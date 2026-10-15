Zdechovský: Už můžu říkat, co si myslím, nemám co ztratit. Chci do byznysu

Je to už více než 12 let, kdy se 34letý Tomáš Zdechovský dostal ze 3. místa kandidátky KDU-ČSL do křesla poslance Evropského parlamentu. V něm jste strávil dvě celá funkční období, nyní jsme v polovině třetího mandátu. Jaký je rozdíl mezi Tomášem Zdechovským tehdy a teď, nemyslím tím rozdíl věkový – co vám práce v EP dala, případně vzala?
Je to takový mix, říká se, že rosteme cestou. To byl můj případ. Nastupoval jsem do vrcholné politiky, když mi bylo 24 let: tehdy jsem hned po škole získal místo u Jana Kasala jako poradce. Po úspěšném desetiletém podnikání jsem nastoupil do evropské politiky. Tomáš Zdechovský je dneska ve fázi, že sebou nenechá orat, a když si něco myslí, tak to řekne. A říká ty věci natvrdo. Možná pro někoho i ty nepopulární, ale Tomáš Zdechovský nemá co ztratit.
Tehdy Tomáš Zdechovský plánoval kariéru v evropské nebo české politice. Dnes ví, že chce za tři roky z politiky odejít a zamířit do byznysu. Tomáš Zdechovský vám nebude říkat verzi pro babičku, nebude idealizovat Evropskou unii, ani na ni nadávat. Jsem v evropské politice dlouho a můžu srovnávat, jak to vypadá ve Spojených státech, jak je to v Evropě, a dokážu si velmi dobře představit, jak bude Evropa vypadat za tři, čtyři roky.
Dá se říci, že vám pracovní zkušenosti, získané během profesní dráhy v europarlamentu, dodaly sebevědomí a s ním spojený způsob prezentace a komunikace?
Víte, ono se v Evropském parlamentu na znalosti a zkušenosti hodně dá. Můžete tam přijít arogantní, se sebevědomím na mistrovské úrovni, ale několik prvních měsíců prověří, jestli za tím něco je, nebo ne. Odedřel jsem si to od píky. Nedostal jsem žádnou funkci, třebaže jsem byl předtím v domácí politice. Byl jsem po několikáté zvolen koordinátorem výboru pro rozpočtovou kontrolu, ačkoli nejsem jeho předseda nebo místopředseda. Posílají mě na kontroly do důležitých misí. Několikrát jsem těmto misím šéfoval. Takže si myslím, že ačkoli za vámi nestojí žádná strana, což je můj případ, můžete být vnímán podle toho, jak jste si to odpracoval.
Při ohlédnutí za dvěma a půl funkčními obdobími v EP, co byste ze své agendy vypíchl ve smyslu: Pane jo, to se mi a mému týmu opravdu povedlo?
Mohu začít poukázáním na korupční kauzy na Slovensku. Bylo přijato 700 našich podnětů, které se vyšetřují – to ukazuje, že jsme měli pravdu. Totéž můžeme říct o Řecku, Maltě, Bulharsku nebo Rumunsku. Druhá věc souvisí s bezpečností. Kdokoli přichází do Evropského parlamentu, ať z Čech nebo ze zahraničí, hledá europoslance, se kterými může konzultovat otázku dronů, budoucnosti Ukrajiny, či pomoci této zemi. A myslím, že patřím do skupiny pěti, šesti poslanců, kteří jsou v tom okruhu, za nimiž tito lidé jdou. Jsem na to hrdý. Byl jsem jeden z prvních politiků, kteří na Ukrajinu odjeli, vezli jsme humanitární pomoc. Když se hovoří o obraně Evropy nebo o nějaké evropské armádě, jsem zvaný. Když je za člověkem určitá práce, všímají si toho lidé v evropské bublině i mimo ni.
Nakolik musí jít ruku v ruce odborná kvalifikace s medializací vaší činnosti? Může vůbec existovat europoslanec nebo politik obecně, který je erudovaný, ale takříkajíc neviditelný?
Nemůže. Ta viditelnost je potřeba. Jména politiků, kteří tady působili prvních deset let, v Česku skoro nikdo neznal. Pracovali v Bruselu, a pokud nebyli aktivní a známí v Čechách, nikdo o nich nevěděl. V dnešní době je na politiky daleko větší tlak. Musíme komunikovat s lidmi i přes sociální sítě. Lidé přes ně pak s vámi diskutují. Toto je věc, na kterou se musíte připravit a umět ji dělat. Tím spíše, pokud byste chtěl znovu kandidovat. Musíte být vidět, ukázat svoji práci, bez toho to nejde. Pohybujete se v prostředí 720 europoslanců ze 27 zemí. Konkurence je obrovská: přicházejí sem kolegové s desítkami tisíc sledujících a s prověřenými týmy, takže se musíte umět prosadit i na poli sociálních médií.
Platí, že při prokázané profesní zdatnosti a schopnosti komunikovat může jít bokem stranická příslušnost? Že až tolik nezáleží na tom, z jaké jste politické skupiny?
To je pravda. Nejlépe to poznáte na tom, kolik vám projde zpráv a kdo hlasuje pro vaše pozměňovací návrhy. My máme v některých výborech 98% průchodnost našich podnětů, přestože ostatní frakce nemusí mít stejný názor. Přesto respektují, že máte určitou odbornost, a z tohoto důvodu pro ten návrh hlasují. Samozřejmě se vždy snažím získat pro své myšlenky podporu – nepíšete pozměňovací návrh, aby neprošel. Píšete ho proto, abyste získal hlasy.
Když cítím, že se řada věcí daří, jdu domluvit načasování. Mám vyzkoušeno, že je dobré probrat návrh předem, vyndat z něj případné kontroverzní body a do třetice to prezentovat jako kompromis mezi frakcemi. Můžete být z krajních nebo menšinových politických skupin, ale můžete se dostat do mainstreamu, a to díky šikovnosti a sociální schopnosti. Musíte umět komunikovat.
V letošním roce jste oznámil, že se o další europoslanecké křeslo ucházet nebudete. Pořád jsme však v polovině funkčního období. Co si dáváte za cíl pro zbylé dva a půl roku?
Připravuji zprávu, která mění evropskou protikorupční infrastrukturu a strategii. To znamená, že chci změnit orgány, které bojují s kriminalitou, ať už je to Europol, evropská prokuratura (Úřad evropského veřejného žalobce, EPPO, pozn. red.), OLAF (Evropský úřad pro boj proti podvodům) a další. Rád bych jim změnil mandát tak, aby publikovaly svou práci a aby byly schopny spolu fungovat. OLAF aby nedával jen doporučení, ale aby jeho závěry byly využity v trestním řízení. Patří sem toho hodně, co mohu za těch necelých 13 let zúročit. Tvrdím, že Evropa potřebuje tyto záležitosti výrazně posílit. Když se to povede, věřím, že to bude mít výrazný vliv na důvěru v Evropskou unii a v čerpání evropských fondů, protože nepůjdou tak jednoduše krást.
A potom přijde na řadu éra Tomáše Zdechovského v byznysu, je to tak?
Ano, mám v plánu vrátit se do byznysu. Chci pracovat v nějaké firmě a předávat svoje zkušenosti. Zároveň bych si přál učit na vysoké škole, což bude spíš koníček.
Zdroj: ČTK Connect
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59634.