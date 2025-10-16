Zdravé vaření. Značka Elmich v Česku nabídne své nádobí

Elmich na český trh vstupuje se šesti produktovými řadami, které pokrývají rozdílné potřeby domácích kuchařů i profesionálů. Zákazníci si mohou vybrat například kolekci Tria Ceramic, která díky odolným keramickým povrchům umožňuje zdravé vaření s minimem tuku, nebo prémiovou řadu Penta Copper, určenou náročným kuchařům hledajícím špičkový výkon a elegantní design. Pro každodenní vaření s důrazem na udržitelnost je ideální řada Vital, která nabízí bezpečné materiály a praktičnost pro celou rodinu. Všechny řady mají společné moderní zpracování, dlouhou životnost a maximální důraz na bezpečnost.
„Jako výrobci stovek milionů kusů nádobí víme, jak vypadá skutečná kvalita. Naším cílem je zpřístupnit ji všem, od amatérů po profesionály. Vaření je každodenní součástí života, a proto klademe maximální důraz nejen na výkon a životnost, ale i na zdravotní nezávadnost. Věříme, že dobré jídlo začíná u kvalitního nádobí,“ uvádí zástupci značky Elmich.
Vaření bez rizika
Spotřebitelé dnes stále více řeší, z čeho je jejich kuchyňské vybavení vyrobeno. Elmich nabízí jasnou odpověď: vaření může být bezpečné a zároveň dostupné. Značka klade mimořádný důraz na materiály bez PFOA, PFAS a dalších toxických látek, které se mohou uvolňovat při vaření. Díky šetrné výrobě a inovativním povrchům je vaření s Elmich nádobím nejen zdravější, ale také šetrnější k životnímu prostředí.
Elmich jako první značka v Česku nabízí kompletní sortiment pánví a hrnců s keramickým povrchem bez PFAS a zároveň plánuje i do budoucna uvádět na trh nové produkty vyrobené výhradně z keramiky. V zahraničí už je keramika standardem – například ve Spojených státech přešla většina značek právě na tento bezpečnější povrch. Také v Evropské unii se stále intenzivněji diskutuje o zákazu používání PTFE a dalších PFAS látek; PFOA byla dokonce zakázána už v roce 2020.
Přístup blízký moderním zákazníkům
Elmich se v Česku zaměřuje především na on-line prodej. Vlastní e-shop nabídne kromě širokého sortimentu také dopravu zdarma na všechny objednávky, výhodné akce pro nové zákazníky či věrnostní program Elmich Club.
Od roku 2023 Elmich používá papírové a biologicky rozložitelné obaly. Využíváním obnovitelných zdrojů a podporou recyklace snižuje množství odpadu a ukazuje, že i obal je důležitou součástí udržitelného produktu.
Elmich: česká značka s globálním působením
Elmich je tradiční česká značka s více než dvacetiletou historií. Od 90. let úspěšně působí na řadě evropských i asijských trhů a její produkty jsou spojovány s vysokou kvalitou, inovacemi a důrazem na zdravý životní styl. Dosud byla značka v ČR dostupná zejména prostřednictvím distributorů a B2B kanálů, nyní je však na trhu aktivně přítomna a nabízí své produkty přímo zákazníkům. Tento krok posiluje dostupnost sortimentu a zákazníkům otevírá plnou šíři produktových řad i služeb. Více informací naleznete na www.elmich.cz.
Zdroj: Elmich