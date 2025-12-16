Zdravější příprava jídel a špičkové výsledky: Gorenje uvádí inovativní parní programy pečicích trub

Pečení v páře je oblíbeným způsobem přípravy pokrmů. Pára totiž v potravinách zachovává živiny, a dokonce až o 80 % více vitaminů v porovnání s vařením zeleniny ve vodě. Moderní parní technologie přidává do procesu pečení páru, která zabraňuje převaření pokrmu, pomáhá jídlu uchovat jeho přirozenou barvu, šťavnatost a chuť. Přednastavený parní program v troubě řídí celý proces napařování tak, aby bylo každé jídlo vždy rovnoměrně propečené.
Parní programy v troubách Gorenje vám zkrátka umožní dosahovat i v domácí kuchyni takových výsledků, jaké očekáváte od profesionálních kuchařů. Vaše nachystaná jídla proto odteď budou jednoduše neodolatelná a jejich příprava neodolatelně jednoduchá. Přesvědčte se…
Co dokáže pára během procesu pečení?
- Zachovává šťavnatost masa, ryb i zeleniny.
- Zvyšuje objem těst a dodává jim vláčnost. Podporuje kynutí.
- Omezuje nutnost použití oleje, čímž podporuje zdravější životní styl.
- Zrychluje tepelnou úpravu, protože vlhký vzduch zajišťuje efektivnější předávání tepla.
Pestrá nabídka parních programů
Nové modely pečicích trub Gorenje disponují intuitivním uživatelským rozhraním a sadou automatických programů, které samy regulují kombinaci horkého vzduchu a páry. V sortimentu navíc najdete různé typy pečicích trub, které generují páru odlišně – buď ohříváním vody, použitím zásobníku na vodu nebo parním generátorem. Co konkrétně umí parní programy trub Gorenje?
- FullSteam – příprava pokrmů v čisté 100 % páře (100 °C) generované parním generátorem vám umožní vytvořit jemná a chuťově bohatá jídla se zachováním vitaminů a přirozenou chutí potravin (ideální také pro pečení metodou Sous-vide). Pečení v čisté páře lze také kombinovat s topnými tělesy.
- SteamAssist Pro – ideální pro pečení chleba, koláčů a dalších pokrmů. Pára se generuje ze zásobníku a pomáhá během pečení vytvořit dokonale křupavou kůrku a vláčný střed. Páru lze nastavit ve třech možných úrovních: 15 %, 25 % nebo 35 %.
- SteamAssist – vhodné pro klasické pečivo, koláče a korpusy. Po aktivaci páry je voda čerpána do odpařovací misky uvnitř trouby, ze které se následně odpařuje jako pára, která se přidává od začátku pečení.
- ExtraSteam – vytváří dokonale napařené prostředí, které je ideální pro kynutí těsta při pečení chleba i dalšího kynutého pečiva. Pára se uvolňuje z pečicího plechu umístěného ve spodní části trouby.
- SteamBoost – výkonnější dávkování páry pro rychlé a rovnoměrné pečení, které je ideální například pro velké kusy masa.
- Regenerace (ohřívání) – praktické ohřívání pokrmů pomocí páry zabraňuje jejich vysušování.
Pomoc nejen při pečení
Parní funkce ovšem nepředstavují výhodu jenom při vaření. Díky programu AquaClean lze totiž troubu pomocí páry i šetrně vyčistit. Pára uvolní v troubě veškeré nečistoty, které poté jen snadno setřete vlhkým hadříkem. Skvělé je, že nemusíte používat žádné chemické přípravky. Díky programu AquaClean bude vaše trouba dokonale čistá. A co je na tom to nejlepší? Bez vámi vyvinuté námahy.
Design do každé moderní kuchyně
V neposlední řadě vás parní trouby Gorenje dostanou svým minimalistickým černým designem, elegantním skleněným panelem a ergonomickým ovládáním. Taková parní trouba se okamžitě stane ozdobou vaší kuchyně a bude dokonale ladit s každým moderně pojatým interiérem.
Více informací: cz.gorenje.com
Zdroj: Gorenje