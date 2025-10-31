Zdraví začíná u prevence. Nečekejte na potíže, jednejte včas

Praha 31. října 2025 (PROTEXT) - Říjen je už tradičně spojený s růžovou barvou a s prevencí rakoviny prsu. Právě teď je ideální chvíle si připomenout, že zdraví máme jen jedno – a že preventivní vyšetření nejsou ztrátou času, ale investicí do sebe. Mnoho nemocí, včetně onkologických, lze zachytit včas, pokud nezapomínáme na pravidelné kontroly. Přehled preventivních vyšetření, která by ženy měly v různém věku podstoupit, připravili odborníci z kliniky ISCARE.

Co, kdy a proč: přehled základních vyšetření podle věku

Zatímco už od 15 let je důležité začít s každoroční gynekologickou prohlídkou, po třicítce se k ní přidávají další kontroly, které pomáhají zachytit i skrytá onemocnění. Například EKG od 30 let může upozornit na potíže se srdcem, HPV test ve 35 letech pomáhá včas odhalit riziko rakoviny děložního čípku a od 45 let by ženy měly pravidelně docházet na mamografický screening. Po padesátce se pak přidává i test na skryté krvácení ve stolici, který slouží jako prevence rakoviny tlustého střeva.

Nejen pro ženy je zásadní zlepšení životosprávy – omezit alkohol, více se hýbat, lépe spát, jíst kvalitně a omezit stres. „Nedílnou součástí je určitě samovyšetřování prsů, které má smysl už kolem 20 let, ideálně jako doplněk, ne náhrada za mamograf či vyšetření lékařem. Má význam ve včasném odhalení, zvyšuje povědomí o vlastním těle a dává šanci na včasný záchyt. Dnes je na sítích a internetu spousta videí, jsou i aplikace s kalendářem, které samovyšetřování připomenou. Také by ženy – ale i muži – měli vědět, že pokud mají v rodině zvýšený výskyt nádorů, je vhodné podstoupit genetickou konzultaci,“ doplňuje Michaela Přikrylová z Centra preventivní onkologie ISCARE.

Centrum preventivní onkologie ISCARE nabízí komplexní vyšetření na jednom místě

Klinika ISCARE od února 2025 nabízí v rámci nově otevřeného Centra preventivní onkologie možnost absolvovat ucelenou preventivní prohlídku zaměřenou na včasný záchyt nádorových onemocnění. Program je sestaven tak, aby v krátkém čase – přibližně během 2 až 3 hodin – pokryl široké spektrum rizik. Ženy zde na jednom místě podstoupí odběry krve (včetně nádorových markerů, biochemie, hormonů), ultrazvukové vyšetření břicha a krku, rentgen plic a srdce, test na skryté krvácení ve stolici, EKG, měření krevního tlaku, vyšetření moči i další internistická a fyziologická vyšetření. Výsledky jsou obvykle dostupné do 10 dnů.

K vyšetření není potřeba doporučení od lékaře – stačí se objednat přes webový formulář, telefonicky nebo e-mailem. Více informací je k dispozici na webu www.iscare.cz/centrum-preventivni-onkologie.

 

Doporučené preventivní prohlídky pro ženy podle věku

Od 15 let

  • Gynekologická prohlídka jednou za rok
  • Cytologie z čípku (jednou ročně od zahájení pohlavního života)
  • Očkování proti HPV

20–30 let

  • Gynekologická prohlídka jednou za rok
  • Cytologie z čípku (jednou ročně od zahájení pohlavního života)
  • Kontrola krevního tlaku, cholesterolu a cukru

30–40 let

  • Gynekologická prohlídka jednou za rok
  • Cytologie z čípku (jednou ročně od zahájení pohlavního života)
  • EKG od 30 let každých 4–6 let HPV test DNA ve 35 letech
  • U rizikových žen vyšetření prsou (ultrazvuk, mamograf)

40–50 let

  • Gynekologická prohlídka jednou za rok
  • Cytologie z čípku (jednou ročně od zahájení pohlavního života)
  • HPV test DNA ve 45 letech
  • Od 45 let mamografický screening prsu
  • každé dva roky Kontrola cholesterolu a cukru

50–60 let

  • Gynekologická prohlídka jednou za rok
  • Cytologie z čípku (jednou ročně od zahájení pohlavního života)
  • HPV test DNA ve 55 letech
  • Mamografický screening prsu každé dva roky
  • Test na skryté krvácení ve stolici (screening rakoviny tlustého střeva)
  • Denzitometrie (vyšetření hustoty kostí – prevence osteoporózy)

60–70 let

  • Gynekologická prohlídka jednou za rok
  • Cytologie z čípku (jednou ročně od zahájení pohlavního života)
  • Mamografický screening prsu každé dva roky
  • Test na skryté krvácení ve stolici (screening rakoviny tlustého střeva)
  • Častější kardiovaskulární prevence

70+ let

  • Gynekologická prohlídka jednou za rok 
  • Cytologie z čípku (jednou ročně od zahájení pohlavního života) 
  • Mamografický screening prsu každé dva roky 
  • Test na skryté krvácení ve stolici (screening rakoviny tlustého střeva) 
  • Prevence pádů a osteoporózy

 

O klinice ISCARE

Klinika ISCARE patří mezi špičková zdravotnická zařízení v České republice. Od roku 1995 se specializuje na reprodukční medicínu, gynekologii, gastroenterologii, urologii a další medicínské obory. V posledních letech rozšířila své služby také o preventivní medicínu, včetně onkologických programů. Dlouhodobě klinika klade důraz na špičkovou diagnostiku, individuální přístup k pacientům a mezioborovou spolupráci. Více informací najdete na: www.iscare.cz.

 

 

