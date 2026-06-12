Zdravé firmy, zdravé Česko: péče o zaměstnance jako konkurenční výhoda

Zdraví zaměstnanců jako ekonomická veličina
„Kdybych měla doporučit jednu věc v péči o zdraví zaměstnanců: pečujte o ně na základě dat a strategie. Je to ekonomická veličina a pokud investujete jako firma naslepo, nevyplatí se to,“ říká Barbora Vágnerová, programová manažerka specializující se na zdraví zaměstnanců, vzdělávání a mezinárodní spolupráci. Téma rezonovalo i v panelové diskusi Pečujete o své zaměstnance. Ví o tom?, která se zaměřila na to, jak zajistit, aby benefity zaměstnanci skutečně využívali.
AI mění medicínu rychleji, než si uvědomujeme
MUDr. Tomáš Šebek, chirurg a spoluzakladatel uLékaře.cz, představil technologie na bázi umělé inteligence, které už dnes mění každodenní péči o zdraví. Připomněl však, že jsou nejužitečnější jen tehdy, když sledujeme dlouhodobé trendy, ne jednorázové hodnoty. A jeden konkrétní tip, co podle něj můžeme pro své dlouhodobé zdraví udělat hned? Investovat do kvalitních vztahů a setkávat se s lidmi, na kterých nám záleží.
Zdraví si šlo zkontrolovat hned na místě
Po celý den zároveň fungovala Zóna zdraví, kde si účastníci mohli nechat zkontrolovat znaménka a stav kůže u dermatologa, změřit zrak, krevní tlak a srdeční frekvenci nebo nechat vyhodnotit zatížení chodidel pomocí podoskopu. K dispozici byly i profesionální masáže a VR brýle s řízeným protažením a relaxací.
Česká spořitelna získala titul Nejzdravější firma
Vyvrcholením dne bylo vyhlášení soutěže Nejzdravější firma, kterou uLékaře.cz vyhlašuje v rámci Komunity zdravých firem. První místo obsadila Česká spořitelna. „Velmi si vážím ocenění systematické péče, které Česká spořitelna věnuje zdraví svých zaměstnanců, a jsme moc rádi, že uLékaře.cz nám je v tom již mnoho let velmi dobrým partnerem,“ říká Pavla Mendlová, Health Care & Well-Being Manager České spořitelny. Druhé místo získala firma AXA Assistance a třetí DSV Contract Logistics.
Partneři konference
Hlavním partnerem konference byla JOBka, aplikace pro interní firemní komunikaci. Dalšími partnery byli Biomefix, iMi partner, Curaprox, Unicare Medical Center, Healthy Office, Oriflame a Ministr zdraví. Charitativním partnerem byla Nadace rodiny Vlčkových a mediálním partnerem iDnes.cz Premium.
Zdroj: uLékaře.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.