Že se invalidita nebo snížená soběstačnost týká hlavně seniorů? Omyl, invalidními důchodci mohou být i děti

Jak výše zmíněná statistika uvádí, k dalším příčinám dětské invalidity, kromě uvedené nejčastější trojice nemocí, patří také závažná onemocnění srdce a oběhové soustavy, zhoubné novotvary a v malé míře také úrazy.

Žádný rodič si nechce připustit a nepřipouští příčiny, které vedou k invaliditě a s ní spojené snížené soběstačnosti, ale mohou nastat a nastávají. Jejich riziko je odvislé od řady faktorů, ať už je to věk, pohlaví, způsob života a typ aktivit, které dítě provozuje.

Statistiky poukazují na dvě specifická období, kdy je pravděpodobnost vzniku invalidity nebo snížené soběstačnosti vyšší. Prvním je předškolní a raný školní věk, kdy se poprvé ve zvýšené míře u dětí objevují nádorová onemocnění nebo vážné neurologické poruchy. V pubertě a dospívání pak děti začínají čelit některým duševním onemocněním. Patří sem těžké úzkostné poruchy, deprese nebo schizofrenie. V tomto věku nastává i vyšší riziko úrazů, zejména těch sportovních nebo dopravních, což je spojeno s narůstající mírou aktivity a nezávislosti.

„S prvním rizikovějším obdobím koresponduje i průměrný věk dětí, které vstupují do pojištění, a to kolem pátých narozenin. Co je ale zajímavé, z našich statistik vyplynulo také to, že pro 17 % pojištěných dětí sjednali rodiče či prarodiče životní pojištění ještě před jejich prvními narozeninami,“ říká Eliška Nechanická Březinová, produktová manažerka MetLife pojišťovny.

Zatímco před dvaceti a více lety byly populární dětské pojistné produkty se spořící složkou, na start do dospělosti to byla například svatební nebo stipendijní pojištění, dnes se trend obrací k pojištění rizikovému. Pojistné plnění pak neposlouží jako příspěvek na studia, ale v případě závažné zdravotní komplikace na pořízení zdravotních pomůcek, financování nehrazené léčby, rehabilitace, zajištění chodu domácnosti či úpravy bydlení, ale také k zajištění případných finančních závazků a zachování životního standardu všech členů domácnosti.

Nové životní pojištění OneGuard pro děti proto obsahuje všechna důležitá pojištění pro opravdu závažné situace v důsledku nejčastějších zdravotních rizik dětí, mezi které invalidita se sníženou soběstačností rozhodně patří. Takže ač by se mohlo zdát, že zejména pojištění snížené soběstačnosti je hlavně produktem pro seniory, není to pravda. Rodiče dětí, kterým bylo diagnostikováno některé z nádorových onemocnění nebo které mají po těžkém úrazu omezenou mobilitu, mohou potvrdit, že na kompenzaci vysokých finančních nákladů spojených s každodenní nepřetržitou péčí se hodí každá tisícikoruna.

„Pokud pojištěnému dítěti byla přiznána invalidita 3. stupně nebo snížená soběstačnost od 2. nebo od 3. stupně – podle sjednané varianty v pojištění, tedy jestliže dítě ztratí schopnost samo zvládat základní životní potřeby, mezi něž patří mobilita, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, komunikace a další úkony, pak vyplatíme jednorázové pojistné plnění ve výši zvolené pojistné částky, která může dosáhnout až 5 milionů korun,“ dodává produktová manažerka MetLife.

Se zvyšujícím se povědomím o duševním zdraví se rodiče dětí a mladí lidé už sami častěji obracejí na odborníky, což zvyšuje počet diagnostikovaných případů psychických onemocnění, a tedy i případů, které končí invaliditou nebo sníženou soběstačností. U dětí poslední dobou narůstají hlavně poruchy pozornosti, u mladistvých pak úzkostné nebo stresové poruchy, deprese, poruchy příjmu potravy, závislosti na návykových látkách, které eskalují až k sebepoškozování či sebevražedným sklonům.

„S ohledem na tento trend jsme se v novém produktu OneGuard rozhodli v pojištění invalidity a snížené soběstačnosti zmírnit výluky u duševních nemocí, takže tyto poruchy vyloučíme pouze v případech, kdy se projevily nebo byly diagnostikovány v prvních pěti letech života dítěte a/nebo před počátkem pojištění. Také čekací doba se u invalidity a snížené soběstačnosti v důsledku nemoci výrazně zkrátila, a to z dvanácti měsíců na pouhé dva,“ uzavřela Eliška Nechanická Březinová.

Přiznání snížené soběstačnosti je ve věku do 25 let mírně častější u chlapců než dívek v poměru 54 % ku 46 %. A také do stejného věku, tedy 25 let, je možné dětské pojištění OneGuard sjednat.

