odvážení dětí i při víkendových výletech, díky čemuž je každodenní cestování snazší a jistější.

TIGGOX7: posouváme rodinný život dál

Rodiny z Rumunska, Jižní Afriky a Brazílie se podělily o to, jak se navzájem podporují v kariéře, koníčcích a ambicích, a dodávají si tak sebevědomí k dalšímu objevování.

Debutoval TIGGOX7, první model řady TIGGOX. Je propagován jako rodinné SUV pro pohodlné objevování a kombinuje každodenní městskou praktičnost a komfort se schopností zvládat rozmanité silniční podmínky. Od dojíždění do práce v pracovních dnech až po dovolené v přírodě pomáhá rodinám objevovat nové obzory, aniž by musely volit mezi každodenní praktičností a dobrodružstvím.

Závazek přesahující samotné uvedení na trh

Na akci CHERY Noc značky vystoupil Guibing Zhang, výkonný zástupce ředitele společnosti Chery Auto. Společnost CHERY reaguje na měnící se potřeby rodin prostřednictvím technologií, produktů, které rostou spolu s rodinami, a služeb, které je doprovázejí na jejich cestách. Jako partneři značky CHERY se připojily fotbalové legendy Edwin van der Sar a Peter Crouch.

CHERY, které důvěřuje více než 4,55 milionu uživatelů po celém světě, vnímá každý vztah jako začátek trvalého závazku. Večer byl srdečným setkáním a příslibem do budoucna. Během mezinárodního summitu uživatelů Chery v roce 2026 se Mobo představí na akci s testovacími jízdami modelu CHERY Q, která propojí rodinnou mobilitu s inteligentními technologiemi. Globální uvedení AiMOGA Robotics v roce 2026 ukáže, jak mohou roboti obohatit rodinný život.

V duchu motta „Pro rodinu" bude CHERY i nadále zdokonalovat své produkty a služby, podporovat více domácností a doprovázet rodiny na jejich cestách do budoucnosti.

 

Kontakt: Zhang Tianyi, zhangtianyi1@mychery.com, +86-15847672664

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59750.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti středočeských Dobřichovic a Všenor. Podle firmy Lesy ČR se nejedná o zapomenutý materiál.

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně Krasomile a ušlechtilém králi Miroslavovi jak utíkají před zbrojnoši přes Panskou skálu. Ve městě dodnes...

Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku

Artróza není automatický konec pohybu, sportu ani aktivního života.

Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále častěji a v pokročilých případech může vést až k operaci. Vědci ze Stanfordovy univerzity nyní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní cestu, jak z obyčejného páru bot udělat limitovaný kousek, o kterém se mluví, a někdy i sběratelský...

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať Alpine Coaster 2.0, která nabídne jízdu rychlostí až 45 km/h. Místo původní restaurace vyrostly...

Krajský soud obdržel návrhy na prověření voleb ve 13 jihočeských obcích

ilustrační snímek

Krajský soud v Českých Budějovicích obdržel návrhy na prověření průběhu a výsledku voleb ve 13 obcích. Mezi nimi je například Tábor, což je druhé největší...

23. října 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

Krajský soud obdržel návrhy na prověření voleb ve 13 jihočeských obcích

ilustrační snímek

Krajský soud v Českých Budějovicích obdržel návrhy na prověření průběhu a výsledku voleb ve 13 obcích. Mezi nimi je například Tábor, což je druhé největší...

23. října 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

Soud v Plzni přijal 26 stížností na volby v 18 obcích a obvodech na západě Čech

ilustrační snímek

Krajský soud v Plzni přijal 26 návrhů na neplatnost voleb či hlasování, které se týkají 18 obcí, měst či městských obvodů v západních Čechách. Celkem 15 podání...

23. října 2026  17:55,  aktualizováno  17:55

V H.Králové ocenili mladé autory v literární soutěži Svoboda není samozřejmost

ilustrační snímek

Ocenění v literární soutěži Svoboda není samozřejmost dnes v centrální budově Knihovny města Hradec Králové ve Wonkově ulici získaly dvaadvacetiletá Natálie...

23. října 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ústecký soud dostal návrhy na přezkoumání voleb z velkých měst i malých obcí

ilustrační snímek

Krajský soud v Ústí nad Labem dostal návrhy na přezkoumání komunálních voleb z velkých měst i malých obcí. Rozhodl zatím v jednom případě z Kryr na Lounsku,...

23. října 2026  17:40,  aktualizováno  17:40

Legislativní změny a kultivované maso v centru pozornosti masného průmyslu

23. října 2026  19:05

Policie pátrá po nemocném muži ze zařízení v Libníči Českobudějovicku

ilustrační snímek

Českobudějovičtí policisté pátrají po nemocném šestapadesátiletém muži, který ve čtvrtek ráno odešel ze zařízení v Libníči. Od té doby o sobě nepodal žádnou...

23. října 2026  17:25,  aktualizováno  17:25

V Milovicích se dohodlo pět uskupení, za ANO je jen Pour, starostou má být Pilc

ilustrační snímek

V Milovicích na Nymbursku se po komunálních volbách dohodlo na koalici pět uskupení. Tvoří ji vítězná ODS, dosavadní starosta Milan Pour (ANO) a zástupci...

23. října 2026  17:23,  aktualizováno  17:23

Kandidátka ANO navrhla soudu přezkoumat výsledek voleb v Uherském Hradišti

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně obdržel návrh na přezkum výsledků komunálních voleb v Uherském Hradišti. Na justici se obrátila neúspěšná kandidátka za hnutí ANO Denisa...

23. října 2026  17:03,  aktualizováno  17:03

Na poslední pivo či koleno. Legendární hospoda U Jarolímků dnes zavírá

Hospoda U Jarolímků zavírá, čeká ji demolice.

Ještě na posledních pár piv nebo hospodskou klasiku na talíři v podobě vepřového kolene či hovězího tataráku dneska lidé míří do legendární libeňské hospody U Jarolímků. Mnoha místním je líto, že...

23. října 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Soudy přezkoumají výsledky voleb v 10 obcích v Libereckém kraji včetně Liberce

ilustrační snímek

Soudy v Liberci a Hradci Králové přezkoumají výsledky komunálních voleb v deseti obcích v Libereckém kraji. Jedna stížnost se týká krajského Liberce. Nemusí...

23. října 2026  16:47,  aktualizováno  16:47

Podzimní slavnost na Valdštejně

ilustrační snímek

Na závěrečnou akci sezony ve znamení oslav přírody a lesa se mohou lidé vypravit v sobotu na hrad Valdštejn.

23. října 2026  18:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×