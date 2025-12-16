Zdravější příprava jídel a špičkové výsledky: Gorenje uvádí inovativní parní programy pečicích trub

Autor:
  13:48
Praha 16. prosince 2025 (PROTEXT) - Společnost Gorenje představuje modernizovanou řadu pečicích trub vybavených inovativními parními programy, které posouvají domácí vaření na zcela novou úroveň. Unikátní parní technologie v troubě umožňuje kombinovat klasické pečení s přesně dávkovanou parou. Těšit se můžete na dokonale vláčné pokrmy, křupavé kůrky, zdravější přípravu jídel i celkově chutnější výsledek.

Pečení v páře je oblíbeným způsobem přípravy pokrmů. Pára totiž v potravinách zachovává živiny, a dokonce až o 80 % více vitaminů v porovnání s vařením zeleniny ve vodě. Moderní parní technologie přidává do procesu pečení páru, která zabraňuje převaření pokrmu, pomáhá jídlu uchovat jeho přirozenou barvu, šťavnatost a chuť. Přednastavený parní program v troubě řídí celý proces napařování tak, aby bylo každé jídlo vždy rovnoměrně propečené. 

Parní programy v troubách Gorenje vám zkrátka umožní dosahovat i v domácí kuchyni takových výsledků, jaké očekáváte od profesionálních kuchařů. Vaše nachystaná jídla proto odteď budou jednoduše neodolatelná a jejich příprava neodolatelně jednoduchá. Přesvědčte se…

Co dokáže pára během procesu pečení?

  • Zachovává šťavnatost masa, ryb i zeleniny.
  • Zvyšuje objem těst a dodává jim vláčnost. Podporuje kynutí.
  • Omezuje nutnost použití oleje, čímž podporuje zdravější životní styl.
  • Zrychluje tepelnou úpravu, protože vlhký vzduch zajišťuje efektivnější předávání tepla.

Pestrá nabídka parních programů

Nové modely pečicích trub Gorenje disponují intuitivním uživatelským rozhraním a sadou automatických programů, které samy regulují kombinaci horkého vzduchu a páry. V sortimentu navíc najdete různé typy pečicích trub, které generují páru odlišně – buď ohříváním vody, použitím zásobníku na vodu nebo parním generátorem. Co konkrétně umí parní programy trub Gorenje?

  • FullSteam – příprava pokrmů v čisté 100 % páře (100 °C) generované parním generátorem vám umožní vytvořit jemná a chuťově bohatá jídla se zachováním vitaminů a přirozenou chutí potravin (ideální také pro pečení metodou Sous-vide). Pečení v čisté páře lze také kombinovat s topnými tělesy.
  • SteamAssist Pro – ideální pro pečení chleba, koláčů a dalších pokrmů. Pára se generuje ze zásobníku a pomáhá během pečení vytvořit dokonale křupavou kůrku a vláčný střed. Páru lze nastavit ve třech možných úrovních: 15 %, 25 % nebo 35 %.
  • SteamAssist – vhodné pro klasické pečivo, koláče a korpusy. Po aktivaci páry je voda čerpána do odpařovací misky uvnitř trouby, ze které se následně odpařuje jako pára, která se přidává od začátku pečení.
  • ExtraSteam – vytváří dokonale napařené prostředí, které je ideální pro kynutí těsta při pečení chleba i dalšího kynutého pečiva. Pára se uvolňuje z pečicího plechu umístěného ve spodní části trouby. 
  • SteamBoost – výkonnější dávkování páry pro rychlé a rovnoměrné pečení, které je ideální například pro velké kusy masa.
  • Regenerace (ohřívání) – praktické ohřívání pokrmů pomocí páry zabraňuje jejich vysušování.

Pomoc nejen při pečení

Parní funkce ovšem nepředstavují výhodu jenom při vaření. Díky programu AquaClean lze totiž troubu pomocí páry i šetrně vyčistit. Pára uvolní v troubě veškeré nečistoty, které poté jen snadno setřete vlhkým hadříkem. Skvělé je, že nemusíte používat žádné chemické přípravky. Díky programu AquaClean bude vaše trouba dokonale čistá. A co je na tom to nejlepší? Bez vámi vyvinuté námahy.

Design do každé moderní kuchyně

V neposlední řadě vás parní trouby Gorenje dostanou svým minimalistickým černým designem, elegantním skleněným panelem a ergonomickým ovládáním. Taková parní trouba se okamžitě stane ozdobou vaší kuchyně a bude dokonale ladit s každým moderně pojatým interiérem.

Více informací: cz.gorenje.com

 

Zdroj: Gorenje

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Kulturní centrum Co.labs v Brně otevře po rekonstrukci v lednu

KulturnĂ­ centrum Co.labs v BrnÄ› otevĹ™e po rekonstrukci v lednu

Rozsáhlá přestavba kulturního centra Co.labs v Brně za víc než 98 milionů korun přinesla rozšíření prostor o 2000 metrů čtverečních, nahrávací studio nebo...

16. prosince 2025  14:05,  aktualizováno  14:05

Ambiciózní plán radnice: Havlíčkův Brod dá stovky milionů na byty, seniory i bazén

V architektonické soutěži na nový plavecký bazén v Havlíčkové Brodě zvítězil v...

V několika ohledech rekordní a ambiciózní. Tak se dá charakterizovat rozpočet Havlíčkova Brodu na rok 2026. Dle dokumentu, který schválilo bez výjimky všech 24 přítomných zastupitelů, půjde ve...

16. prosince 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Muž na Brněnsku podle policie vyráběl pervitin, pro léky posílal lidi bez domova

ilustrační snímek

Muž v chatce u Šlapanic na Brněnsku podle policie vyráběl pervitin, pro léky obsahující potřebnou látku posílal lidi bez domova. Policisté jej obvinili z...

16. prosince 2025  13:46,  aktualizováno  13:46

Velký třesk ve zdravotnictví. Čtyři věci, které budou od ledna jinak

Preventivní prohlídka u praktického lékaře

Posílení některých screeningových programů, rozšíření obsahu preventivních prohlídek nebo doplnění hrazených výkonů v péči o duševní zdraví – to jsou některé změny, které čekají české zdravotnictví...

16. prosince 2025  15:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavba Nového Dornychu u brněnského nádraží dosáhla ve třinácti metrech svého dna

Na budoucím centru Dornych dosáhli stavbaři nejnižšího bodu dna stavební jámy....

Nejnižšího bodu přibližně 13 metrů pod povrchem dosáhla stavba šesti budov Nového Dornychu, který u brněnského hlavního nádraží staví developerská společnost Crestyl. Je hotová obvodová stěna...

16. prosince 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Úleva pro Litovel. Zápach ze sušárny kalů omezí nová technologie

Dvě odvětrávané haly solární sušárny kalů vyrostly na periferii města Litovel v...

Vodohospodářská společnost VHS Čerlinka doplní novou solární sušárnu čistírenských kalů v Litovli na Olomoucku o technologii, která eliminuje vznik zápachu při jejím provozu. Na webu města to oznámil...

16. prosince 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Světelné laborky v iQlandii

Humanoidní robot předával v liberecké iQlandii dětem vysvědčení.

Kdy jindy během roku víc vynikne světlo než o Vánocích – třeba na stromečku s vychytaně zapojenými elektrickými svíčkami nebo na jiném, který je vyrobený z optických vláken.

16. prosince 2025  15:10

Zambie: Humanitární organizace CARE pomáhá v zemi, která trpí extrémním suchem i ničivými povodněmi

16. prosince 2025  15:02

Mendelova univerzita bude v Ekvádoru koordinovat ekologické vzdělávání

ilustrační snímek

Mendelova univerzita v Brně bude v Ekvádoru koordinovat projekt, který má vést k ochraně biodiverzity a udržitelnému hospodaření, a to propojením zemědělství,...

16. prosince 2025  13:18,  aktualizováno  13:18

Nový profesor ZČU zpřístupňuje archivy a zjednodušuje administrativu lékařům

ilustrační snímek

Historické soužití Čechy s Němci dokumentuje na portálu Porta fontium téměř 8000 historických map, matrik, kronik a úředních knih. Jejich automatické převedení...

16. prosince 2025  13:15,  aktualizováno  13:15

Peterková řečmi o mobilizaci nešířila poplašnou zprávu, potvrdil odvolací soud

Bývalá novinářka a dezinformační aktivistka Jana Peterková (7. listopadu 2023)

Bývalá reportérka Jana Peterková je zproštěna obžaloby z šíření poplašné zprávy. Verdikt v úterý potvrdil krajský soud v Táboře. Ke stejnému závěru dospěl v červnu písecký okresní soud, proti čemuž...

16. prosince 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Mince od 113 dárců i prezident. Jeřáb vrátil do věže zámku časovou schránku

Kastelánka zámku Libochovice Michaela Prokopová ukazuje líc pamětní mince,...

Do makovice vodárenské věže na zámku v Libochovicích na Litoměřicku se vrátila pomocí jeřábu a řemeslníků schránka s historickými i novými dokumenty, mincemi a fotografiemi. Tím končí první a druhá...

16. prosince 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.