Zdraví začíná u prevence. Nečekejte na potíže, jednejte včas

Co, kdy a proč: přehled základních vyšetření podle věku
Zatímco už od 15 let je důležité začít s každoroční gynekologickou prohlídkou, po třicítce se k ní přidávají další kontroly, které pomáhají zachytit i skrytá onemocnění. Například EKG od 30 let může upozornit na potíže se srdcem, HPV test ve 35 letech pomáhá včas odhalit riziko rakoviny děložního čípku a od 45 let by ženy měly pravidelně docházet na mamografický screening. Po padesátce se pak přidává i test na skryté krvácení ve stolici, který slouží jako prevence rakoviny tlustého střeva.
Nejen pro ženy je zásadní zlepšení životosprávy – omezit alkohol, více se hýbat, lépe spát, jíst kvalitně a omezit stres. „Nedílnou součástí je určitě samovyšetřování prsů, které má smysl už kolem 20 let, ideálně jako doplněk, ne náhrada za mamograf či vyšetření lékařem. Má význam ve včasném odhalení, zvyšuje povědomí o vlastním těle a dává šanci na včasný záchyt. Dnes je na sítích a internetu spousta videí, jsou i aplikace s kalendářem, které samovyšetřování připomenou. Také by ženy – ale i muži – měli vědět, že pokud mají v rodině zvýšený výskyt nádorů, je vhodné podstoupit genetickou konzultaci,“ doplňuje Michaela Přikrylová z Centra preventivní onkologie ISCARE.
Doporučené preventivní prohlídky pro ženy podle věku
Od 15 let
- Gynekologická prohlídka jednou za rok
- Cytologie z čípku (jednou ročně od zahájení pohlavního života)
- Očkování proti HPV
20–30 let
- Gynekologická prohlídka jednou za rok
- Cytologie z čípku (jednou ročně od zahájení pohlavního života)
- Kontrola krevního tlaku, cholesterolu a cukru
30–40 let
- Gynekologická prohlídka jednou za rok
- Cytologie z čípku (jednou ročně od zahájení pohlavního života)
- EKG od 30 let každých 4–6 let HPV test DNA ve 35 letech
- U rizikových žen vyšetření prsou (ultrazvuk, mamograf)
40–50 let
- Gynekologická prohlídka jednou za rok
- Cytologie z čípku (jednou ročně od zahájení pohlavního života)
- HPV test DNA ve 45 letech
- Od 45 let mamografický screening prsu
- každé dva roky Kontrola cholesterolu a cukru
50–60 let
- Gynekologická prohlídka jednou za rok
- Cytologie z čípku (jednou ročně od zahájení pohlavního života)
- HPV test DNA ve 55 letech
- Mamografický screening prsu každé dva roky
- Test na skryté krvácení ve stolici (screening rakoviny tlustého střeva)
- Denzitometrie (vyšetření hustoty kostí – prevence osteoporózy)
60–70 let
- Gynekologická prohlídka jednou za rok
- Cytologie z čípku (jednou ročně od zahájení pohlavního života)
- Mamografický screening prsu každé dva roky
- Test na skryté krvácení ve stolici (screening rakoviny tlustého střeva)
- Častější kardiovaskulární prevence
70+ let
- Gynekologická prohlídka jednou za rok
- Cytologie z čípku (jednou ročně od zahájení pohlavního života)
- Mamografický screening prsu každé dva roky
- Test na skryté krvácení ve stolici (screening rakoviny tlustého střeva)
- Prevence pádů a osteoporózy
